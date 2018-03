Dzurinda s Fischerem diskutovali u Moravce. Fico je šikovný manipulátor, řekl expremiér

„Zdá se mi, že už je čas na nové volby. Ta vláda byla zvláštní směs a myslím si, že to, že vydržela dva roky, je úspěch,“ zmínila úvodem politoložka Karen Henderson.

„Až takový výbuch jsem nečekal. Celé roky se ale zametaly problémy pod koberec. Sloganem současného vedení bylo ‚skutek se nestal‘. Lidé toho mají dost. Výbuch je spontánní,“ poznamenal bývalý slovenský premiér Mikuláš Dzurinda. „Manévrovací prostor Roberta Fica se zužuje. Je to šikovný manipulátor. A proto sáhl po filantropovi Sorosovi, ani mě to nepřekvapuje,“ dodal Dzurinda, podle něhož Fico současnou situaci neustojí. Záleží nejen na občanech, ale i na slovenské opozici. Ona zatím spí, málo koná,“ dodal.

„Opozice by měla již zítra přijít se zákonem ohledně nového policejního prezidenta. Aby občané měli vysoký stupeň důvěry, že policie bude nezávislá. A zřídit parlamentní komisi na dohled vyšetřování vraždy Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové,“ zmínil a podotkl, že situace je vážná.

Diplomat Pavel Fischer pak podotkl, že probíhá zápas o demokratický stát. „Jsme vlastně na stejné cestě. Slováci ale mají náskok, do ulic jich chodí mnohem víc. Urazili už kus cesty. My jako kdybychom si teprve uvědomovali, co máme dělat,“ míní Fischer.

Politoložka Henderson se pak pozastavila nad vztahy premiéra Fica a prezidenta Andreje Kisky. „Kiska však znovu kandidovat na post prezidenta nechce, a to, co se děje, jej k tomu tlačí,“ poznamenala Henderson.

Fischer následně sdělil, že nám zoufale chybí proevropský prezident. „Apel ulice může pomoci kultivovat chování politiků, kteří sedí v Parlamentu,“ dodal neúspěšný prezidentský kandidát.

Řeč pak přišla i na atentát na bývalého agenta Sergeje Skripala.

„Předpokládal bych, že z naší strany mohlo být jednoznačnější stanovisko,“ zkritizoval Fischer, jenž se domnívá, že mělo dojít ke tvrdému odsouzení činu, a to i ze strany Ruské federace. „Připadám si jako ve filmu o Jamesi Bondovi, kdy došlo k vraždě v přímém přenosu,“ dodal diplomat.

„Látka, která byla použita, ohrozila i britské občany,“ míní Henderson, a zdůvodňuje tak reakci britské premiérky Theresy Mayové. „Ale někteří politici ji kritzovali,“ poukázala Henderson například na Jeremyho Corbyna. „Premiérka Theresa Mayová nemohla mlčet,“ poznamenal pak Dzurinda.

„Vztah k Rusku by měl být takový, že bychom se měli hlavně soustředit sami na sebe, a ne na to, co poví nějaká dívčina na ministerstvu zahraničních věcí. Putina neprovokuje síla, ale slabost. My prostě potřebujeme přijímat opatření sami. Soustřeďme se primárně na nás samotné,“ dodal Dzurinda. Tato slova pak „podepsal“ Fischer.

Psali jsme: Hnusné svědectví s Bartoškovým festivalem: Viděl jsem zpitého herce, jak se vymotal z báru, písknul, nasedl do luxusní audi a odvezl se na hotel. Zdarma, za čí peníze? ÚZSVM představuje Studii možných řešení Informačního systému majetku státu po roce 2019 Ministr Brabec: Povinné revize kotlů jednou za 3 roky a nižší cena revizí Miroslav Polreich: Korejská krize a politická neodpovědnost naší mediální scény

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef