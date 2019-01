Drsná tečka za Palachem: Po zapálení muže na Václaváku ukázali na média. A přišla odpověď

Česká republika si v těchto dnech připomíná 50. výročí sebeupálení studenta Filozofické fakulty UK Jana Palacha. Mladý student chtěl společnost probudit z letargie, do které občany Československa uvrhl příjezd sovětských okupačních tanků do naší vlasti. Po příjezdu tanků nastala komunistická normalizace.

V Časech normalizace se o Palachově činu psalo jen málo. Komunisté se snažili vymazat Palachův čin z mysli lidí. Ale v lednu 1989 se ukázalo, že se to státní moci nepodařilo. Připomínka 20. výročí Palachova sebeupálení odstartovala přelomový rok 1989, který skončil pádem komunistické moci. Od ledna 1990 se příběh Jana Palacha připomíná každoročně.

Komunistovi Janu Klánovi se však zdá, že se to se vzpomínáním na Jana Palacha přehání. Zato o obětech dnešního režimu se prý mlčí. „Mediální prostor zaplnila obsese Janem Palachem. Média hlavního proudu říkají Palach, Zajíc, to jsou skutečné oběti zlovůle, která zde kdysi byla. Kdo se ale upálí dnes, tak už není obětí zlovůle. Je pouze klasickou obětí, číslem, statistikou. Je to vždy podivín, a to i tehdy, když svým činem chce vyburcovat obyvatelstvo z letargie. Nad naší společností se stahují temná mračna mediálních sebevrahů,“ varoval Klán na sociální síti Facebook.

Klán tím mimo jiné narážel na dva muže, kteří se pokusili upálit tento pátek a sobotu v centru Prahy.

Tím zvedl ze židle někdejšího poslance TOP 09 Františka Laudáta. Laudát už dnes není poslancem, ale nadále se zajímá o veřejné dění. Někdejší poslanec Klánovi vmetl do tváře, že nelehké osudy dnešních obětí mají své kořeny ještě v časech komunistické zvůle.

„Tak v politice se za komunisty pohybuje jistý Klán. A ten děl, že nyní jsou silně připomínány oběti režimu před rokem 1989, ale nepíše se o obětech režimu po roce 1989. Tomu bych vzkázal, že stále více se obětí polistopadového režimu stávají lidé, kteří byli oběťmi režimu předlistopadového. Už jen v tom, že se často spravedlnosti za příkoří před rokem 1989 nedočkali, bohužel, řada z nich se jí nedožila,“ vypálil Laudát.

Nešetřil ani šéfredaktora Britských listů Jana Čulíka, který napsal, že lidé, kteří se dnes upalují, jsou obětí mediálních konstrukcí o náladě společnosti v roce 1969 i o činu Jana Palacha.

„Už dlouhodobě mě fascinuje prajednoduchý narativ, k němuž se zcela pravidelně uchylují česká média. Buď nějakou skutečnost zredukují na nepravdivou, černobílou, stereotypní banalitu, anebo prostě šíří představy a zájmy jednoho z kmenů v české, tvrdě rozdělené, kmenové společnosti. Padesáté výročí sebevraždy Jana Palacha vyvolalo saturační úroveň mediálního zájmu. Zjevná byla snaha médií i určité části veřejnosti Palacha zbožštit, případně z něho udělat nadlidského velikána bojujícího ‚proti komunismu‘. Konstrukce idolů je vždycky nebezpečná a problematická věc,“ varoval Čulík.

Na česká média se Čulík zlobí i proto, že předkládají lidem nepravdivý obraz toho, jak vypadala společnost v roce 1969, jaká tu byla atmosféra. Tehdy byl prý národ ještě jednotný a tlak totalitní moci neexistoval. Podle Čulíka neexistoval.



„Fascinuje mě, jak obrovskou měrou jsou susceptibilní čeští občané nesmyslům, které jim vnucují české sdělovací prostředky, ochotni věřit. Tak nyní máme už jejich první oběť,“ zlobil se Čulík.

Laudáta tím rozpálil takřka doběla. „Jasno o tragédii má jistý Čulík, šéfredaktor serveru ‚Britské‘ listy. Podle něj je ‚popálený muž obětí novinářů, přesněji posedlosti médií, která věnovala tolik prostoru upálení Jana Palacha. Výročí vyvolalo saturační úroveň mediálního zájmu‘. Současně i zpochybňuje situaci v lednu 1969. Prý lidé při sobě drželi,“ rozčílil se Laudát.

Do třetice zasadil ránu i šéfredaktorovi MF Dnes Jaroslavu Pleslovi, který k pátečnímu pokusu o upálení čtyřiapadesátiletého muže napsal, že pokud se zapálil kvůli prezidentovi Miloši Zemanovi, vykreslí ho média jako hrdinu. Pokud se ale zapálil z obav z migrace, média ho prý vykreslí jako pomatence.

I nad tímto Pleslovým názorem kroutil Laudát rozzlobeně hlavou. „Tahle nesmyslná a nestoudná Čulíkova vyjádření dorazil pro změnu šéfredaktor Babišovy MF Dnes Jaroslav Plesl. Ten už má jasno ve vyznění koncovky – pokud se nešťastník zapálil kvůli Zemanovi, bude za hrdinu, pokud kvůli migraci, tak za šílence,“ nešetřil ostrými slovními náboji Laudát.

