Dva Bakalovi novináři si povídali před kamerou. Babiš prý bude řádit čím dál více

Šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery se v Interview DVTV vyjádřil ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. „Ta podstata je, že to je velký střet zájmů českého premiéra a že jeho firma se čím dál tím více propojuje se státními úřady,“ varoval v rozhovoru na propletení Agrofertu s veřejnou správou Tabery. A v závěru rozhovoru se dotkl i citlivé otázky setrvání ČSSD ve vládě. „Bude chtít každý jeden z těch poslanců a členů vlády odcházet do politického důchodu s tím, že to, co teď tady sledujeme, drželi u moci?“ položil Tabery dotaz na členy ČSSD.

Na základě předběžné auditní zprávy Evropské komise zastaví Státní zemědělský a intervenční fond proplácení dotací jak Agrofertu, tak firmám spojeným s podnikáním ministra Tomana. Na tiskové konferenci to dnes řekl ředitel SZIF Martin Šebestyán. Jde podle něj o opatření z důvodu předběžné opatrnosti k auditní zprávě Evropské komise.

Podle Taberyho se jedná o „další dílek do příběhu Andreje Babiše“ ohledně jeho střetu zájmů. Tabery podotkl, že když Babiš i u této evropské instituce tvrdí, že se jedná o spiknutí, tak to již nelze brát vážně. „Nelze se tvářit, že instituce Evropské unie jsou nějaký spolek lidí, kteří si jen tak něco povídají,“ dodal Tabery k pozastavení dotací z důvodu předběžné opatrnosti. Nelze to prý jen tak „smést ze stolu“ a české úřady by měly počítat s variantou, že i po odvolání bude shledáno, že Česká republika pochybila.

Krok pozastavení dotací je prý nejen smysluplný ve vztahu k Evropské unii, ale podle Taberyho i k nám, jelikož se jedná o „naše peníze“.

Rozhovor můžete zhlédnout zde:

„My už nejsme v banálním procesu nějakých nezávislých institucí, my slyšíme premiéra, jak budou ti úředníci rozhodovat, dnes pan Faltýnek říkal, že není žádný problém, protože Agrofert dodržuje všechny zákony a všechna pravidla, takže mluví za tu firmu, my jsme ve stadiu, kdy to nelze brát jako banální střet dvou právních tezí,“ vyjádřil se Tabery.

Podle Taberyho „jde i o čas“: „Bude se to natahovat, i dneska někteří politici říkají, že Česká republika využije celou až několikaměsíční lhůtu k vyjádření.“ Prý nás tak čeká snaha ukázat, že „o nic vlastně nejde“.

Tabery se také pozastavil nad dnešním usnesením Poslanecké sněmovny, které se týká devadesátých let a jehož obsahem je, že zde „probíhala špatná privatizace, která škodila republice“. Usnesení podle něj přichází nyní, neboť se jedná o další z praktik premiéra Andreje Babiše (ANO), který tím chce prý poukázat, že „zlo se dělo v devadesátých letech“, a snaží se tím odvrátit pozornost.

„Bude to růst. My teď budeme svědky různých příkladů a útoků, co se, kdy se,“ řekl Tabery s tím, že se ovšem nesmí ztratit podstata: „Ta podstata je, že to je velký střet zájmů českého premiéra a že jeho firma se čím dál tím více propojuje se státními úřady.“

„Ten tlak na státní správu je enormní,“ varoval poté Tabery. „Tohleto, co my tady sledujeme, bez ohledu, jestli nás to bude stát stovky milionů, nebo ne, tu zemi stojí strašně moc. Stojí to čas, energii, prestiž v zahraničí,“ jal se Tabery vyjmenovávat.

Tabery zmínil, že střet zájmů zvětšuje rozdíly ve společnosti a tolerance lidí prý mizí. To, že ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) celou zprávu nečetl a zmínil to na konferenci, prý udělal, aby měl před novináři určité alibi, a to i do budoucna.

Setrvání ČSSD ve vládě je podle něj „pochybné“, poukázal na to, že si ovšem ČSSD není jista, zdali by po odchodu z vlády nebyl zapříčiněn její zánik. Ale vzápětí na členy ČSSD udeřil: „Bude chtít každý jeden z těch poslanců a členů vlády odcházet, řekněme, do politického důchodu s tím, že to, co teď tady sledujeme, drželi u moci? Že to umožňovali? Že se k tomu kriticky nevyjadřovali?“

Rozhovor narážel na dnešní rozhodnutí, že Státní zemědělský intervenční fond nebude proplácet dotace holdingu Agrofert od února 2017, kdy je premiér Andrej Babiš vložil do svěřenských fondů kvůli platnosti novely o střetu zájmů. Od té doby fond proplatil projekty za 63 milionů korun. Stejný způsob zvolí i u podniků rodiny ministra zemědělství Miroslava Tomana, tedy od 2. srpna 2018, přestože se fond neztotožňuje se závěry zprávy. Na tiskové konferenci to dnes řekl ředitel SZIF Martin Šebestyán. Jde podle něj o opatření z důvodu předběžné opatrnosti k auditní zprávě Evropské komise.

Ministr Toman odmítl, že by se zpráva EK týkala jeho střetu zájmů kvůli projektům firmy Agrotrade. To samé konstatoval i Šebestyán. „Ve zprávě není explicitně konstatován střet zájmů pana ministra Tomana,“ řekl Šebestyán. Česko bylo podle něj požádáno, aby vysvětlilo a doložilo postupy. Tomanův střet zájmů se podle médií a opozice mohl týkat společnosti Agrotrade, kterou z 80 procent vlastní ministrův otec Miroslav Toman starší. Podnik vede ministrův bratr Zdeněk. Firma dostala zhruba dvoumilionovou dotaci pro dceřinou drůbežářskou firmu Xaverov. Zpráva ale podle Tomana tuto dotaci neřeší.

„Takovýto náhled považuji za útok na české zemědělství,“ uvedl dnes na konferenci Toman. Proto chce, aby české úřady udělaly důkladnou analýzu, aby české zemědělství nebylo poškozeno jako celek.

Z fondu bylo Agrofertu od roku 2012 do letošního dubna vyplaceno zhruba 6,52 miliardy korun. První předběžnou zprávu zveřejnila média minulý pátek, podle ní má Babiš na Agrofert dál vliv a současně jako předseda vlády ovlivňuje i použití unijních peněz. Česku podle ní hrozí, že by mohlo vracet do rozpočtu EU kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.

