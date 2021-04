EU oficiálně vyvrátila, že je covid spiknutí. Rusko, Čína? Ty, ty, ty, podrýváte nám důvěru

Anketa Necháte se očkovat proti covidu-19? (Ptáme se od 1.4.2021) Už jsem očkován(a) 16% Ano, nechám se očkovat 28% Ne, nenechám se očkovat 56% hlasovalo: 8155 lidí

Celé prezentaci ale kraluje video se samotnou Ursulou von der Leyen. Ta se postavila do čela boje s dezinformacemi. „Může vitamin C vyléčit koronavirus? Ne,“ ujišťuje občany na videu. Stejně tak vyvrací, že by snad koronavirus infikoval jen starší občany. Von der Leyen varuje před rostoucím množstvím koronavirových dezinformací v online prostoru. Von der Leyen se obává, že tyto falešné informace by mohly lidem ublížit – jako příklad uvádí zprávu, že by snad mohlo proti koronaviru fungovat pití bělidla. „Pití bělidla vás může zabít,“ kontruje šéfka Evropské komise.

Podle Von der Leyen jsou za vším peníze. Právě kvůli nim dezinformátoři útočí na obavy, které jsou v lidech přirozeně zakořeněné. „Toto musí skončit. Spolupracujeme s online platformami a povzbuzujeme je v tom, aby navýšily svou snahu v boji proti koronavirovým dezinformacím,“ uvedla Von der Leyen. Zatím dochází k blokování a odstraňování závadného obsahu, podle šéfky EK se ale musí pro věc udělat více. Velké sociální sítě například podle ní musí sdílet svá data s fact-checkingovými platformami a komunitami, aby společnou prací došlo k neutralizaci nebezpečných pověr.

Von der Leyen ale myslí i na obyčejného jednotlivce. Pro občany tudíž EK spustila webovou prezentaci, kde mohou zvídaví lidé najít pravdu o jednotlivých tvrzeních, která kolují internetem. „Věřte svým příslušným zdravotnickým orgánům, věřte Světové zdravotnické organizaci (WHO), věřte důvěryhodným médiím, která mají historii přesného zpravodajství,“ vybízí na závěr videa Von der Leyen a opět připomíná, že dezinformace mohou zabíjet.

Today is International Fact-Checking Day. ?



With the pandemic, there has been an increase in false claims and conspiracy theories. Now more than ever, #FactsMatter.



Join the good fight against disinformation and get the facts on our website. #FactcheckingDay