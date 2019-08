Drží se jak ho*no košile. Jiří Pospíšil rozjel masakr ČSSD kvůli Zemanovi. A lid se přidal

„Marie Benešová páchá podvod na občanech v přímém přenosu!“ rozčiluje se šéf TOP 09 Pospíšil a odkazuje na článek serveru Echo24.cz o tom, že kvůli návrhu diskutované novely zákona o státním zastupitelství, jehož nezávislost žádaly v červnu na Letné statisíce lidí, chce s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou (za ANO) jednat nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Anketa Schvalujete působení ministra zahraničí Tomáše Petříčka? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 9325 lidí

Ten totiž uvedl, že resort spravedlnosti nepřijal žádnou z jeho připomínek. Benešová to odmítla. Benešové proto Zeman poslal dopis a je připraven s ní dál jednat.

Za snahou Benešové prosadit vlastní novelu zákona o státním zastupitelství není podle Pospíšila nic jiného než „touha zasahovat do soustavy státního zastupitelství a měnit státní zástupce“. Pavel Zeman nebo Lenka Bradáčová jsou na rozdíl od ministryně ve vládě trestně stíhaného premiéra a poradkyně Miloše Zemana garancí nezávislosti, dodává předseda TOP 09. „Obavy o jejich setrvání ve funkci jsou namístě,“ varuje.

Slova kritiky pak namířil i na vládní stranu ČSSD za to, že zůstává v koalici s hnutím ANO a couvá před současnou hlavou státu, jelikož prý „opět ‚nečekaně‘ vyhověla všemu, co po ní Miloš Zeman chtěl“. Tedy našla nového ministra kultury a rozhodla se zůstat ve vládě. „Příště by jen mohla sklonit hřbet před prezidentem hned a ušetřit nás tak tříměsíční komedie, které teď nasadila korunu,“ rýpl si Pospíšil do sociálních demokratů.

Mnohem ostřejší kritika zazněla však ze strany občanů, kteří krokům sociální demokracie už nedokážou porozumět. Například Rostislav Krajčík začal hodně zostra. „Ubohá Socka, drží se jak hovno košile,“ nebral si při glosování vládního angažmá ČSSD servítky.

Jadrně se na adresu sociálních demokratů vyjádřili i další přispěvatelé do diskuse pod Pospíšilovým příspěvkem. „Zoufalci,“ utrousil Tomáš Samiec. „Klauni,“ podotkl Honza N. Paulus.

Přišla však i standardní otázka, jakou má opozice jinou alternativu v případě, že by skutečně ČSSD z vlády odešla.

Přes vypjaté diskuse, které v posledních týdnech provázely spor o výměnu ministra kultury, se po pátečním jednání stranického vedení a poslaneckého klubu ČSSD zdá, že se situace v menší vládní straně zklidnila. Předsednictvo nepodpořilo odchod strany z vlády a zákonodárci ČSSD vyjádřili podporu předsedovi Janu Hamáčkovi. Odejít z klubu se nechystá ani Jaroslav Foldyna (ČSSD), který minulý týden ostře vystupoval proti nejužšímu vedení sociální demokracie.

Při hlasování podpořilo odchod z vlády jen 11 ze 42 přítomných členů širšího stranického vedení. Z užšího vedení podle Hamáčka nikdo pro odchod nebyl, místopředseda Roman Onderka se zdržel hlasování. O odstoupení Hamáčka z čela strany předsednictvo nehlasovalo.

