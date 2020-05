Dusno v ČT: Už bych to rád dořekl, žádal Okamura. To už jste říkal mnohokrát, nenechala ho Kroužková. Hádka o Babiše, úvěry EU a rána TOP 09

reklama

Tomio Okamura ve studiu zopakoval, že jeho SPD nepodpoří vznik vyšetřovací komise, vysvětlil proč: „Jakákoliv komise, kterou iniciovala TOP 09, nikdy nic nevyšetřila. A současná předsedkyně strany paní Pekarová Adamová tam jen mlátila prázdnou slámu,“ uvedl – s tím, že místo šetřící komise přišla mediální exhibice a politikaření. „Ani Kalousek, ani Pekarová nejsou odborníci na vyšetřování miliardových státních zakázek!“ zdůraznil.

Spoléhat se chce pouze na šetření Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ). „Tento nezávislý státní úřad NKÚ je k tomu určený, mají své profesionální metody, jsou apolitičtí a především zvyklí prošetřovat miliardové zacházení s veřejnými penězi,“ řekl Okamura.

Poté se rozčílil na moderátorku, že je stále dokola tázán na tu samou otázku, když jí již zodpověděl. „Mrzí mě, že vám to vždy vysvětlím a vy se mě na to zase ptáte... Já nevím, jestli je tu příliš velký hluk, když je to točené venku, že vám tu foukne vítr...“ zamračil se předseda hnutí SPD.

„Nespojujte to vše s TOP 09,“ usměrnila ho moderátorka Barbora Kroužková. „A pokud se ptám na pandemický plán, tak v souvislosti s koronavirem, a o bramborách se opravdu můžeme bavit jindy!“ vrátila se na oplátku k tématu, kterému se věnovali chvíli před tím.

Následně byl předseda dotazován, zda si skutečně myslí, že NKÚ „rozlouskne“ i to, jestli vláda postupovala v bojí proti koronaviru správně, co se týká např. pozdního zřízení krizového štábu a následujících kroků. K tomu je však podle Okamury potřeba udělat hloubkový audit. „K tomu je potřeba hloubkový audit?“ podivovala se moderátorka nad jeho odpovědí. Předseda hnutí to chtěl vzít však opět ze široka a upozornil jí, že se k odpovědi postupně dostane. „Já se ptám ale na legislativní věci,“ povzdechla si Kroužková.

„To přece není obsahem vyšetřovací komise, znova se vám to snažím vysvětlit. Ta vyšetřuje, zda se někde mělo něco rozkrást. Teď má záležitost už v plánu Nejvyšší kontrolní úřad,“ dodal předseda SPD.

Moderátorka s odpovědí spokojená opět nebyla: „Točíme se pořád na tom samém. Ještě jste mi ale neřekl, jestli chcete měnit krizový zákon, ústavní zákon o bezpečnosti, či byste dál vetší pravomoci ministr zdravotnictví,“ uvedla.

„Tak já si myslím, že pandemii jsme zvládli celkem dobře ve srovnání s jinými státy,“ pustil se do odpovědi Okamura, ale větu dokončit nestihl, moderátorka mu skončila do řeči: „Ne! Znovu! Nastínili jsme si kalendář postupu vlády. Jaké z toho plyne legislativní poučení?“ tlačila na předsedu hnutí.

„Já jsem se zatím dostal od ledna do března v tom horizontu, který jsem tu stačil odvyprávět,“ oponoval Okamura a řekl, že by to rád dořekl konečně do konce. „To vyprávět nemusíte, to už jste vyprávěl mnohokrát,“ smetla jeho vysvětlování Kroužková ze stolu.

Přesunul se tedy krátce k poučení. Zaměřil se na zákon o ochraně veřejného zdraví, jenž je řešen spíše pro lokální opatření. „Návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví se vláda chystá předložit. Přísně jsme to připomínkovali. Máme připravené pozměňovací návrhy. Omezení by měla být podle SPD pouze v nutném rozsahu. Nechceme, aby o tom rozhodoval pouze ministr zdravotnictví, to je špatně. Jedna osoba nemůže zavírat provozovny. Rozhodovat o tom musí i vláda. A kdyby opatření měla trvat déle než 30 dnů, tak by to muselo projít Sněmovnou,“ přiblížil Okamura pozměňovací návrhy z pera SPD.

Dalším tématem byla pomoc EU. Kroužková uvedla, že Česko by mělo dostat téměř 20 miliard eur (skoro 550 miliard korun) z krizové pomoci unijním státům. V souvislosti s tím se pak tázala Okamury, zda stále chce odejít z EU. „Samozřejmě. Vy jste tady ale řekla jenom A,“ nadechl se předseda SPD a spustil: „Podle odhadů samotné EU nás jen unijní směrnice a nařízení stojí přibližně 4 procenta HDP ročně. Jen vloni to činilo 200 miliard korun,“ pustil se do počtů, aby ukázal, že částka 500 miliard korun je ve srovnání s touto částkou velmi marginální.

V rámci delšího časového horizontu pak vypočítal, že za celých 14 let jsme z EU dostali 741 miliard korun, ale náklady na zmíněné regulace nás vyšly na 2456 miliard.

„No, tak to už směšujete více parametrů,“ zarazila Kroužková předsedu. „No, počkejte, peníze jsou jenom jedny,“ trval Okamura na tom, že tyto počty jsou zásadním ukazatelem, jak je naše členství nevýhodné.

„Počkejte, pane předsedo,“ vzala si moderátorka zpět slovo. „Podle oficiálních dat Ministerstva financí jsme v roce 2019 dostali 68,5 miliardy korun. A dokonce... vlastně jsme pořád těmi čistými příjemci,“ argumentovala.

„Tak paní redaktorko, čistí příjemci? Já nevím, vy asi nejste ekonomka...“ zalitoval Okamura, a že to musí tedy znovu vysvětlit. „Peníze jsou totiž jen jedny. I ve vaší peněžence. Když vám formou nařízení a směrnic vytáhne někdo povinně 4 procenta z peněženky a pak vám za to vrátí třeba jen jedno procento, tak jste tři procenta v mínusu,“ snažil se šéf SPD moderátorce situaci polopaticky vysvětlit jednoduchou matematikou.

„Vy tu pořád říkáte něco dokola, protože máte v poznámkách jen jedno číslo... A v něm nejsou započítané náklady na unijní regulace,“ uhodil na Kroužkovou. Následovala velká přetahovaná o čísla, na nichž se stejně neshodli.

Pak Okamura sdělil, že SPD nesouhlasí s tím, že peníze, které se z balíku Evropské komise nyní rozděluji, mají jít na ty nejpostiženější evropské státy, zhruba třetina na Itálii a Španělsko. „Ekonomicky to stejně nevychází. EU je pro nás nevýhodná a navíc problémem je to, že EU nemá ani žádné peníze a musí je na to vybrat od členských států,“ upozornil, že na to vše si bude tedy půjčovat a za ty úvěry budou ručit právě členské státy.

„Nejvíce mají dostat všechny jiné země, než Česká republika, která za ty úvěry bude ručit státům jako jsou Řecko, Itálie, Španělsko,“ poukázal na státy, které jsou dlouhodobě v ekonomické krizi. „Máme ručit někomu za úvěr, aniž máte vliv na rozdělování těch peněz. A ještě ručit někomu, kdo je už zadlužený a ani nesplácí,“ shrnul závěrem předseda hnutí SPD.

