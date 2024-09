Drony sestřeleny, požáry uhašeny, hlásí Rusko po úderu. Šíří se ale i jiné záběry

Ukrajinci dělají vše pro to, aby přenesli válku také na území agresora, na území Ruské federace, která před dvěma a půl lety napadla svobodnou Ukrajinu. Vedle útoku v ruské Kurské oblasti Ukrajinci čas od času provádí útoky i v hloubi ruského území, když posílají drony např. na ruské rafinérie, aby omezili schopnost okupantů dodávat svým vojskům pohonné hmoty.

K takovým útokům patři i zatím poslední ukrajinský úder v Moskevské oblasti i na dalších místech. Ruské ministerstvo obrany na sociální síti Telegram uvedlo, že na celém území Ruska bylo zničeno na 158 dronů, které v noci na neděli vypustili nad zemi agresora Ukrajinci.

Anketa Vládní zmocněnec Foltýn označil část společnosti za „svině a nepřátele vlastního státu“. Je to šťastné vyjádření? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15358 lidí agentura Reuters.

Starosta Moskvy Sergej Sobyanin uvedl, že na moskevskou rafinerii zamířilo několik dronů a požár byl uhašen v „samostatné technické místnosti“ elektrárny.

Zpravodajský kanál Baza Telegram, který má blízko k ruským bezpečnostním službám, uvedl, že poblíž elektrárny Konakovo byly slyšet hlasité výbuchy. Britská veřejnoprávní BBC citovala gubernátora Tverské oblasti Igora Rudenyja, který potvrdil, že požár způsobený útokem v okrese Konskovo byl uhašen, aniž by uvedl podrobnosti o tom, co bylo zasaženo. K požáru došlo asi 120 km od Moskvy.

Ukrajina se také pokusila zasáhnout elektrárnu Kašira v Moskevské oblasti třemi bezpilotními letouny, uvedl v Telegramu Michail Šuvalov, šéf městské části Kašira. V důsledku útoku nedošlo k požáru, škodám ani obětem, řekl. „Elektřina je dodávána bez problémů,“ napsal Šuvalov na Telegram. Ministerstvo obrany uvedlo, že 46 dronů bylo zničeno nad hraničním regionem Kursk, 34 nad Brjanskem, 28 nad Voroněží a 14 nad regiony Bělgorod. Několik dalších bylo sestřeleno nad Kalugou, Lipeckem, Rjazaní a mnoha dalšími ruskými regiony.

Agentura Reuters však upozornila, že informace o tom, kde a zda došlo k nějakým škodám, nemohla nezávisle ověřit.

Na sociální síti X kolují videa některých hořících objektů, údajně na ruském území. Jedno takové video nasdílel i automobilový závodník narozen na Ukrajině, ale dlouhodobě žijící v USA Igor Suško a poznamenal, že nebude dlouho trvat a Rusové budou potřebovat dostávat ropu od Západu, protože z vlastních zdrojů si nevystačí. Jejich ropná infrastruktura totiž bude zničena.

„Rusko: Dopad jednoho z ukrajinských dronů na moskevskou ropnou rafinerii, 15 km od Kremlu. Žádná protivzdušná obrana. Jen palba z ručních zbraní. Tato ropná rafinérie měla roční produkci 12 milionů tun — 240 000 barelů denně,“ napsal Suško.

?? Russia: Impact by one of the Ukrainian drones on the Moscow Oil Refinery, 15km from the Kremlin.

No air defense present. Just small arms fire.

This oil refinery had an annual output of 12 million tons — 240,000 barrels per day. pic.twitter.com/ZC7uDYllWA