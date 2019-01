Dva roky Donaldovy show. K totální frustraci liberálů, píše komentátor

„Prezidentství někdejší televizní celebrity má k nějakému kousku z obrazovek vcelku nedaleko. Dříve bychom sáhli k dramatické, zahloubané, ukecané a i u nás populární sérii West Wing, pojmenované podle západního křídla budovy na Pennsylvania Avenue 1600, kde kromě Oválné pracovny mají kanceláře nejbližší členové administrativy. Dnes je ale mnohem víc v kurzu akčně-thrillerový House of Cards se svým antihrdinou, kde se přes úklady, spiknutí a dějové zvraty neustále zdá, že vše za chvíli spadne jako titulní domeček z karet,“ sdělil Klesla.

Popsal pak mimo jiné to, jak americká vláda zažívá historicky nejdelší shutdown, vyostřuje se obchodní válka s Čínou a prezident je také ohrožován vyšetřováním hříchů a možných konspirací. „Víme, že producenti americké ústavy objednali jako vždy jen čtyři série. A jak je v branži zvykem, o dalších čtyřech rozhodne popularita a sledovanost. To nejlepší na nás tedy teprve čeká v příštích dvou sezonách,“ dodal Klesla, že další dva roky budou ve znamení ekonomiky.

Původní text ZDE.

„Uplynulé dvě sezony se demokraté, liberálové a vlastně skoro všichni, kdo se na Donaldovu show prostě nemohou dívat, upínali k vyšetřování jeho napojení na Rusko a Vladimira Putina. Problém je, že i přes několik velmi vážných obvinění a odsouzení lobbisty Paula Manaforta nepřišel zatím zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller s konkrétním důkazem usvědčujícím osobně samotného prezidenta. V USA lze hlavu státu odvolat za přečin spáchaný v úřadu, ne před nástupem do něj. Nixon spáchal Watergate jako prezident a Clinton jako prezident lhal pod přísahou. Trump by musel pod tíhou důkazů odstoupit sám. Nebo by se k němu museli otočit zády šokovaní voliči a podporovatelé,“ uzavřel Klesla.

autor: vef