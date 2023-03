Důchodci přes palubu. Okamura šokován. Schillerová zaměstná Rychetského

reklama

„Právě jsme vyslechli rozhodnutí Petra Pavla s tím, že se rozhodl podepsat novelu zákona o důchodovém pojištění, která zpomaluje valorizaci důchodů. Můj komentář je jednoduchý: Jsem zklamaná, myslím si, že pan prezident, byť první zákon, který měl na stole, rozhodně byl velmi složitý pro rozhodnutí, to nakonec i vyznělo z jejich slov, ale měl šanci ukázat, že je prezidentem všech, měl šanci ukázat, že je pojistkou ústavnosti a ne tzv. automatem na podpisy, jak se někdy s nadsázkou říká. Co zbývá, než vzít to na vědomí a hnutí ANO se stoprocentně obrátí na Ústavní soud," poznamenala v první reakci šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

„Vedle způsobu přijetí tohoto zákona je to především retroaktivita. My jsme přesvědčeni, že nárok vznikl 31. ledna 2023 a teď už běží lhůta pro jeho vyplacení. To znamená, že způsobem, jakým byl přijat, tak byl přijat nárok, který má retroaktivní účinky, to jsou ty nejzákladnější, velmi zkráceně řečené důvody. My samozřejmě vyčkáme, až zákon bude vyhlášen ve Sbírce zákonů, ale práce na zpracování ústavní stížnosti zahájíme neprodleně," dodala Schillerová s tím, že hnutí ANO má dostatek poslanců, aby tuto ústavní stížnost podalo samo.

K celé věci se vyjádřil také lídr SPD Tomio Okamura. „Prezident Petr Pavel se rozhodl hodit přes palubu tři miliony invalidních, starobních, vdovských a sirotčích důchodců. Pro SPD je to absolutně nepřijatelný postoj, musím říct, že jsem byl šokován i tím, co prezident Petr Pavel řekl, že označil to okradení těchto přibližně tří milionů příjemců důchodců za pouhou epizodu. To je opravdu šokující vyjádření. Já si rozhodně nemyslím, že je to nějaká epizoda. Miliony lidí jsou ve velkých ekonomických problémech, sám prezident má plat statisíce měsíčně a ještě obrovskou výsluhu jako generál a tímto způsobem přistupuje k občanům. Potvrdilo se, že to není prezident všech občanů České republiky, potvrdilo se, že prezident Petr Pavel je exponentem Fialovy vládní pětikoalice, upřednostnil své kamarády, kteří ho podpořili ve volbách a já znova říkám - a znovu budeme oslovovat hnutí ANO, abychom společně podali tu ústavní stížnost, respektive to podání k Ústavnímu soudu na zrušení zákona, nebo na zrušení části zákona. Protože je potřeba, aby to ústavní podání mělo co největší sílu, co největší legitimitu, aby ho podala celá opozice," dodal Okamura.

Pavlovo zdůvodnění považuje za alibismus a výmluvy. „Já jsem z toho opravdu zklamán," sdělil.

