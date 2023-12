Drahý plyn? Pokud ho kupujete z Ruska, tak podporujete vraždění, rozčílil se Jurečka

reklama

Rodičovský příspěvek se má od ledna zvýšit o 50 tisíc. Ale jen těm, kteří se narodí až po Silvestru. Tedy až v dalším roce. Pokud se nějaké dítko narodí 31. prosince, bude o 50 tisíc chudší. Moravec v té souvislosti připomněl, jak dnešní vláda, tehdejší opozice, kritizovala vláda Andreje Babiše (ANO), když udělala tentýž krok. Dnešní premiér Petr Fiala a dnešní vicepremiér Jurečka Babiše kritizovali, že nelze děti přísně rozdělovat jednou minutou. A dnes, když je někdejší opozice součástí vlády, postupuje obdobně jako Babiš.

Jurečka se hned bránil. „Je úplně jiná rozpočtová situace. Tehdy byl rok 2018 a 2019. Tehdy byla situace ekonomicky diametrálně jiná, než je dnes. Ta situace je letos minus 295 miliard korun, a na příští rok minus 250 miliard korun. To je ten rozdíl. Já ten náš krok považuji za důležitý v podpoře rodičů,“ prohlásil Jurečka.

Šafránková se zlobila, že SPD už minulosti předložila návrh, který měl rodinám pomoci. „Vládní poslanci se tehdy nepřihlásili ke svým hlasovacím kartám a znemožnili tak podporu rodičů s dětmi do čtyř let. To je naprostá nehoráznost, protože ti rodiče čelili inflaci, zvyšovaly se ceny potravin, ceny všeho. A ten krok je třeba udělat, aby se podpořila porodnost. Dalo se to udělat v rámci projednávání rozpočtu. V rámci peněz na politiku zaměstnanosti,“ hřímala Šafránková. „Pan ministr, pokud si říká sociální svědomí této vlády, tak by měl více bojovat za rodiny s dětmi,“ dodala.

Když se dostal ke slovu Samek, upozornil, že politici vládních i opozičních stran se rozhodli v letech 2020 a 2021 změnit systém tak, že v systému najedou chyběly stovky miliard korun každý rok. A dnes ti stejní politici, podle Samka, vidí, že společnost jako celek toto odmítá. Protože se staví proti poklesu kvality služeb ve školství či ve zdravotnictví.

A to podle Samka není jedná věc, která občanům velmi vadí. „Zisky firem rostou, ale lidé jsou konfrontováni s tím, že jejich mzdy se propadají,“ zdůraznil Samek.

Jurečka se hned bránil, že díky lidovcům se už před lety podařilo zařídit navyšován peněz od státu pro každé další dítě pro rodiče, kteří legálně pracují. Jurečka připomněl, že maximum peněz dnes vyčerpají rodiny, které nají 5 až 6 dětí.

Jurečka též slíbil, že vláda bude i v lednu rozhodovat o tom, jak pomoci těm, kteří to potřebují nejvíc. „Minimální mzdu zvýšíme zhruba na úroveň 41 % té průměrné, což je situace, která tady nikdy nebyla,“ poznamenal Jurečka. Divákům sdělil, že v horizontu pěti let „by rád“ dostal minimální mzdu na 50 % průměrné mzdy. „Ale většina v rámci koalice se kloní k navýšení na 45 %“, připodotkl. A že v absolutních číslech se minimální mzda zvýší o 1600 korun a přesáhne 18 tisíc.

Samek si ale stěžoval, že ministr mluví v televizi hezky, ale na jednáních tripartity narážejí odboráři na jiný problém. „V jedné místnosti se míjejí názory dvou stran. A jen velmi málokdy se potkáváme. “ A pokud jde o řeči o minimální mzdě, Samek tady má jasno. Dál tady bude reálná mzda klesat,“ ozval se odborář. „Je to pokračování toho systému levné práce v České republice,“ rozhorlil se Samek. „Přitom zisky společností odpovídají tomu – i produktivit práce tomu odpovídá – že nic nebrání, aby mzdy rostly rychleji,“ pravil Samek, s dovětkem, že minimální mzda může růst ještě rychleji.

Jurečka nato nabídl opačný pohled. „My jsme měli zhruba 15 let situaci, kdy byla minimální mzda na úrovni 35 až 38 %.“

Šafránková volala po zavedení „vzorečku valorizace“ minimální mzdy – podle jasně daného vzorečku. „Kdyby se zavedl automatický valorizační mechanismus, tak tady bude předvídatelnost pro zaměstnavatele i pro zaměstnance.“ Osobně by si prý uměla představit, že jeden rok minimální mzda stoupne na 45 % průměrné mzdy, další rok na 47,5 % a třetí rok na 50 %.

„To by ty firmy nedaly,“ ozval se Jurečka.

„Ale daly, ty firmy ty zisky mají, je potřeba se podívat na ta čísla,“ přidal se do sporu Samek.

Šafránková zdůraznila, že kupříkladu specificky ve zdravotnictví je situace špatná dlouhodobě, ale vláda nebyla ochotna s lékaři dospět k nějaké dohodě. Lékaři se proto rozhodli protestovat tím, že dávají výpovědi pro oblast přesčasů. „Je to naprosto nehorázná situace, která se děje, protože tady hazardujeme se zdravím našich občanů!“ vypálila Šafránková.

Jurečka ujišťoval, že vláda s lékaři dlouhodobě jednala a že přislíbila řešit problémy kupříkladu v novele zákoníku práce. Ministr připomněl, že vláda řeší problémy, které se tu kupily a kupí řadu let. Aby se je podařilo vyřešit, bude urychleně přijata novela zákoníku práce určená speciálně pro lékaře; a pak bude širší novela, která bude požadavky odborů řešit komplexněji.

„My vycházíme vstříc i tomu, co říkají odbory,“ obracel se Jurečka na Samka.

Moravec pak nakladl na stůl téma – ceny elektřiny a plynu. Zmínil, že zdražení elektřiny se v některých případech bude pohybovat na hladině asi tak o 10 %.

Jurečka však diváky uklidňoval, že „přibližně u 80 % odběratelů cena zůstane stejná, a u některých dalších dokonce poklesne“. A tam, kde to bude potřeba, že mohou rodiny požádat o příspěvek na bydlení a tím řešit svou případnou složitou situaci.

„Čeká se ještě na to, jakou míru pomoci budou poskytovat státy kolem nás, protože kupříkladu u Německa vidíme, že se ta situace za 14 dní velmi významně změnila. Původně německá vláda slibovala, že sáhne k masivní podpoře, ale teď říká, že už nebude podporovat prakticky vůbec,“ řekl ministr.

A Samek vypěnil. „Lidi dobře vidí, že zatímco jsme dokázali v někdejším Československu postavit elektrárny celé a nové, tak za dalších 35 let se nic podobného nepodařilo,“ pravil Samek. A že další zdroje Česko potřebovat bude, protože výhledově se celá řada zemí chystá elektřinu dovážet.

Jurečka promptně kontroval, že „cena plynu klesá; a pokud jde o cenu elektřiny, i tam vláda situaci řeší“. „My řešíme situaci, abychom nekupovali plyn z Ruska, protože pokud kupujete plyn z Ruska, tak podporujete někoho, kdo válčí na Ukrajině, podporujete zabíjení lidí,“ vyjevil Jurečka.

Načež Samek poznamenal: „Ale tady nejsme na předvolební kampani, pane ministře. Máte to hezky naučené, ale lidé chtějí vědět, kdy jim reálně klesne cena!“

Jurečka se vyjádřil, že na burzách cena plynu klesne a lidé by to měli poznat i na konečných cenách. Ministr také zopakoval, že ten, kdo bude potřebovat pomoci, může o ni zažádat. Půjde to prý i online, aby se člověk nemusel stydět, že jde žádat o pomoc na úřad. Požádat o pomoc, podle Jurečky, přitom „není žádný problém“.

V druhé polovině diskuse Moravec přehodil debatní výhybku k důchodové reformě.

A Samek hned vyrukoval s relevantní poznámkou. „My když jsme se dívali v 90. letech na projekce české populace, tak se říkalo, že kolem roku 2020 má populace klesnout pod 10 milionů. Ale ono to tak není; populace se blíží 11 milionům,“ upozornil Samek.

V obecné rovině na vládu apeloval, aby se raději zaměřila na prorodinnou a propopulační politiku, protože to může naši situaci do značné míry vyřešit. A pokud to vláda neudělá a bude trvat jen na škrtech a na krácení důchodů do budoucna a na tom, že nebude zvyšovat daně, aby měla víc peněz třeba na důchody – pak podle Samka příští volby pravděpodobně vyhraje někdo jiný. Někdo, kdo bude diskusi přístupnější.

Jurečka proti této argumentaci postavil jedno číslo. „Chybí nám 900 tisíc dětí, které se prostě po roce 1990 nenarodily. Ta čísla jsou neúprosná,“ pravil s tím, že právě kvůli tomu musí vláda udělat reformu, protože pokud důchodovou reformu neudělá, pak po roce 2030 bude česká ekonomika v čím dál hlubších problémech. „My tu reformu musíme udělat, ať chceme nebo nechceme, protože každý odložený rok bude znamenat o to větší náraz do zdi! Ale my jasně říkáme, my nikomu důchod nesnížíme. Důchody porostou vždycky, Minimálně o inflaci. Ti jediní, komu budou sníženy důchody, komunistickým politikům. Nikomu jinému.“

„A vy opravdu chcete, aby ti lidé, kteří mají náročné profese, tak aby šli do důchodu rovnou třeba do nemocnice?“ podotkla Šafránková,

„Ten, kdo bude mít obtížnou profesi, bude moct jít do důchodu až o pět let dříve. My projednáme výčet náročných profesí. To tady dosud nebylo, ale bude,“ sdělil Jurečka.

Šafránková oponovala, že je třeba soustředit se na dobu dožití ve zdraví. V České republice je tato hranice pod 65 lety, a s tím by se podle poslankyně SPD mělo něco udělat.

Jurečka tomu oponoval, že v oněch dotaznících lidé subjektivně popisují, jak se jim žije. Ponejvíce ve vyšším věku. „Nemůžete stavět rozhodnutí o důchodové reformě na subjektivních dojmech žadatelů, to prostě nejde,“ řekl Jurečka.

Diváky ujišťoval, že celá republika sice prožila po volbách velmi složité období, ale teď se podle něj situace obrací k lepšímu. „Jsem přesvědčen, že to nejhorší máme za sebou,“ řekl Jurečka.

Samek diskusi uzavřel tím, že to občané zatím jaksi neměli šanci poznat na svých výdajích, že se situace obrací k lepšímu.

