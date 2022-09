EU nám vypne kohouty s ropou a plynem, když jí nedáme naši elektřinu? Rajchl ve varu: Nejšílenější přiznání vlády!

„Až lidé přijdou na to, co způsobila vláda, garantuji, že nespokojenost dosáhne úrovně, jakou jsme tady ještě nikdy neměli. Vláda se pak stane nejvíce nenáviděnou vládou v historii České republiky a budou mít problém se ukázat na ulici,“ říká advokát a předseda PRO Jindřich Rajchl s tím, že Češi velmi brzy pochopí, jak byli obelháváni.

reklama

Agentura Sanep v posledním průzkumu uvedla, že Rajchlova strana PRO by získala 5,3 %, a tím by se dostala do Poslanecké sněmovny. Politolog Petr Sokol to komentoval s tím, že růst popularity některých stran, jako „nástup neznámé strany PRO“, může vzbuzovat debaty a označil to za podivné.

Anketa Kdo po vládním zastropování cen bude demonstrovat, bude demonstrovat jen za proruskou orientaci, tvrdí Kalousek. Má pravdu? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 17579 lidí

Za „absolutní šílenost“ označil výrok exministra financí Miroslava Kalouska, že po zastropování cen už lidé demonstrují jenom za Rusko. „Za Rusko jsem nikdy nedemonstroval a Kalousek ve svém opojení vyslovil absolutní šílenost. Zastropování není řešením žádného z problémů, lidé nejsou hloupí a moc dobře to vědí. Pětikoalice posunula téma v čase před volbami, chtějí obelhat voliče, aby vládní koalice nepropadla u komunálních voleb,“ domnívá se. Logicky to dle jeho názoru zaplatí Češi ze svých kapes, neboť stát žádné peníze nemá. Nezbude jim, než zvýšit daně. „Reálně hrozí hyperinflace nad 50, 70, 80 procent a vláda žene zemi do nějaké šílenosti. Jestli si myslí, že národ obelže, pověsí jim bulíky na nos a že lidé jim spolknou monstrózní lež, tak Čechy velmi podceňuje,“ podotkl advokát Rajchl.

Co dělá vláda, se dobře komunikovat nedá

Zároveň poděkoval premiérovi Petru Fialovi za reklamu výrokem, že organizátoři demonstrace jsou proruští. „Díky tomu dorazí na další akci zase o pár tisíc lidí více. Je to urážka všech, kterým nezáleží na Putinovi a Rusku, ale na budoucnost této země, na vlastních dětech, a zda bude po zimě fungovat česká ekonomika, nebo nikoliv. Kalouskovi bych doporučoval, ať raději nic neříká, protože vždy, když něco vysloví, tak nám tím pomáhá a rozčiluje občany. Pokud někdo přispívá k sociálnímu rozkolu, je to právě Kalousek,“ sdělil k tomu.

Jindřich Rajchl také považuje za skandální, že vláda hodlá investovat miliony korun do reklam od PR agentur, které mají ukázat, že politici pracují a snaží se pomoci. „Za mě je to naprosto skandální. Vláda má dost prostoru, aby své kroky vysvětlila na různých tiskovkách a v médiích, kde bude chtít. Jde o úplné utrácení peněz z našeho společného rozpočtu a nechápu, jak to někdo může dovolit. Ale co je nedůležitější, nechápu mantru, že vláda špatně komunikuje. Vláda nic nedělá, kdyby dělala, nemusí ani komunikovat, protože její práce bude hovořit za ni. To není chyba v komunikaci; co dělá vláda, se nedá dobře vykomunikovat. Je to naprostá šílenost a vedou nás na porážku do ekonomické propasti. Tohle vykomunikovat dobře ani nemůže a nepotřebuje tedy ani agentury,“ zdůraznil.

Psali jsme: Třebíč: Prezidenta Masaryka můžete potkat v prvorepublikovém parku Kolovratník (ANO): Jdete na to úplně od začátku špatně Lochman (STAN): Prostě tady někdo rozbil prasátko a nechal tam haléře Český statistický úřad: Prudký růst cen trápí domácnosti i podniky

Už dříve pro ParlamentníListy.cz Rajchl řekl, že „v zimě tato vláda národní hanby vládnout nebude“. A jistý si je prý i nyní: „Naprosto jednoznačně a jistě. V momentě, kdy lidé přijdou na to, co způsobila vláda, garantuji, že nespokojenost, která je už nyní masivní, dosáhne úrovně, jakou jsme tady ještě nikdy neměli. Vláda se pak stane nejvíce nenáviděnou vládou v historii České republiky a garantuji, že budou mít problém se ukázat na ulici. Občané velmi brzy pochopí, jak strašidelně byli obelháni, jak neuvěřitelně drahé to budou mít a jak moc likvidační to bude,“ varuje lídr PRO.

Fotogalerie: - Manifestace PRO

Vláda se spoléhá na německé obchodníky

Na otázku, jak si vede česká vláda během předsednictví Evropské unie a jak se jí daří prosazovat české zájmy, odvětil, že politici si nevedou nijak. „Protože tam se jen poslouchá, co vymyslí soudruzi s burzou. Pak to převezmou, přijdou a vysvětlí, že to je to nejlepší, co se nám může stát. Řešení tak nikdy nebude vhodné, protože máme jiné ekonomické podmínky než západní Evropa. Vše drží Německo a Francie, které nejsou tolik závislé na ruské ropě. Navíc jsou importéry elektřiny, my jsme exportéři, máme jiné zájmy a logicky nám nemůže vyhovovat řešení, které preferuje Německo – tedy zdanění elektráren, které vyrábějí elektřinu za nízkou cenu. To zase nejvíce postihne nás,“ domnívá se.

Co se týká plynu, není podle Rajchla zásadní cenu zastropovat, ale otázka, kde plyn Česká republika sežene. „To ještě nikdo neřekl a je úplně skandální v mainstreamu číst, že Česko má na zimu dostatek plynu, protože němečtí obchodníci ho koupili z Norska. Zajímalo by mě, kolik na tom obchodníci vydělali a jestli – až nebude v zimě plyn v České republice – ho němečtí obchodníci seženou. To je strategie české vlády – zda zmrzneme, nebo nezmrzneme, zda přežije ekonomika, nebo nepřežije, záleží na německých obchodnících. Připomíná mi to výskok z letadla parašutistou, který předpokládá, že si padák ušije za letu,“ přirovnal advokát chování vládních představitelů.

Fotogalerie: - Fialenko, idi na chuj!

Rajchl: Vypne nám Evropská unie kohouty jako Rusko?

Redakci proto zajímalo, co by pro pomoc lidem udělal jako první, kdyby mohl. „Jako první bych odešel z lipské burzy, vyvázal bych se ze systému emisních povolenek a zajistil bych kontrakty na dodávky plynu s Gazpromem jako Německo nebo Maďarsko. To je skutečné řešení, kdy stlačíte ceny; zastropování řešením není. Zastropování znamená, že tu částku zaplatíme tak jako tak, akorát později na daních a v inflaci,“ řekl a současně vyjádřil obavy, že podobný krok zvýší cenu komodit a začne drancovat státní rozpočet. Stropování cen tak prý situaci ještě zhorší a přilije olej do ohně.

Jediný reálný způsob, jak snížit cenu elektřiny, tedy vnímá v prodeji české elektřiny od německé burzy až poté, co pokryje potřebu České republiky. „Jsme jedni z mála, kdo si to může dovolit, a v tu chvíli spadne cena pětinásobně,“ poznamenal Jindřich Rajchl s tím, že norského plynu nebude prý dostatek a cena vyletí do oblak. „My jsme na konci trubky, a kdo bude ochoten platit vyšší cenu, dostane plyn,“ domnívá se.

Rozladil ho také vládní příspěvek na sociální síti, že není možné odejít z lipské burzy, protože bychom přišli o dodávky plynu a ropy z Evropské unie. „Tím v podstatě řekli, že Evropská unie je vyděračský spolek a pokud neodevzdáme elektřinu za jejich podmínek, tak zavřou kohouty na plyn a ropu. To je to nejšílenější, co jsem četl a zásadně to odmítám. Je šílené vidět, jak kritizujeme Putina, že nám chce vypnout kohout, ale na rovinu přiznáme, že pokud Evropské unii nedáme svoji elektřinu, tak nám vypne kohouty na plyn a ropu ona,“ upozornil nakonec Jindřich Rajchl.

Psali jsme: Okamura spílal Síkelovi. Ten nevydržel mlčet. A šéf SPD kvůli tomu nasadil silnější kalibr Jiří Paroubek: Loser Špidla promluvil Jakob (TOP 09): Viděli jsme tady to divadlo, v kterém jsme osočováni Adamec (ODS): Mimochodem, ta koruna padesát dopravcům výrazně pomáhá

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.