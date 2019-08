Duka je v dobré formě. Na pražském arcibiskupství ještě několik let zůstane, odhadl v ČT biskup Vokál. A pak...

Na úvod rozhovoru biskup Jan Vokál zhodnotil to, jak katolická církev obstála v dobách komunismu, v dobách normalizace či v dobách končícího komunismu v Československu. „Obstála, víru si zachovala,“ uvedl a prozradil, jaké chyby katolické církve sleduje v dnešní době. „Církev je velmi zasažena sekularismem, ten s sebou nese zesvětštění, jako je relativizace mnohých činů,“ dodává Vokál.

Když není člověk plným srdcem a všemi energiemi upjat na boha, tak velmi snadno podle biskupových slov vykolejí, zbloudí a s lehkostí se dopustí hříchů. „Ve věřících, potažmo v duchovních, je taková lhostejnost, což se s katolickou nebo s křesťanskou vírou však neslučuje,“ všímá si Vokál.

Zdůrazňuje, že křesťanská víra vyžaduje člověka celého, kterého je v dnešním pohodlném životě velmi těžké najít. „Tato slova by se bohužel dala vztáhnout i na ty tragické skandály v řadách duchovních, které nás všechny velmi zahanbují a každá oběť jakéhokoli násilí nás bolí,“ poukázal na případy, kdy kněží znásilňovali malé děti. „Velmi se za to všem omlouváme, mrzí nás to,“ dodal Vokál posmutněle.

Umí však jít katolická církev po příčině, proč se něco takového v katolické církvi děje? „Jednou jsem se setkal s jedním australským biskupem, vyprávěl, že v dětství vyrostl a vystudoval na vysoké škole se svým kolegou, kterého považoval za naprosto bezúhonného člověka, ale ukázalo se, že on jako kněz zneužíval sérii mladistvých,“ popsal Vokál, podle kterého takoví lidé dokážou žít dvojí životy a není to snadno odhalitelné.

„Když by byl někdo z mých bratrů, z kněží nebo duchovních obviněn z takového zločinu, tak by má reakce dřív byla: vždyť já toho člověka znám, něčeho tak zlého není schopen. Byla by to prvotní nevíra, dnes jsme poučení a zaujímáme jiné stanovisko. Tedy velikou opatrnost,“ říká biskup Vokál.

Moderátora Takáče zajímalo, jestli by k zamezení takových případů nepomohlo zrušení celibátu. Tato úvaha by podle biskupa neobstála. „Drtivá většina zneužití mladistvých pochází z rodin, kde celibát není,“ zmínil Vokál některé statistiky dokazující, že celibát není příčinou těchto problémů.

„Díky těmto negativním zkušenostem jsme ale opatrnější. Když by byl jeden duchovní z tohoto závažného zločinu obviněn, je automaticky ihned suspendován, pak následuje vyšetřování,“ říká Vokál.

Podle statistik ze sčítání lidu – podle sčítání obyvatel podle náboženské víry – katolická církev ztrácí v České republice věřící, biskup s tím ale nesouhlasí. „Statistiky nevypovídají o všem. Já podle těchto statistik jsem nevěřící a nekřesťan, protože nejsem povinen někomu vykládat můj vztah k bohu,“ uvádí Vokál s tím, že tak intimní věci nikde v dotazníku nevyplňuje. „Tyto statistiky jsou relativní,“ pousmál se biskup.

Konzervatismus církve prý není příčinou toho, že tento rychlý svět není schopen církev akceptovat. „Spíše v nové kultuře a v novém kontextu měníme způsob, jak lidi oslovit a zůstat otevření pro všechny. V tom často pokulháváme,“ připouští biskup Vokál.

Zároveň připouští i to, že papež František svými názory a vystupováním může rozdělovat. „Pro někoho je možná jeho netradiční gesto těžko stravitelné, ovšem někdy je často médii vytrženo z kontextu a nebylo pochopeno,“ namítl biskup, který nepozoruje, že by papežova osoba rozdělovala českou katolickou církev.

Český primas nyní přesluhuje, Vokál je toho názoru, že kardinál Dominik Duka je stále ve velmi dobré formě. „Já předpokládám, že tam ještě několik dalších let zůstane,“ odvětil na otázku, kdy očekávají střídání na pražském arcibiskupství. Často se hovoří o tom, že by na jeho místo mohl nastoupit právě Vokál. „Netroufám si to říct, Duka si vede dobře, mám k němu úctu, byl můj předchůdce v Hradci Králové. Je pravda, že Praha má tu svou partikularitu takovou, že je to obtížné místo,“ myslí si biskup Vokál, který nevyvrací, že by se mohlo sáhnout i mimo řady biskupů. „Papež František je muž mnoha překvapení, nedivil bych se, kdyby povolal i někoho, kdo dnes působí mimo Česko,“ uzavřel Vokál.

Své Vokál pověděl i ke kázání arcibiskupa Marka Jendraszewského, v němž se vymezil k sexuálním menšinám, když prohlásil, že „po naší zemi už nekráčí rudý mor, ale objevil se nový, neomarxistický, který si přeje ovládnout naše duše, srdce a mysl – ne rudý, ale duhový“. „Tento výraz bych nepodporoval. Znám ho osobně, je to laskavý a mírný člověk, nesedí mi to k němu. Zní to urážlivě, toho bych se sám bál,“ pravil na závěr biskup Vokál. Duka však krakovského metropolitu, arcibiskupa Marka Jendraszewského v tomto podpořil, témata ideologie LGBT se podle jeho slov rozšiřují o ateistickou a satanistickou agendu.

autor: nab