Držitel Českého lva Pavel Nový pro PL: Nejsme žádná „kulturní fronta“. Ruce pryč od novinářů. Jak za Gottwalda... Za vším je Rus!

ROZHOVOR „Zapojím se do všech akcí proti stíhanému Babišovi. To, jak jsme jako herci jezdili přesvědčovat lidi v 89. roce, to už se nezopakuje,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz herec Pavel Nový. Z rozdávání filmových cen Českých lvů si odnesl nejen sošku za nejlepší mužský výkon v hlavní roli ve snímku Bába z ledu, ale také dobrý pocit. Petici „Pět vět na obranu České televize“ tam prý podepsal s chutí. Jsme jako v roce 1948. A politikům vzkazuje: Ruce pryč od novinářů!

Záhy po Českém lvu jste odcestoval mimo republiku a nesledoval další dění...

S radostí jsem byl zbaven těchto starostí...

... takže považujete dění v české společnosti, kde umělci kritizují politickou reprezentaci v podstatě od parlamentních voleb, za „starosti“?

Je to vzpoura těch, kteří chtěli všechno urvat sami pro sebe. Bohužel se soudruhem Zemanem to budeme muset pět let vydržet. Pokud vydrží on. A co se týče soudruha Babiše: Já se zapojím do všech možných akcí, aby nebyl premiérem, protože člověk trestně stíhaný nemůže být předsedou vlády. To je přece v normální společnosti kravina.

Český lev se stal trochu politickou agitací v reakci na inaugurační projev prezidenta Zemana. Jak jste to jako jeden z oceněných vnímal?

Podepsal jsem se pod petici na podporu České televize, kterou na České lvy přinesl Jan Svěrák. A docela s chutí. Určitě bychom neměli tak trochu pohrdat tím – a tvářit se, že o tom nevíme –, že Česká televize a Český rozhlas jsou jediná dvě, doufejme, úplně nezávislá média, pokud se „nepodělaj“. Všechna ostatní jsou v něčích rukou, takže závisejí na jejich majitelích, co s tím udělají. U veřejnoprávních médií jsme, aspoň si to myslím, majitelé my, kteří platíme poplatky, jsme občany tohoto státu a platíme tu daně. To znamená, že na tato média by nám neměl fakt žádný politik sahat. Politici ať se s nimi pohádají, ať tam jdou diskutovat, ale ať na to „nešahaj“. Ruce pryč od novinářů.

Vy slova prezidenta z inauguračního projevu chápete jako útok jen na Českou televizi? Není to útok na všechna média, všechny novináře včetně jejich „nálepkování“?

Ano, určitě. Novináři mají mít nezávislost. Já třeba nemám rád bulvár, ale jakmile ho někdo začne zakazovat nebo regulovat, tak já budu první, kdo půjde do ulic. I bulvár má svoji funkci. Hotovo, nazdar. Jestli s ním někdo nechce komunikovat nebo si myslí, že mu ubližuje, ať je žaluje nebo s nimi nemluví. Ale nemůže je nikdo omezovat. Na to nemá fakt žádnej gebír.

Jan Svěrák označil prezidentovu kritiku ČT za největší útok na její nezávislost od televizní krize v roce 2000. Co to podle vás předjímá, připomíná či vypovídá, když se z kulturních akcí stávají politické agitace?

Připomínat by mi to mohlo jedině 17. listopad, když jsme takzvaně stávkovali v divadle. Lidé chodili do divadla, my jsme si s nimi povídali. Nebo jsme jezdili po republice a přesvědčovali lidi. Ale to už se nezopakuje. Nikdy. Všechno je totiž jinak. Jsme skoro o třicet let dál. Od té doby existuje internet a vše, co s tím souvisí...

Já to beru tak, že my jsme se ozvali nikoli jako nějaká „kulturní fronta“, jak říkali bolševici. My jsme se ozvali jako občané tohoto státu. Jsem občan České republiky a nechci, aby se tu děly podobné věci. Chovají se jako kdysi Gottwald od nějakého 46. roku a mají na své straně ausgerechnet prezidenta! Tečka.

Tehdy proti sobě měli slabého prezidenta, který byl po několika mrtvicích, a taky to podle toho dopadlo.

Co by dnes řekl nebo udělal Václav Havel?

Já tu situaci přirovnávám především k tomu, co se dělo před rokem 1948: Gottwald přeci také vyměňoval lidi na různých postech, zvláště bezpečnostních. Nosek (ministr vnitra Václav Nosek /KSČ/. pozn. red.) pak vyhazoval jednotlivé velitele okrsků policie. Všude byli komunisté. Teď je to kopie tehdejší situace, protože Rusové, když se dostali k moci a začali okupovat ostatní země, tak především do jejich právních a vládních orgánů dosazovali jenom Rusy. Tam mohl být jen Rus nebo z místních jen někdo opravdu hodně loajální.

Proto teď všichni mají problém, hlavně z globální stránky, s takzvanou ruskou menšinou, která je velká. Není to až zase taková menšina... U nás jich je také dost.

Novinář Pavel Šafr napsal: „Konflikt o Českou televizi je konfliktem o to, zda má Česká republika zůstat demokratickou zemí, anebo zda se naše svoboda definitivně zhroutí a staneme se znovu zrůdnou provincií Ruska.“

S tím souhlasím. V Rusku se střílejí novináři! A zavírají se do vězení... Tam tohle furt platí.

Na Slovensku už také, jak ukázal případ novináře Kuciaka...

Doufám, že Kaliňáka odvolají. Když ne, padne určitě Ficova vláda. S jedním kamarádem Slovákem máme sázku, že jestli do tří týdnů se z gruntu nezmění vláda na Slovensku, tak já vyhrávám.

Fico je hodně sveřepý člověk. Kaliňák také. Už to trvá čtrnáct dní, tak se těším na flašku whisky. Ale ne že bych to Slovákům přál. Radši bych ji slovenskému kolegovi koupil...

Slováci mají za sebou obrovskou demonstraci, na které lid hřímal proti předsedovi vlády Robertu Ficovi. Nevidíte českou situaci tochu podobnou tomu, co sledujeme u sousedů?

Bezesporu. BISka upozorňuje každý rok ve veřejné části své zprávy na rozšíření vlivu Rusů i mafie z jihu Itálie. Kdysi měli dokonce kongres v Karlových Varech, kde si rozdělili teritoria... To je „píchni, jako řízni“, všude jde o peníze... „Peníze jsou páni světa, dukát to je pravý rek, a co někdy stovka umí, to by člověk sotva řek!“ napsal už Josef Kajetán Tyl (verš ze Strakonického dudáka, pozn. red.).

autor: Lucie Bartoš