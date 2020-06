Drsné svědectví z útrob Milionu chvilek. Takhle fungují. Když máte jiný názor...

Blogerka, podnikatelka a členka ODS Andrea Novotná na blogu serveru iDnes.cz popsala, jaké jsou její zkušenosti se spolkem Milion chvilek. Upozornila, že spolek nabral směr politikaření a za ohrožení demokracie jeho někteří příznivci považují, když má někdo „jiný názor než ten, který je považován za jediný správný“. „Pokud někdo viní Zemana a Babiše, že v tom dělení mají hlavní roli oni, stálo by za to si nejdřív zamést před vlastním prahem,“ píše o tom, jak se spolek začíná podobat stranám, proti kterým sám protestuje.

„Bohužel, s touto praxí jsem se za uplynulé roky potkala bezpočetněkrát: Ty si nemyslíš přesně to, co my?! Ty nechodíš na demonstrace?! Ty nás nepodpoříš?! Jak to, že mlčíš?! Mlčení znamená souhlas! Ty se odvažuješ pochybovat?! Tak to asi nebudeš jedna z nás!“ jmenovala příklady. Jakmile prý přiznáte, že nejste zcela nekritickým přívržencem všeho, co dotyční deklarují, či máte pochybnosti, stáváte se podezřelou či dokonce nežádoucí osobou.



„Vtipné je, že se od vás takhle odtáhnou lidi, kteří se zaštiťují demokracií, svobodou, pravdou a láskou. Možná jsem to blbě pochopila, a snaživí ideologičtí vykladači mi pomohou pochopit, jak je možné, že demokracie, svoboda, pravda a láska se vztahují jen na jejich demokracii, svobodu, pravdu a lásku?!“ píše bloggerka.



Upozorňuje, že příznivci spolku používají stejný mechanismus, jako i jejich úhlavní nepřítel, a vzpomíná, že hnutí ANO navazuje na občanské sdružení Akce nespokojených občanů. Fotogalerie: - Monstrakce proti Babišovi

„Podobná akce nespokojených občanů si tedy jen dala jiný název a pod rouškou nepolitické politiky (což je mimochodem politika jako hrom) se jala burcovat veřejnost. Prakticky to vypadá, že jedna akce bojuje proti druhé, přičemž tyto dva tábory se dělí ještě na vnitřní dílčí podtábory a frakce. Nic, co byste nenašli v tradiční politické straně. A máme tady tu příslovečnou rozdělenou společnost. Pokud někdo viní Zemana a Babiše, že v tom dělení mají hlavní roli oni, stálo by za to si nejdřív zamést před vlastním prahem,“ poukazuje.



Jak píše, chtěla pochopit, co lidem ve spolku vadí na Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi. „Zeman mi v zásadě vadil hlavně proto, že to nebyl Michal Horáček (kterému jsem pomáhala s kampaní, měla jsem tedy na jeho výhře osobní zájem), a Andrej Babiš kvůli prosazování EET. Prostě pokud mi ti chlapi vadili, tak kvůli osobním důvodům, kvůli důvodům, které mají konkrétní dopad na můj praktický život,“ vysvětlila, co ona sama z počátku cítila, když šla na demonstrace Milionu chvilek.



Demonstrace ji však i kvůli úzkosti z davů nesedly a radši poté navštívila diskusní semináře. Byť měly mít zajímavé zastoupení z řad hostů, měly být značně monotematické. „Andrej Babiš a Miloš Zeman jsou zlo, my jsme dobro, a kdo není s námi, je proti nám!“ naznačila černobílý pohled. Andrej Babiš ANO 2011



Po těchto zjištěních se Novotná od Chvilek začala distancovat, jelikož chtěla mít vlastní názor a poznat názory protistrany.



Jakmile to dala znát, tak se rozpoutalo peklo: „Párkrát jsem napsala nějaký status na facebooku... A strhla se mela: Ty jsi babišovec?! Jak jsi to mohla udělat?! Kam se poděla ta Andrea, kterou jsme znali?! To je škoda, mysleli jsme si, že jsi inteligentní! Nebo naopak: Ty jsi tak blbá a naivní! Případně se vytáhl rodinný kalibr: Vždyť jste měli v rodině disidenta, a ty teď podporuješ estébáka?! Ostuda! Takové zklamání! Někteří udělali krátký virtuální proces: Musím si tě vyřadit z přátel!“



„Přišla jsem tak o několik desítek kamarádů. Odklonilo se ode mě několik desítek známých. Vyhovovala jsem jim zřejmě jen tehdy, když jsem zapadala do jejich názorového spektra. Jakmile jsem vybočila, už jim nestojím za přízeň. Smutné. A znovu opakuji: Smutné zvlášť proto, že právě tito lidé se ohánějí láskou, pravdou, dobrem a odkazem Václava Havla (který byl prý vzorem tolerance),“ píše. Fotogalerie: - Pochod Milionu chvilek

Milion chvilek podle ní již nepřispívá k nápravě naší politické situace. „Na počátku i tomu Andrejovi stály za pozornost. Když se ale ukázalo, že vrcholem nespokojenosti je demonstrace na Letné, kde zhypnotizovaný dav zpívá Pod dubem, za dubem..., obavy z nějakého většího ohrožení zašly na úbytě. Ani se tomu nedivím,“ podotýká. Spolek by dle ní neměl instruovat politické strany a politikařit.



„Protestovat pro samotné protestování není produktivní. Navíc se může lehce stát, že díky obecnosti pojmů, za které si každý dosadí kdeco, dojde k postupnému prorůstání nepolitické politiky do veřejného života víc, než je zdrávo. Za ohrožení demokracie tak bude označeno kdeco a kdekdo. Třeba jenom určití lidé v úřadu ombudsmana nebo v Radě České televize... Jenom proto, že mají jiný názor než ten, který je považován za jediný správný,“ přidala.



A uzavírá s ohledem na fanatismus: „Dokonce jsem se setkala s případem ženy, která se kvůli názoru na Babiše nestýkala se svou dcerou. Pokud pro někoho je názor na Babiše víc než vlastní dcera, co je to potom za člověka?! To se pak od samotného Babiše, který syna poslal na výlet na Krym, až tak moc neliší...“ Psali jsme: Publicista: Umělci? Výborná úloha v roce 1989. Ale dnes? Geislerová, Mádl tu rozumnou část zdiskreditovali. Kolegové by jim měli nafackovat Milion chvilek: Babiše srovnali s masovou vražedkyní. Pak rozjeli humor „Na Slovensku to dokázali, my můžeme také! Vidíme vás!“ Chvilkaři Minář a Roll burcovali na Staromáku Pěvkyně Pecková se rozohnila před „chvilkaři“: S umělci se jedná jak po roce 1948. Vážně se mluví, že se pošlou do polí a do výroby!

