Dříve mohli za všechno Židé, dneska Putin. Známý právník k tomu našel zajímavé souvislosti

„Ruská hrozba je pro některé zdůvodněním jakýchkoli problémů. Dřív za neúspěchy mohli Židé, nyní je to Putin. V době komunismu někteří lidé nadávali na komunisty, když se klepli kladívkem do prstu. Komunisté byli odpovědni za mnohé, ale ne za osobní nešikovnost,“ začal svůj komentář Koudelka.

Ruska se prý nebojí. Tradičně to prý bývá tak, že na vás zaútočí nějaká sousední země, a to Rusko v tuto chvíli není. Žijeme prý navíc v době, kdy nám útok od sousedů nehrozí. Některá média přesto neustále vykreslují Rusko jako strašáka. Proč? Možná v zájmu zbrojařů. Když se národ cítí příliš bezpečně, zbraně moc na dračku nejdou. „Ovšem militarismus nikdy nebyl cílem sociální demokracie ani českého a moravského národa. Bezpečnostním problémem jsou miliony uprchlíků bloumající Evropou, ne Rusko,“ doplnil Koudelka.

Celý komentář naleznete zde.

Měli bychom nechat ruského medvěda klidně žít a starat se raději o své vlastní problémy. Rusko totiž podle Koudelky za posledních 250 let nevystupovalo jako agresor. To Francouz Napoleon napadl Rusko a vylámal si zuby v ukrutných mrazech. To Velká Británie zaútočila v 19. století na Krym. Ve 20. století Německo hned dvakrát zaútočilo na Rusko. Nebýt tohoto útoku, sovětský diktátor Stalin by neopanoval střední Evropu.

„Ruská hrozba by byla pro střední Evropu aktuální v případě, že by ze střední Evropy vzešel útok na Rusko. Útok, který by skončil jako útoky předešlé – neúspěchem a protiútokem, který do střední Evropy přivede ruská vojska. Ruský medvěd se těžko rozpohybuje. Když se však dá do boje, často vítězí a po boji se mu z dobytého území nechce,“ podotkl Koudelka.

autor: mp