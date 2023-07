Dušek a rakovina. Profesor Žaloudík překvapí Válka

reklama

V průběhu karlovarského filmového festivalu pořídil moderátor Čestmír Strakatý rozhovor s hercem Jaroslavem Duškem. Ten je znám svou vírou v alternativní přístup k životu, a když na to v rozhovoru, ke kterému se dostavil bos, došlo, pustil se herec do úvah o rakovině jako následku životního stylu.

K potvrzení svých slov si vzal za příklad svou maminku i oba její rodiče, kterým se všem stala osudnou právě tato diagnóza. „Vy si myslíte, že ten člověk umře na rakovinu. A já si myslím, že umře na to, že nenávidí život,“ vykládal zjevně překvapenému Strakatému. „Ten člověk nemá rád život, nemá rád sebe,“ trval na svém umělec.

Anketa Vadí vám, když nemůžete za zboží nebo služby zaplatit kartou? Vadí 42% Nevadí 58% hlasovalo: 21036 lidí

„Já si nemůžu nevzpomenout na smrt mojí matky. Zemřela na rakovinu a ona chtěla žít,“ namítal Čestmír Strakatý.

„Že někdo říká, že chce žít, neznamená, že to chce,“ vysvětlil suverénně Dušek. Jestli to skutečně chce, to podle Duška poznáme z toho, jak žije.

Jaroslav Dušek je známým vyznavačem alternativního způsobu života. Stravuje se pouze jednou denně podle jídelníčku Australanky Jasmuheenové a i jinak se snaží žít v souladu se svou filozofií.

Válkovi se vaří krev

Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler vidí jeho vášeň pro alternativní přístup ke zdraví především ve strachu z rodinné anamnézy. „Dělá možné a nemožné, aby se z toho nezbláznil a aby ho nemoc nedostala,“ myslí si.

Jiní lékaři takové pochopení neměli. Včetně profesora Vlastimila Válka, ministra zdravotnictví.

„Přiznám se, že se ve mně vaří krev, když slyším podobné pavědecké a hlavně vůči onkologicky nemocným i jejich blízkým necitlivé nesmysly! Onkologičtí pacienti a jejich nejbližší si zaslouží maximální míru podpory, nikoli takovéhle necitlivé útoky a obviňování,“ nabádá.

I když musí být respektována svoboda slova, podobné „ezo bláboly“ se podle ministra rovnají tomu, co plácají na sítích proruští trollové.

„Prosím vás, rakovina není vědomá sebevražda z vlastního rozhodnutí. Sebevražda je věřit podobným blábolům, odmítat léčbu a ignorovat prevenci,“ vzkazuje ministr. Právě posílení prevence je podle něj nejvhodnějším bojem proti rakovině, a hloupé výroky, které od něj odrazují, jsou škodlivé.

Fotogalerie: - Yankee go home

Není to poprvé, co se Jaroslav Dušek dostal do sporu s Ministerstvem zdravotnictví. To se proti veřejné propagaci jeho alternativního přístupu ohrazovalo už za covidové pandemie.

Je také držitelem stříbrné anticeny Bludný balvan, kterou mu spolek Sysifos udělil „za dobré šamanské rady pro každý den“ už v roce 2008. Ve zdůvodnění bylo uvedeno, že je „vybaven převážně ezoterickou mentální čalamádou“.

Profesor Žaloudík klidní vášně: Takových léčitelů pamatuji...

Profesor Jan Žaloudík, bývalý senátor a lékař onkolog, ale nemyslí, že by jedno expozé bosého herce ve vytahaném tričku nějak zásadně ovlivnilo péči obyvatelstva o zdraví.

„Rasputinové byli vždycky,“ sdělil ParlamentnímListům.cz někdejší děkan brněnské lékařské fakulty a ředitel Masarykova onkologického ústavu.

I v sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy jako lékař začínal, prý existovali a část veřejnosti jim z nějakých důvodů naslouchala.

„Vliv těchto kazatelů je strašně malý,“ je přesvědčen bývalý senátor. Důvěru ve veřejnost má zejména na základě statistik prevence.

Proto si nemyslí, že by bylo třeba nějakých dramatických vyjádření, jako předvedl ministr Válek.

„Já nejsem přesvědčen, že lékař má být za pacienta odpovědný plně. Vyznávám texaské přísloví, že koně můžete přivést k vodě, ale napít se musí sám.“

Kdyby Duškova slova zazněla od nějaké lékařské autority, bylo by to podle profesora Žaloudíka vážné. „Mně na tom nejvíce vyděsilo, když jsem slyšel jméno Dušek, že to vykládal pan ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Ale když jsem zjistil, že je to pan Dušek Jaroslav, herec, tak jsem se uklidnil,“ vyprávěl.

Pokud o lékařských otázkách vykládá herec v rozhovoru, je to podle něj „zábavná kauza na léto“, která má „asi takovou relevanci, jako kdyby se Žaloudík vyjadřoval k baletu“.

„Já ale pořád věřím, že většina lidí je řízena mozkem,“ prozradil profesor. Lidé dokážou filtrovat informace a reagovat tak, aby své zdraví neohrožovali.

Systém onkologické péče podle Žaloudíka funguje, daří se mu vyléčit dvě třetiny až tři čtvrtiny zhoubných nádorů. Pokud se někdo rozhodne preventivní prohlídky pro časnější záchyt ignorovat a přijde, až když je mu opravdu špatně, je to jeho volba.

„Před čím vždy pacienty varujeme, jsou šarlatáni, kteří nabízejí třeba nějaké zázračné kapky za 300 tisíc korun a na strachu vydělávají,“ dodává. Jinak ale není třeba se vyznavači těchto postupů příliš vzrušovat.

Pokud jde o Jaroslava Duška, jako nejvhodnější reakci na tento názor vidí stoický přístup Britů: „Brit se usměje, řekne ok, it is interesting, pochopí, že nemá smysl se s vámi dále bavit, a jde pryč,“ popsal ParlamentnímListům.cz.

Psali jsme: „Zděšenej“ Babiš v TV rozjel, čeho i Sněmovnu ušetřil To Duška zasáhne? Eva Holubová jde do akce Zvrat kolem Duška a rakoviny. Lékaři sedli a překvapí všechny Covid se zařadí vedle chřipky, ale jsou tu jiná nebezpečí, varuje Dušek

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.