Dusno v ANO? Exministr Pilný vystoupil proti Babišovi

„ANO se teď točí hodně doleva a točí se směrem k populismu. Pozice našeho hnutí se výrazně mění a lidem se to přestává líbit,“ uvedl Pilný.

Trestní stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) v kauze Čapího hnízda pokračuje. Včera to oznámil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který usnesení o zastavení stíhání Babiše a jeho někdejší poradkyně Jany Mayerové zrušil a věc vrátil k došetření. Premiér uvedl, že krok očekával a že cítí úlevu, že Zeman definitivně zastavil stíhání jeho rodinných příslušníků. Dodal, že abolici od prezidenta by odmítl a že prezident ji nenavrhne. Vinu nadále popírá. Opozice ho vyzvala, aby zvážil odstoupení.

Usnesení, kterým Městské státní zastupitelství v Praze v září pravomocně zastavilo stíhání Babiše a Mayerové, označil Zeman za nezákonné a předčasné. Našel v něm skutkové i právní chyby. Důkazní situace podle něj nyní neodůvodňuje ani zastavení stíhání, ani podání obžaloby. Zeman zároveň zdůraznil, že nepředjímá, jaký má být výsledek vyšetřování, a že u obou obviněných je nutné ctít presumpci neviny.

Babiš dnes opakovaně řekl, že nestojí o prezidentskou abolici, tedy o zastavení stíhání. Má za to, že neučinil nic protizákonného. Zeman má podle Babiše na věc stejný názor a nebude abolici navrhovat. Abolice vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. I po abolici by Babiš mohl trvat na projednání věci. Soud by ho však pak mohl nanejvýš uznat vinným, nemohl by mu uložit trest. Prezident o možnosti, že abolici Babišovi udělí, hovořil v září.

Spis v kauze Čapího hnízda se nyní vrací dozorovému státnímu zástupci Jaroslavu Šarochovi, který jej postoupí zpět policii. Na nové rozhodnutí nemá žádnou lhůtu. Policie i Šaroch musí respektovat Zemanův právní názor, podle nějž je mimo jiné nutné důkladněji vyhodnotit evropskou legislativu a navazující judikaturu stejně jako otázku zavinění Babiše a Mayerové, která podepsala žádost o dotaci pro Farmu Čapí hnízdo.

Pražské městské státní zastupitelství uvedlo, že částečné zrušení svého usnesení respektuje. U dalších čtyř obviněných konstatovalo, že zastavení jejich stíhání je vzhledem k Zemanovu rozhodnutí i nadále pravomocné. Týká se to Babišovy manželky Moniky, dcery Adriany Bobekové, švagra Martina Herodese a bývalého člena společnosti Farma Čapí hnízdo Josefa Nenadála. Pavel Zeman řekl, že se u nich nepodařilo prokázat zavinění. Zvlášť stíhá policie ještě Babišova syna Andreje.

Předseda ODS Petr Fiala očekává, že Babiš do vyřešení osobních problémů nabídne pozici premiéra jinému zástupci ANO. K odstoupení Babiše vyzvali i předsedové dalších stran: Ivan Bartoš (Piráti), Vít Rakušan (STAN) a Marek Výborný (KDU-ČSL). Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) uvedla, že pokud Babiš neodstoupí, je namístě svolání mimořádné schůze Sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Šéf SPD Tomio Okamura chce vyčkat na konečné rozhodnutí o vině.

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček řekl, že nevidí důvod k odchodu z vlády s hnutím ANO. Babišovy kauzy ale podle něj komplikují vládě práci. Podle místopředsedy ANO Radka Vondráčka spěje případ ke konečnému zastavení Babišova stíhání a pro ANO dnešní krok žalobce Zemana nic nemění.

Šaroch bude muset vyřešit otázku, zda je nutné znovu žádat Sněmovnu o Babišovo vydání. Poslanci se v tom neshodují. Předseda mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič (KSČM) míní, že případ není nový a Sněmovna už v tomto volebním období o vydání rozhodla. Členka imunitního výboru Helena Válková (ANO) se spíše kloní k tomu, že Sněmovna bude muset hlasovat znovu.

Podstatou případu je to, že Farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na niž by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do předloňského února, pak jej vložil do svěřenských fondů. Mluvčí koncernu Agrofert Karel Hanzelka dnes ČTK sdělil, že věří tomu, že se nakonec prokáže, že se vše odehrálo podle zákona.