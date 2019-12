Drsné. Šéf neziskovky, kterou Babiš nesnáší, promluvil. Tlak na demisi roste

Ředitel české pobočky protikorupční neziskové organizace Transparency International (TI) David Ondráčka se v rozhovoru pro server Info.cz pořádně obul do Babiše. Český předseda vlády prý dnes vzkazuje EU: „Milý Bruseli, posílej peníze, ale už se nestarej o to, jak jsou čerpány nebo jestli si je tady rozkrademe. A já jsem teď šéf, takže já mám první volbu.“ Babiš prý bezostyšně české veřejnosti lže, a to se lidem líbit nebude. I když někteří lidé jsou ochotni odpustit i vraždu.

Podle ředitele je po auditu Evropské komise jasné, že předseda vlády Andrej Babiš (ANO je ve střetu zájmů, protože kdyby nebyl, tak by jisté okamžitě všechno zveřejnil, protože by měl v ruce silnou kartu proti svým kritikům. To, že vláda z auditu nechce zveřejnit ani čárku naznačuje podle Ondráčky, že audit pro Babiše rozhodně nedopadl příznivě a že kontroloři pravděpodobně dospěli k závěru, že se svého podnikání zbavil jen na oko, a jako premiér má vliv na přidělování evropských peněz svým firmám. To je podle Ondráčky otřesná situace, kterou by měl Babiš vyřešit tím, že odstoupí.

Ondráčka navíc vidí ještě jeden důvod k odchodu Babiše z premiérského úřadu. „Druhý důvod, který bych uvedl, je, že on v posledních dvou až třech letech v každém rozhovoru veřejnosti bezostyšně lhal. On tvrdil: ‚Já nejsem ve střetu zájmů, neovládám Agrofert a média, neporušuji zákon‘, ale teď je tady vlastně rozhodnutí, které mu řeklo, ‚vy jste celou dobu lhal‘, a já myslím, že veřejnost je citlivá na to, když jí politici takto bezostyšně lžou,“ rozjel se ředitel TI.

„Babiš tím vlastně říká ‚Milý Bruseli, posílej peníze, ale už se nestarej o to, jak jsou čerpány nebo jestli si je tady dneska rozkrademe. A já jsem teď šéf, takže já mám první volbu,“ šil do předsedy vlády Ondráčka. „On tady přihrává peníze, o kterých sám rozhoduje, do vlastní kapsy, ať už jde o podobu rozpočtu na celoevropské úrovni, tak samozřejmě doma, kde má vliv na to, jak se úřady obsazují. A podívejte se na ministry, jak dneska hájí jeho zájmy místo toho, aby hájili zájmy České republiky,“ pokračoval Ondráčka.

Evropská komise může čekat, že sjednáme nápravu a že se sami postaráme např. o to, aby už Agrofert nedostával dotace, které dosud dostával, ačkoli na ně neměl nárok. Pokud nápravu nezjednáme, tak možná nedostaneme peníze na jiné projekty. Podle ředitele Transparency International navíc nelze vyloučit, že celá kauza bude mít ještě trestněprávní dohru. Fotogalerie: - U hrobu Václava Havla

Němci, Nizozemci a další členové EU mohou také říci, že už odmítají posílat od České republiky peníze, když si je premiér vlastně strká do vlastní kapsy. Ondráčka to tak vidí. Babiš podle něj šel do politiky i proto, aby udržel dotace pro svůj byznys, což může vadit i řadě českých občanů.

„Na druhou stranu je jasné, že mnoho lidí je vlastně schopno odpustit i vraždu. Je to teflonová věc a může se stát, že to po něm steče, ale podle mě je to tak velká kauza, že by se to stát nemělo,“ prohlásil Ondráčka.

Nakonec prohlásil, že on sám spory s Babišem nebere osobně, ačkoli Babiš tento spor do osobní roviny staví. Ondráčka si však trval na tom, že by se TI snažila hlídat i jiné premiéry, jak to ostatně dělala už před Babišem a jak to nepochybně bude dělat i po něm.

