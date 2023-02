Důchody: Vláda zkrouhne růst. Začal řev. „Prostě to nejde,“ zaznělo z TOP 09

reklama

Vláda se shodla na nižší mimořádné červnové valorizaci důchodů. Průměrný důchod by se měl zvýšit o 1 770 korun, teď by to podle ministra Jurečky mělo být o 750 korun. Valorizační vzorec upravila vláda kvůli vysokým výdajům.

Ekonom Lukáš Kovanda na sociální síti Twitter vyčíslil, o kolik čeští senioři přijdou a kolik stát ušetří: „Vláda výrazně seškrtala mimořádnou valorizaci. Průměrně vydělávající důchodce tak jen letos přijde na penzích o 7 100 korun, stát tím ušetří 20 miliard.“

Rozhodnutí vlády neušlo kritice exministra financí Miroslava Kalouska (TOP), který ji za její rozpočtovou politiku dlouhodobě tepe. V souvislosti s valorizací důchodu hovoří spíše o dávkovém systému. „Když se z pojišťovacího systému dělá dávkový systém, nemůže to dopadnout dobře. Mnohem víc fér by bylo mimořádnou valorizaci zrušit a těm opravdu potřebným přiznat dávku mimo valorizační schéma a jeho základny do příštích let. Takhle bude jen posíleno demotivující rovnostářství,“ uvedl ve svém tweetu.

Když se z pojišťovacího systému dělá dávkový systém, nemůže to dopadnout dobře. Mnohem víc fér by bylo mimořádnou valorizaci zrušit a těm opravdu potřebným přiznat dávku mimo valorizační schéma a jeho základny do příštích let. Takhle bude jen posíleno demotivující rovnostářství. https://t.co/GLH244tQrD — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) February 15, 2023

S velkými výhradami se ozval také bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), který viní Fialův kabinet z nezvládnutého boje s inflací, který je příčinou valorizací důchodů. „Aby bylo jasno. K valorizaci důchodů dochází proto, že tato vláda totálně podcenila boj s inflací,“ upozornil.

Senioři by podle něj měli dostat plnou valorizaci: „Chtít si nyní změnit zákon jen proto, že se jim nechce vyplácet to, na co mají senioři nárok ze zákona, je chucpe. Senioři mají na plnou valorizaci právo. Tečka,“ dodal.

Aby bylo jasno. K valorizaci důchodů dochází proto, že tato vláda totálně podcenila boj s inflací. Chtít si nyní změnit zákon jen proto, že se jim nechce vyplácet to, na co mají senioři nárok ze zákona, je chucpe. Senioři mají na plnou valorizaci právo. Tečka. — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) February 15, 2023

Že senioři přicházejí touto cestou o finance, odsoudila také Havlíčkova stranická kolegyně, někdejší šéfka státní kasy Alena Schillerová, která rovněž obvinila vládu z vysoké inflace: „Senioři za chyby vlády nemohou, ale tvrdě na ně doplatí,“ rozčílila se. „Naprosto absurdní jsou ale slova premiéra, který se chlubí, že za jeho vlády rekordně rostou důchody. Buď je absolutní cynik, nebo si neuvědomuje, že důchody rostou jen kvůli nezvládnuté inflaci,“ doplnila.

Senioři za chyby vlády nemohou, ale tvrdě na ně doplatí. Naprosto absurdní jsou ale slova premiéra, který se chlubí, že za jeho vlády rekordně rostou důchody. Buď je @P_Fiala absolutní cynik nebo si neuvědomuje, že důchody rostou JEN kvůli nezvládnuté inflaci. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) February 15, 2023

„Zavedli valorizaci důchodů podle inflace, ale pak přišla inflace a zjistilo se, že je to moc peněz. Místo 1 750 dostanou důchodci 750 Kč. Máma s tátou asi nebudou rádi, a to poprvé od r. 2014 nevolili Babiše... To zase bude vysvětlování,“ napsal k počínání Fialovy vlády novinář Petr Fischer.

Zavedli valorizaci důchodu podle inflace, ale pak přišla inflace a zjistilo se, že je to moc peněz. Místo 1750 dostanou duchodci 750 Kč,.. máma s tátou asi nebudou rádi, a to poprvé od r. 2014 nevolili Babiše...to zas bude vysvětlování ???? — petr fischer (@petrfischer3) February 15, 2023

Odborový předák Josef Středula oznámil, že odbory plánují protiakci, své plány, jak se k věci postaví, oznámí tento pátek. „Vláda Petra Fialy se dnes rozhodla sebrat v létě každému důchodci 1 000 Kč! To myslíte vážně? Na pátek svolají odbory mimořádnou tiskovku. Tam oznámíme náš další postup. Bez jakékoliv diskuse vláda doslova vytahuje seniorům peníze z kapes!“ hrozil se.

Vláda @P_Fiala se dnes rozhodla sebrat v létě každému důchodci 1000,- Kč! To myslíte vážně? Na pátek svolají @odbory mimořádnou tiskovku. Tam oznámíme náš další postup. Bez jakékoliv diskuze @strakovka doslova vytahuje seniorům peníze z kapes! pic.twitter.com/1QxGjzYS0j — Josef Středula (@JStredula) February 15, 2023

Také poslanec Šimon Heller (KDU-ČSL) jako většina členů stran vládní koalice hájil kroky vlády ohledně konce štědrých penzí vysokou zadlužeností státu: „Prostě není možné zvyšovat důchody stávajícím tempem ve chvíli, kdy na to nejsou peníze v rozpočtu a zadlužení už jsou i naši vnuci,“ uvedl.

Prostě není možné zvyšovat důchody stávajícím tempem ve chvíli, kdy na to nejsou peníze v rozpočtu a zadlužený už jsou i naši vnuci. — Šimon Heller (@hellersimon) February 15, 2023

Důchody se podle zákona zvyšují pravidelně vždy od ledna a pak také mimořádně, pokud za sledované období od posledního přidání přírůstek cen překročí pět procent. Od loňského července do letošního ledna činil pro důchodcovské domácnosti podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) 9,9 procenta. O tolik by se podle nynějších zákonných pravidel od června zvedla zásluhová procentní výměra důchodů. Ta u průměrné starobní penze v lednu dosahovala 15 398 korun, navýšení by tedy bylo 1 525 korun. Na přidání by bylo pro letošek potřeba podle Jurečky 34,4 miliardy korun, v dalších letech by částka dále výrazně rostla. Podle nového vzorce by to mělo být letos kolem 15 miliard korun a průměrná starobní penze se má zvednout o 750 korun.

Údaje naznačují, že by se tak při mimořádné valorizaci nově zohlednila polovina přírůstku cen. Navrhovaných 750 korun odpovídá totiž navýšení zásluhového procentního dílu důchodu o 4,9 procenta. „Zvýšení bude mít dvě složky. Ta jedna bude zvýšení důchodu o stejnou částku 400 korun všem a pak další růst nad tuto částku ve výši 2,3 procenta,“ popsal Jurečka. Jak zmiňoval výše, průměrná starobní penze by tak přesáhla 20 000 Kč. V lednu byla podle ministerstva 19 438 korun.

