EU zkrachuje. Němci, odškodněte Čechy! Hvězda nedávných měsíců promluvila

Hokejový trenér mládeže Martin Stloukal se proslavil svým motivačním proslovem před svěřenci z juniorky HC Technika Brno, který se stal na jaře hitem českého internetu. Mnozí vyjádřili zděšení, například Dominik Hašek velmi hlasitě prohlašoval, že takové lidi by k mládeži pouštět neměli. Stloukalovi byly vyčítány především jeho rasistické výroky, kterými svůj projev k hráčům místy prokládal.

„Nechci vidět, že budete žrát nějaký čínský přejetý psy, kebaby u těch cikánů smradlavejch špinavejch nebo něco takovýho,“ vypadlo z něj, když poučoval svěřence o správné životosprávě. Později vysvětloval, že použil nadsázku, aby trochu odlehčil napětí, které kriticky laděným proslovem v kabině vyvolal a že tím patnácti- až sedmnáctileté svěřence skutečně pobavil.

Proslavený trenér Stloukal také provozuje twitterový účet, na kterém rozhodně neřeší jenom hokej. Mnohé nejspíš zaujme široké spektrum témat, kterým se věnuje. Na počátku srpna například sdílel předvolební video Donalda Trumpa. Tentýž den vyjádřil podporu Matteu Salvinimu a vyjádřil názor, že „Němci by měli odškodnit i nás Čechy a bez řečí!“

Během pár hodin pak rozebral automobilismus, konkrétně pozici Škoda Auto v koncernu Volkswagen a doporučuje k přečtení text rozebírající totalitní podstatu Istanbulské úmluvy.

Pak vyjádřil názor, že „za komunistů byli estébáci největší zlo, lidskej odpad“. Nyní tuto roli přebírají aktivisté na facebooku či twiteru, kteří cíleně sledují, udávají a dehonestují. A o pár hodin později sdílel myšlenku, že kdyby dnešní uživatele sociálních sítí mohl sledovat Vasil Bilak, spokojeně by sáhl po láhvi trnkovice. „Totalitní myšlení komunismu je hluboko v genech lidu, touha po krvi, jedna pravda, jedna strana, šibenice, závist, nenávist, davové šílenství. Vše by našel,“ stojí v názoru.

Argumentace na kanále Martina Stloukala se poměrně často odehrává ve vlnách, kdy sdílí v krátkém časovém rozpětí několik příspěvků na stejné téma, než se přeorientuje na jiné. Například podpořil ústavní právo na sebeobranu se zbraní: „Senátnímu návrhu ústavního zákona, který do Listiny základních práv a svobod zakotví právo bránit sebe i jiné se zbraní, říkám jasné ano! Je to totiž dnes v této době pojistka proti tomu, kdyby nám sem chtěl ‚někdo‘ zavléct TO, co se děje například ve Francii...“ A zmínka o Francii trenérovi vzápětí připomněla, že „celá Francie s výjimkou západu země je vystavena postupujícímu radikálnímu islámu. To je závěr zprávy zvláštní komise francouzského Senátu, se kterou byl minulý týden seznámen deník Le Figaro. Komise navrhuje 44 opatření, která by měla proces likvidující Francii zastavit.

Vedle toho plní svůj twitter krátkými a lapidárními glosami na úrovni: „K večeři mám maďarské pálivé bílé plněné papriky...bílým zelím....zavřó mě??,“ zajímalo brněnského trenéra v časech kulminující kampaně Black Lives Matter.

Došlo i na tradiční rivalitu Brno–Praha, když se moravský trenér bavil vzdechy metropolitánů nad absencí turistů a foneticky přepsanou moravštinou se ptal primátora Hřiba, kde má ty své Tchajwance.

Trenér Stloukal také ocenil konec zpravodajské relace na CNN Prima News, jedná se podle něj o vítězství „nás normálních“. Takové standardní a nevýjimečné, protože takto to s experimenty druhé strany dopadne vždycky.

Místo CNN z Palmovky doporučil raději přečíst jeden z textů Mariana Kechlibara.

O pár dní později se přes svůj twitter provokativně ptal politiků EU, co udělají, až Alexander Lukašenko v těch opakovaných volbách opět zvítězí. A ještě to vyšperkoval názorem obeznámeného experta, podle kterého je v Bělorusku poměr Lukašenkových příznivců a odpůrců zhruba dva ku jedné.

Z Běloruska se opět přesunul k automobilům. Upozornil na článek, že koronakrize a zastavení dopravy ukázaly pomýlenost boje proti automobilismu jako prý největšímu znečišťovateli.

A pak se vrátil ke koronaviru, právě v době, kdy ministr Vojtěch oznámil opětovné zavedení roušek. Sdílel totiž video ukazující napojení Romana Prymuly a dalších na farmaceutický byznys.

Za sebe poté Stloukal napsal: „Přiznám se, že mně začíná čím dál víc vadit to neustálé živení hysterie ohledně Covid-19 a strašení a vyhrožování lidem. Čísla a statistiky hovoří jasnou řečí. Když k tomu připočteme vyjádření epidemiologů a dlouholeté zkušenosti medicíny ohledně mutace viru, není důvod k panice.“

Pak se pustil do spekulací, komu tato hysterie slouží a dospěl v nich až do Bruselu: „Covid-19 je podle mého názoru jen a pouze výmysl EU –establishmentu kvůli hospodářskému krachu tohoto systému, koupili si přes toto čas za 1 bilion eur. Nebude to podle mě stačit, a tak spustí druhou vlnu a ‚půjčí‘ si znovu to samé.“ Svůj odhad zakončil Stloukal tím, že „nejpozději za 3 roky EU zkrachuje“.

„Nepřehánějme to s opatřeními, covid zabíjí méně než chřipka,“ sdílel Stloukal dále, tentokrát epidemiologa Jiřího Berana.

A argumentaci završil odkazem na další odbornici: „Nařízení o rouškách je iracionální, není na tom nic zdravého, tvrdí přední pneumoložka Martina Vašáková.“

Stloukal rozebral i Evropskou unii, která si podle jeho dřívějšího názoru za biliony kupuje čas. Citoval zkušenost, kterou v europarlamentu za rok udělal český zástupce Alexandr Vondra: „Má zkušenost z roku působení v Evropském parlamentu je strašlivá. To, v čem operujeme dneska, už je něco jiného, než do čeho jsme vstupovali před těmi lety“.

A Stloukal na základě tohoto hodnocení podpořil názor Hany Lipovské: „Referendum je nutné, hlasovala bych pro czexit.“

Prozatím poslední politický příspěvek na twitteru Martina Stloukala je temným varováním: „Jistě si pamatujete na obrat chování Angely Merkelové v době, kdy se prozradilo, že jí americká CIA odposlouchává telefon. Ze statečné ochránkyně Německa odmítající migraci (2005) se stala fanatická otvíračka evropských bran muslimům a horlivá zastánkyně přílivu migrantů.“

