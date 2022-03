Drulák: Putin v Haagu? Válčí i demokraté

Hostem pořadu CNN Prima News K věci byl dnes politolog Petr Drulák. „Očividně Rusko zatím nenasazuje ty nejničivější věci, které by nasadit mohlo, což by bylo masivní bombardování měst, které by mělo nepředstavitelné humanitární ztráty. Ale jak přesně Rusové chtějí časovat svou vojenskou operaci, to skutečně nejsem schopen říct,“ poznamenal mimo jiné ke konfliktu na Ukrajině bývalý velvyslanec.

Zhruba 660 tisíc Ukrajinců již za uplynulý týden uteklo ze země, probíhá dál ostřelování měst nebo dobývání přístavů. Ruské válečné lodě připlouvají k Oděse. Ukrajinské jednotky také postupují poprvé v rámci ofenzivy na východě země, na Horlivku. Co Drulák o této fázi války soudí? „V této chvíli prostě Rusové postupují, my nevíme přesně, jak vypadají jejich válečné plány, ale očividně usilují o dobytí Kyjeva, jižních oblastí Ukrajiny a samozřejmě se vedou operace na východě Ukrajiny,“ zmínil jen krátce Drulák.

Konvoj ruských vojáků mířící na Kyjev se de facto zastavil. „Skutečně nevím, jaké jsou ruské vojenské plány a jaká jejich vojenská taktika. Očividně Rusko zatím nenasazuje ty nejničivější věci, které by nasadit mohlo, což by bylo masivní bombardování měst, které by mělo nepředstavitelné humanitární ztráty. Ale jak přesně Rusové chtějí časovat svou vojenskou operaci, to skutečně nejsem schopen říct,“ dodal Drulák. Hodnotit vojenskou operaci nechtěl, protože podle svých slov není odborníkem na vojenskou strategii.

Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov včera prohlásil, že někdo se pokusil Rusko zatáhnout do zcela zbytečného konfliktu na Ukrajině. „Komentář Lavrova je samozřejmě možné vnímat jako určitou nabídku jednání. Ale já si myslím, že v okamžiku, kdy se vedou ty vojenské operace, tak není ještě úplně jasné, o čem by se mělo jednat. Teď by se mělo jednat o příměří. Ale jestli chtějí Rusové jednat o příměří, tím si nikdo nemůže být jist,“ sdělil Drulák.

„Teď se vede válka a myslím si, že přinejmenším ruská strana má zájem ještě v těch válečných operacích pokračovat, aby obsadila některá území, která považuje za strategická, na jihu Ukrajiny,“ míní Drulák.

„Válka se vede týden a minimálně ještě několik týdnů jsou podle mého Rusové připraveni ji vést, ale také můžeme mluvit o měsících. Nejsme podle mě ve chvíli, kdy by si Rusové mysleli, že během několika dnů celou Ukrajinu ovládnou. Bohužel ten čas, který se otevírá pro další krutost, je ještě značný,“ obává se Drulák.

Zda ruský prezident Vladimir Putin stane před haagským tribunálem, je podle Druláka otázkou. „Záleží, z čeho konkrétně bude obžalován, v čem ty zločiny budou spočívat. Nemyslím si, že by ruský prezident reálně mohl stanout před tím trestním tribunálem,“ podotkl. „Bohužel k těmto tragickým událostem dochází v mezinárodní politice poměrně často, kdy i představitelé některých demokratických států se pouštějí do válek, které zabíjejí děti, přináší mrtvé civilisty, takže z tohohle hlediska, jakkoliv jsou ty události tragické, nejsou nijak výjimečné,“ dodal Drulák, ale nechtěl spekulovat, co by v tom výčtu věcí muselo přibýt. „To je otázka spíš pro ty, kteří připravují obžalobu z válečných zločinů,“ zakončil toto téma.

