Duka: Západ si podřezává větev. EU odmítá své kořeny

Duka si posteskl, že nejsvobodnější byl za totality, když pracoval bez souhlasu režimu. „Bylo to s rizikem, ale měl jsem méně problémů než kněží, co pracovali se státním souhlasem, a byli po každé slavnosti předvoláváni okresním tajemníkem, státní bezpečností atd.," říká. Dnes prý své politické názory nemůže prezentovat, musí respektovat, že katolíci jsou členy nejrůznějších hnutí. „Jako neexistuje křesťanská matematika a fyzika, ale jen matematika a fyzika, tak neexistuje křesťanská politika. To se možná křesťanské strany ozvou a budou protestovat, ale je to tak," říká Duka. Také vyvracel, že by byl v Čechách vládcem katolíků a mohl jen tak nařizovat. Prý je něčím mezi britskou královnou a předsedou golfového klubu.

Vyjádřil se také o genderové ideologii. „Antropologie musí mít určitou interdisciplinaritu – na rovině biologie, medicíny, psychologie… To genderové teorii – i když teda spíš ideologii, teorie vypadá jinak – chybí. To je i stanovisko nejvyšších špiček těchto oborů u nás,“ tvrdí kardinál a dodává, že v Parlamentu jsou to lékaři, kdo je pilířem racionality.

„Italský komunista a jeden z ideových otců neomarxismu Antonio Gramschi jako vzdělaný muž pochopil, že dělník, který se má dobře, nepůjde na barikády. A přenesl ideu třídního boje – což je vlastně zmaterializovaný hegelianismus – na pole pohlaví. Mám-li vytvořit beztřídní společnost, musím potlačit i dichotomii muže a ženy,“ vysvětluje původ ideologie primas český.

Dále se reportér Konzervativních novin zeptal, zda Duka necítí obavu z toho, co dělá prezident Zeman a z jeho údajně jasné příchylnosti k Rusku a k Číně. „Protože přes všechnu kritiku některých trendů ze Západu je třeba pohrdání osobní svobodou v Rusku či Číně nepochybně mnohem více zakořeněno než na Západě, který je naopak kolébkou individuálních svobod a demokracie,“ namítal reportér.

Duka se prohlásil za „muže Západu“. Ale hned pokračoval: „Na současném Západu je nejhorší to, že si podřízl sám pod sebou větev. Evropská unie odmítla žido-křesťanské kořeny. Které mimochodem pocházejí z Blízkého východu, ale setkaly se s vyspělou řecko-římskou kulturou, kterou ale křesťanství nezamítá, ale obohacuje ji.“ Co se týče Ruska, je prý potřeba si uvědomit jeho minulost, nicméně Duka dodal, že ve Vladimiru Putinovi vzor nevidí. Fotogalerie: - Duko, skonči! Ty islamofobe

Prý je k Rusku kritický, nicméně říká: „Realita je, že Rusko svou rozlohou a historií je velmoc. Rozpad SSSR z Ruska udělal méně podstatnou zem. A v tom se oni pohybují. My tomu musíme věnovat pozornost. Ale co nejvíce ohrožuje naši bezpečnost? Rozbití evropsko-americké aliance! Nebo řešení Brexitu tak, jak ho prosazuje Evropská unie? Jestliže odečtete Spojené státy a Británii, jak bychom dopadli v nějakém případném vojenském střetnutí? A kdo ví, co bude s Francií za deset let? Velitel atomové ponorky už může být muslim… A Čína? Tady křičíme, ohrožuje nás Čína! Ale podporujeme současnou americkou politiku vůči Pekingu?“

