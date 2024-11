Důkazy? Sami si najděte důkazy. Gruzínská prezidentka odmítla říct, na základě čeho označila volby jako zmanipulované

V Gruzii proběhly parlamentní volby. V nich měla vládní strana Gruzínský sen získat 54 procent hlasů a jasně vyhrát volby. Opozice je sice roztříštěná, ale na jednom se shodne. Volby označuje za zmanipulované a jejich výsledek odmítá uznat. V tom má opozice podporu prezidentky Salome Zurabišviliové.

Jenže to má háček. Když byla dotázána, zda může pro své tvrzení předložit nějaké důkazy, oznámila, že ona žádné důkazy předkládat nemusí.

Upozornila, že o podvodech u gruzínských parlamentních voleb mluvil i končící zástupce Evropské komise pro zahraniční politiku Josep Borrell. Pokud chce státní zastupitelství získat nějaké důkazy o volebních podvodech, mohli by se podle hlavy státu zeptat třeba Borrella.

„Ale o tom si nežertujme. Myslím, že státní zástupce má před sebou hodně práce, aby vyšetřil, co má na stole. … Každý by měl dělat svou vlastní práci. Ve své práci prezidenta budu pokračovat a rozhodně nemám v úmyslu jít za státním zástupcem,“ dokončila prezidentka.

