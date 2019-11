Dusno a hádky ve Sněmovně. Pak vystoupil v ČT šéf lidovců: Oni porušili zákon...

„Celé projednávání bylo nesrozumitelné pro řadu poslanců. Vláda se snažila – z mně nepochopitelných důvodů – oddálit právě schválení rodičovského příspěvku,“ okomentoval Výborný na začátek skutečnost, že daňový balíček, a nejen ten, i vyšší rodičovská se tak narychlo schválily již ve středu v Poslanecké sněmovně.

Připomněl, že na zvýšení rodičovské, tedy na tom, co spravedlivě očekávaly tisíce našich rodičů, byla shoda napříč Poslaneckou sněmovnou. „Vláda tady ale měla nějakou svou interní dohodu, kterou nakonec zástupci koalice, jak ČSSD, tak hnutí ANO, potvrdili. A sice že nejprve bude schválen daňový balíček, na kterém shoda nebyla,“ doplnil předseda KDU-ČSL.

„Za poslanecký klub KDU-ČSL musím říct, že nás nikdo nemůže obviňovat z nějakých obstrukcí. Z našich řad vystoupili k daňovému balíčku pouze čtyři poslanci velmi krátce a velmi věcně. Ale chtěli od nás vystupovat ještě další pouze s věcnými připomínkami a říct, co nám na balíčku vadí,“ připomněl Výborný, že každý poslanec má právo v rozpravě vystoupit, což umožněno nebylo.

Jestli to bylo v rozporu s ústavou, to bude muset nyní posoudit Ústavní soud. „Principiálně je ale tato věc špatně,“ zopakoval k tomu Výborný, který osobně ve středu v průběhu jednání opakovaně vyzýval ministryni financí na přerušení na třicet minut a k jednání předsedů stran a ministryně financí, aby společně nalezli nějaký konsenzus a kompromis. „Byly tam některé pozměňovací návrhy, kde jsme se domnívali, že by vláda měla respektovat názor opozice,“ zmínil snahu o věcné dosažení schválení pozměňovacích návrhů. „Ale ministryně financí se rozhodla, že to protlačí na sílu, nepovažuji to za moudré,“ zdůraznil předseda lidovců.

Konkrétně zmínil, že vláda prosadila nárůst o tisíc korun, o sto procent v okamžiku, když si někdo chce nechat zapsat v katastru nemovitostí nový zápis. „To není cesta, která by podporovala prioritu této vlády, když hovoří o dostupném bydlení,“ dodává Výborný.

A zmínil i další věci, které jim nepřišly moudré. „Stejně tak jako jsme po vládě chtěli analýzu důsledků, které ten zákon bude mít, tak například v případě spotřebních daní. Zda ten skokový nárůst nezapříčiní, že zde budou vznikat černé palírny. Nic takového jsme nedostali,“ zlobil se předseda KDU-ČSL. Další věcí, kterou například kritizovali, byla otázka debaty nad životním pojištěním a zdaněním technických rezerv a pojišťoven a další.

„Jsme zkrátka přesvědčení o tom, že závěrečné hlasování bylo v rozporu se zákonem. A poslanci KDU-ČSL se odmítli podílet na hlasování, které je v rozporu s jednacím řádem Sněmovny,“ připomněl na závěr. Nyní jde zákon do Senátu, Výborný si však nemyslí, že bude ještě prostor se případně s vládou na něčem dohodnout. „Pokud by byla ze strany vlády vůle jednat i o případném vrácení zákona ze Senátu s nějakými úpravami, tak jsme k tomu připraveni. Ale popravdě, podívejte se na realitu, jaká je, a na slova ministryně financí, nikdo to tu nepředpokládá,“ uzavřel skepticky předseda lidovců Marek Výborný.

