Drsné anonymní letáky v Británii: Ztrestej muslima. Kyselinou do obličeje za 50 bodů. Zmlácení 100...

Policie ve Velké Británii řeší trestné činy z nenávisti, několik britských občanů totiž nahlásilo, že ve svých schránkách nalezli dopisy, které je doslova vyzývají k útokům na muslimy. Jak také server SeznamZprávy.cz informoval, letáky uvnitř dopisů nabízejí bodově ohodnocenou odměnu například za útok kyselinou do obličeje, za zmlácení muslima nebo dokonce za bombardování mešit.

Leták nese nadpis „Den potrestání muslima“, který by se měl odehrát 3. dubna. „Ublížili ti, nechali tvé milované trpět, způsobili ti bolest a zlomili srdce. Co s tím udělaš? Jsi ovce jako zbytek populace,“ snaží se text v letáku vyprovokovat jeho čtenáře k nenávistným útokům.

Dále se v dopise také nachází tabulka, která nabízí bodové hodnocení podle druhu spáchaného činu. Například za vhození kyseliny do obličeje muslimovi je padesát bodů, za zmlácení muslima bodů sto a za bombardování mešit je bodu tisíc. „Co se to s tímto světem děje? Doufám, že je to vtip. Jsem ztracená, jak tohle může být v pořádku,“ napsala jeden z mnoha uživatelek twitteru, které letáky šokují a odsuzují je. „My jsme ti špatní, omlouvám se, že věřím v jednoho boha,“ napsala ve své reakci na twitteru nejmenovaná muslimka.

Každá mince má ale dvě strany a tato nenávistná akce si našla i některé přiznívce. „Mám malého bratra, myslím, že sto deset bodů zvládnu,“ napsal jeden z nich. Vyšetřovatelé nyní prosí, aby občané předali dopisy co nejdříve místní policii, která intenzivně zjišťuje, kdo za těmito výzvami k násilnostem stojí.

„Veřejná bezpečnost je naší prioritou a rád bych vyzval občany, aby byli obezřetní, ne však vystrašení. Prosíme všechny, kdo dopisy obdrželi, aby je předali místní policii jako důkazy k vyšetřování,“ citovala stanice policistu z východu hrabství Yorkshire. V současné době žije v Británii více než 2,5 milionu muslimů.

autor: nab