EU podporuje vzájemné zabíjení Slovanů, řekl Fico. Toto mu vzkazuje Praha. Fiala, Vystrčil i opozice

Fico ve svém projevu uvedl, že je třeba jednat o míru a přestat podporovat vzájemné zabíjení Slovanů. „V záplavě vyjádření podporujících zabíjení Ukrajinců a Rusů a naivního přesvědčení, že konflikt na Ukrajině má jen vojenské řešení, se mi zdá vhodné říci při příležitosti druhého výročí války na Ukrajině i něco jiného,“ prohlásil Fico s tím, že Západ si zatím nechce přiznat, že jeho strategie válčení na Ukrajině nevede k plánovanému zničení Ruské federace.

Fico zkritizoval Evropskou unii, která prý falešně démonizuje prezidenta Putina. „Je zarážející, že neexistuje žádný reálný mírový plán. Že EU nevyužívá svou váhu k okamžitému příměří. Že jediným plánem EU je dále podporovat vzájemné zabíjení Slovanů,“ uvedl také slovenský premiér podle informací serveru iDnes.cz. Prohlásil také, že současná válka začala už v roce 2014 „řáděním ukrajinských neonacistů“.

Fico také ubezpečil, že nepošle slovenské vojáky bojovat na Ukrajinu, což se prý má plánovat na bezpečnostním summitu v Paříži. „I kdyby mě měl můj postoj stát funkci předsedy vlády, udělám všechno, abych zabránil přímé účasti slovenských vojáků ve válce na Ukrajině,“ dodal Fico, ačkoliv o takovém plánu nikdo jiný nic neslyšel.

S Ficovým projevem kromě slovenské opozice nesouhlasí také většina českých politiků. „Když se slovenský předseda vlády rozhodl položit květiny na hrob Gustáva Husáka, nijak jsem to nekomentoval. Nicméně nyní jeho slova komentář vyžadují. Všichni si přejeme mír, ale k tomu je jediná cesta. A to taková, že nebudeme ustupovat agresorovi a zlu. K míru nikdy nevedlo, že složíme zbraně a schováme se. Nemohu přijmout ani to, že konflikt snad rozpoutali Ukrajinci nebo západní země. Viník je naprosto jasný. Je to ruská agresivní politika a Rusko zabíjející civilisty. Stačí mít otevřené oči, abychom viděli, kdo je oběť a kdo je agresor,“ reagoval na síti X premiér Fiala.

Kritický byl i předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). „Pan premiér měl pro mě naprosto nepřijatelné a nepochopitelné vystoupení. Nevím, zda reprezentuje názor celé slovenské vlády. Zeptám se předsedy slovenského parlamentu, se kterým se setkám v rámci schůzky visegrádské čtyřky,“ řekl Vystrčil pro server Novinky.cz.

„Je to pro mě vyjádření, které je mimo realitu. Pokud to je názor celé slovenské vlády a pokud se Slovensko vydá tímto směrem, tak je to nebezpečné nejen pro Slovensko, ale i pro jeho souputníky v EU a NATO,“ dodal.

Podobně se vyjádřil i stínový ministr zahraničí za hnutí ANO a poslanec Jaroslav Bžoch. „Je potřeba připomínat, a očividně i Ficovi, že válku na Ukrajině začalo Rusko. Rusko napadlo Ukrajinu už v roce 2014, když anektovalo Krym. A nemyslím si, že by Unie Putina démonizovala,“ řekl.

Fico se má v úterý v Praze setkat s českým premiérem Petrem Fialou (ODS), maďarským předsedou vlády Viktorem Orbánem a polským premiérem Donaldem Tuskem na summitu V4. Tusk prý Ficův projev poslouchal s „úžasem“. Podle Tuska je otázkou, zda má koncept V4 ještě smysl, když Bratislava a Budapešť „vysílají nejednoznačné signály vůči Moskvě a Putinovi“.

