Drsná zpráva české armádě: K Afghánistánu se vyjádřil Jaroslav Plesl

„Při vší úctě k české armádě, v Afghánistánu se to vyhrát nedá. Odejdeme dříve, nebo odejdeme později, ale odejdeme. Jako odešli Sověti. To, co tam děláme, je z pohledu Afghánců stejná okupace, jako když nás okupovali Sověti a říkali tomu bratrská pomoc. Afghánci nedokážou vybudovat demokracii západního střihu, jako se nikdy nemohli stát další svazovou republikou. Je to jako si myslet, že Saúdská Arábie nebo Pákistán mohou být spolehlivými spojenci západu,“ napsal zostra Plesl.

„Odejdeme dříve, nebo odejdeme později, ale odejdeme. Tahle prognóza je Afghánistán naruby, 100% jistota úspěchu!“ napsal se symbolem srdce v reakci Nečas. „Jiný ani nedělám. Ale ty jsi dost chytrej na to, abys věděl, co říkám. To, že to ironizuješ, je jen důkaz, jak je ti nepříjemný to přijmout. Za deset let už budeš mluvit stejně,“ poznamenal Plesl.

„Nevím, co si myslíš, že je mi nepříjemné přijmout, samozřejmě, že v Afghoši se nedá mluvit o nějakým vítězství, ale dlouhodobým umění možnýho. Jen mi při tvý inteligenci přijde dost slabý to přirovnávat k sovětský okupaci ČSSR, sám nesnášíš laciný historický paralely a teď tohle? A mluvit v roce 2018 o nějaký snaze o demokracii západního střihu – tohle už všichni vzdali, jde prostě o to, aby se svejma sračkama dokázali místní plus mínus vypořádat sami a z AFG se nestal zase pionýrskej tábor pro džihádisty z celýho světa (resp. další pionýrskej tábor po Libyi, Sýrii). Je nevkusný mluvit o tom teď – sorry, ale seš trochu jak Zao, roky mlčíš, a pak, když to tam schytáme, začneš troubit ústup bez toho, abys řekl, co je teda alternativa,“ pustil se pak do Plesla ještě Nečas.

„Roky mlčíš. To stačí,“ zakončil s úsměvem Plesl.

Celou diskuzi vyvolal před pár dny svým prohlášením exministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek (ČSSD). "Situace se zhoršuje, nevede ke stabilizaci, bude na to třeba reagovat," uvedl. Považuje za chybu, že aliance vůbec v Afghánistánu působí. "Stálo nás to biliony dolarů a důsledky jsou vesměs negativní," prohlásil. Česká republika i NATO by podle něj měly hledat cestu ven a zvážit odchod. "Jsme spojenci, držíme basu, nemůžeme jednat sami, dohodu je třeba hledat společně," řekl Zaorálek.

A i přestože se exministr dočkal za svá slova ohledně stažení vojáků z Afghánistánu kritiky, pustil si pusu na špacír ještě jednou. Svůj názor zopakoval i na svém facebookovém profilu.

„V Afghánistánu jsme se ocitli v bažině a měli bychom hledat cestu ven. Říkám to asi 15 let a jako příklad cituji svá slova z roku 2008: ‚Afghánistán se stává stále problematičtějším místem, nad nímž vojenské jednotky ztrácejí kontrolu. Cíl a smysl afghánské mise už není zcela jasný‘,“ zopakoval Zaorálek.

„Chci vést debatu, zda ve světě, ve kterém přibývá různých bezpečnostních hrozeb, máme soustředit své síly na vyvážení západní demokracie do země, která o to nestojí a vnímá nás čím dál víc jako okupanty. Do příštího hlasování o zahraničních misích máme dostatek času o tom jednat s našimi spojenci. Smrt každého našeho vojáka je tragédie a neseme za ni odpovědnost,“ poznamenal Zaorálek. Jeho slova byla mimo jiné reakcí na další smrt českého vojáka na zahraniční misi.

„Luboši, nechtěj abych Ti připoměl, že jsi byl 4 roky ministrem zahraničí a ohledně Afghánistánu jsi mohl udělat spoustu věcí! Troubit nyní populisticky na jednostranný odchod je trochu, abych použil slova klasika, ‚falešné a prázdné‘!“ sdělil Zaorálkovi následně v diskusi bývalý europoslanec Libor Rouček.

„Naši vojáci pro mne nejsou ani žoldáci, ani okupanti. Na zahraniční misi odjeli na rozkaz své demokratické vlády a s mandátem demokraticky zvoleného Parlamentu. Stydím se za výroky svého bývalého kolegy a exministra zahraničí Lubomíra Zaorálka,“ podotkl pro změnu exhejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Kritický k misi v Afghánistánu pak Zaorálek byl i v rozhovoru pro deníkn.cz.

„Afghánský režim je vnímaný jako korupční. Jsme tam vnímáni jako okupanti, kteří drží u moci malou slupku zkorumpovaných politiků. Je někdo ochoten přijmout tento obraz reality? A do toho tam posíláme vojáky a tvrdíme, že tam bojují za naši svobodu a proti terorismu. Je to efektivní boj proti terorismu? Já tvrdím, že není. A nechci každý týden poslouchat, že jsou tam další a další mrtví,“ zmínil Zaorálek s tím, že sami se stáhnout nemůžeme, je nutné nalézt dialog v Alianci. Podle jeho názoru bylo naprosto fatální a tragické rozhodnutí takto do Afghánistánu vstoupit. Nyní je, jak říká, nutné hledat způsob a strategii, jak se z toho dostat ven.

„Chce se mi zvracet,“ zní legendární věta generála z filmových Černých baronů, kterou pronese při inspekci důstojnického sboru. V 50. letech, za ministra obrany Alexeje Čepičky. Podobnou věc napsal nyní, v roce 2018, brigádní generál Karel Řehka právě o Zaorálkovi. Nejenže se mu chce zvracet, ale dokonce se za něj stydí.

„Mluvčí Tálibánu by to neřekl lépe než pan Zaorálek...“ začal svůj text zástupce velitele multinárodní divize NATO v Polsku, generál Karel Řehka.

„Stydím se, stydím se, stydím se! Je mi smutno, chce se mi brečet, je mi zle, chce se mi zvracet a mám vztek. Taková nuznost, ubohost, nízkost... To se nedá rozdýchat. Uráží mě to jako vojáka a uráží mě to jako občana ČR,“ rozlítil se Řehka.

„Aby bylo jasno, politická a veřejná diskuze nad nasazováním našich vojáků; kritické posuzování kde, kdy, jak, s kým, proč a za co se angažovat; kritické zkoumání našich strategií atd... To vše je nejen potřebné, ale v demokratické společnosti přímo nutné. Ale ne teď a ne takhle,“ dodal Řehka.

„Začít vykřikovat o stahování, chybách, okupaci a špatné strategii v době, kdy utržíme ztráty na bojišti, není jen plivnutí do tváře vojáků, které jsme tam poslali. To je podkopávání naší obranyschopnosti a bezpečnosti! Tálibánu říkáme, že je třeba ještě chvíli vydržet a útočit dále... a že Češi jsou to správné slabé místo. Všem potencionálním protivníkům říkáme, že na Čechy to mohou zkusit, protože se při prvních ztrátách rozloží. Teroristům říkáme, že jsme dobrý cíl, protože se lehce najde dostatečně vysoko postavený blb, který jim v jejich úsilí (šíření strachu a nenávisti) beztrestně pomůže, a že jsme tak slabá společnost, že by minimální úsilí mohlo přinést kýžený efekt. Všem současným i možným budoucím spojencům říkáme, že na Čechy se nemají spoléhat, protože až půjde do tuhého, začnou se rozkládat, utíkat z boje a svalovat vinu na druhé. Také jim to říká, že si mají dvakrát rozmyslet, jestli za Čechy krvácet, protože až se to otočí, tak oni za ně krvácet rozhodně nebudou. Našim občanům tím říkáme, že už se fakt nedá věřit ničemu, protože bůhví, jak to všechno vlastně je (‚...říkali, jak je to potřeba, a teď sám bývalý ministr zahraničí tvrdí, že to byly jen kecy... a příště to zase budou jen kecy‘). Co tím říkáme našim vojákům, to raději ani nechci psát,“ zmínil dále generál.

„O efektivitě spojenecké – a tedy i NAŠÍ – strategie v Afghánistánu si mohu myslet svoje, ale čas k diskuzi není uprostřed bitvy, kdy umírají naši vojáci. A způsob, jak to řešit, rozhodně není takovéto mediální vyjádření poslance a bývalého ministra zahraničí. Mimochodem, je to vyjadřování poslance a bývalého člena vlády, který u aliančních diskusí k afghánské strategii seděl, mohl je oponovat a který teď zcela vědomě podkopává komunikační úsilí Aliance, její jednotu a válečné úsilí ve válce, kterou nebojujeme jen na zemi, ale také v informačním prostoru,“ zmínil dále muž, jenž byl v Afghánistánu jako voják speciálních sil nasazen několikrát.

„Dobře si pamatuji doby, kdy nebylo dne, aby naši spojenci, kolegové, kamarádi nepřicházeli o své spolubojovníky, a to v mnohem větších počtech. Sdíleli jsme s nimi břemeno a vždy jsem byl schopen se jim podívat do očí. Rád bych u toho pocitu sebeúcty zůstal. Jestli chytré hlavy vyhodnotí, že se máme z Afghánistánu stáhnout, nebo jestli prostě nebude politická vůle pokračovat – budiž. Ale ne teď a ne takhle,“ uzavřel se slovy, že Zaorálkova slova jsou sabotáží.

Proti slovům Zaorálka se ohradila i poslankyně za TOP 09 Helena Langšádlová. „Zaorálek svým vyjádřením naše vojáky v Afghánistánu vystavil ještě většímu riziku,“ podotkla. Komentátor Petr Honzejk pak pochválil generála Řehku: „Tohle je přesný. A neplatí to jen pro Zaorálka, ale i pro Okamuru, Klause mladšího a další. Díky.“

„V roli ministra zahraničí měl L. Zaorálek minimálně 2x ročně možnost na jednáních severoatlantické rady vyjádřit svůj názor na strategicky nezvážené rozhodnutí. Neslyšel jsem ho ani jednou,“ poznamenal pak také generál Petr Pavel. Řehkův status sdílel i zástupce spolku Evropské hodnoty Jakub Janda.

Poté, co český generál Řehka odsoudil velmi zostra na svém facebookovém profilu slova exministra Zaorálka ohledně stažení vojáků z Afghánistánu, strhla se vlna sdílení jeho příspěvku. Generál však původně chtěl, aby jeho slova viděli jen přátelé. I z toho důvodu se nyní nechce k celé věci příliš vyjadřovat. Jeho slova přinesl server Lidovky.cz.

„Řekl jsem to, je to tak. Za tím, co jsem řekl, si stojím,“ poznamenal Řehka nyní ke svému statusu s tím, že to nechce v médiích komentovat. „Jako generál armády ani nemyslím, že bych měl,“ dodal.

„Příspěvek byl zveřejněn jako soukromý na mém soukromém profilu. Nebyl to ani veřejný text, vidět ho mohli jen moji přátelé na Facebooku, maximálně jejich přátelé. Smysl toho příspěvku bylo dostat ho k mým přátelům, kteří jsou veřejně činí, abychom si řekli, že toto prostě není v pořádku,“ vysvětlil generál, jak celý příspěvek postavil. Chtěl prý svým přátelům tlumočit soukromý názor. Nabídky na rozhovory do médií tak odmítl.

„Vůbec nechci hodnotit, jestli máme být někde nasazeni jako armáda, nebo nemáme. Jestli nějaká strategie funguje, nebo ne. To mi nepřísluší a v mém příspěvku to ani neřeším. V žádném případě se nejednalo o politické gesto,“ dodal generál pro server Lidovky.cz.

On sám byl v Afghánistánu několikrát a zažil, když kolem něj lidé umírali. „Ale svět se mi kvůli tomu nehroutí, ač je to smutné, vojáci ví, že to tak chodí,“ uzavřel.

