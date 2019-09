Ejhle, Koněv! To by se mělo zveřejňovat každý den, ať lidé vidí, v čem žijí. Petr Žantovský dává na stůl zastrčené usnesení z Bruselu

TÝDEN V MÉDIÍCH „Hnusem“ z dílny europoslance Stanislava Polčáka se v pravidelném přehledu mediálních zajímavostí zabývá Petr Žantovský. Nevybavuje si, že by se někdo v minulosti snížil k takové ubohosti a vykládal o bývalém prezidentu Václavu Havlovi, že má rakovinu, že mu řezali plíce nebo tlusté střevo a že to s ním vyřeší příroda. Mediální analytik si také všímá, že senátor David Smoljak, tedy náš ústavní činitel, bude na americké ambasádě moderovat propagandistickou akci. Pozornosti rovněž doporučuje aktuální dokument Evropské unie, který se pokouší naprosto dramaticky přepisovat dějiny.

Klenotu, který má ve svém středu politické hnutí Starostové a nezávislí, tedy europoslanci Stanislavu Polčákovi, patří úvod pravidelného přehledu mediálních zajímavostí. „To hnutí je dost suverénní vzhledem k 5,18 procentům a 6 mandátům, kterých ve volbách do Sněmovny dosáhli, jejich sebevědomí je až udivující. Jeden z těch nejsebevědomějších - pan Polčák - vystartoval s poměrně silným kalibrem, a to s tím, že záležitost kolem Babišovy abolice bude vyřešena tím, že zasáhne příroda. Mínil tím, že zemře pan prezident Zeman. Od toho se museli distancovat někteří funkcionáři hnutí, konkrétně pánové Rakušan a Farský, že to není jejich rétorika. Domnívám se, že ale s podstatou toho sdělení by problém neměli, k tomu se nevyjádřili, to je však jen má spekulace. Myslím si, že pan Polčák přesně vyjádřil smysl dnešní doby, neúctu, absolutní aroganci, neempatii vůči druhému člověku, vůči proceduře, instituci, systému, vůči tomu, že někdo je hlava státu a můžu ho kritizovat,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Sám v minulosti dlouhá léta a soustavně kritizoval bývalého prezidenta Václava Havla. „Ale vždy jsem se snažil o to, aby kritika byla věcná, aby nikdy nesklouzla k nějakému osobnímu tónu. A také si nevzpomínám, že by někdy někdo upadl do takové ubohosti, že by řekl: ‚Hele, ten Havel má rakovinu, teď mu řezali plíci a onehdy tlusté střevo. A teď má tohle a tamto, no vždyť to ta příroda vyřeší‘. To je něco tak naprosto mimo jakékoli lidské chápání. To je mluva zvířete, to je mluva někoho, kdo vůbec nemá žádné lidské vlastnosti. A jestliže nás pan europoslanec reprezentuje v Evropském parlamentu tímto způsobem a mluví takto o hlavě státu v Bruselu a ve Štrasburku, tak se nesmíme divit, že se k nám Unie chová tak, jak se chová. I když ona se chová úplně stejně k Maďarům, k Polákům a vůbec ke všem, kteří mají na něco vlastní názor. Protože mít na něco vlastní názor je v Unii zakázáno. Tam musí být jednotný názor a neexistuje žádný vlastní názor, protože neexistuje žádný mozek,“ tvrdí mediální analytik.

Polčákův hnus nás vede do závratně odpudivých konců

Europoslanec se podle něj určitě nepovažuje za obyčejného člověka, ale zcela jistě se vidí jako Übermensch, lepšočlověk, který může prezidenta nazývat hyenou a přát mu, aby příroda v jeho případě zasáhla způsobem, který není třeba rozebírat. „Je to hnus srovnatelný s písní pana Hutky Miloš a zubatá. Společenská situace vyhrocením té vzájemné nenávisti a rozdělování společnosti dospěla do tak závratně odporných a odpudivých konců, že nevím, kam až to ještě může jít. Pan profesor Putna, akademický funkcionář, pomalovává plakáty sobě nemilého politika docenta Robejška a píše na ně hanlivé nápisy. To dělají desetiletí kluci ve škole, že k někomu neoblíbenému napíšou, že je to blbec, nebo nakreslí schématicky prase. Ale od profesora na vysoké škole by to člověk nečekal. Kde to jsme? Kde jsme na úrovni naší společenské komunikace? Tento otazník vztahuji k Polčákovi a všem ostatním hyenám, které se tady vyskytují. To slovo hyena používám z jeho výrazu, protože on pravil, že prezident Zeman je vůdce smečky hyen,“ vysvětluje mediální odborník.

O trafikách se radil s duševně chorým, teď se zviditelnil víc

O Stanislavu Polčákovi jinak média moc nereferují, ale jsou i výjimky. Hospodářské noviny popsaly, jak před lety přišel k pohledávce za 7,5 milionu korun. V roce 2013 ho v souvislosti s touto kauzou začala vyšetřovat policie pro podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku. Na konci února 2017 informoval Český rozhlas Radiožurnál, že Polčák konzultoval nominace na důležitá místa v pražských firmách a na magistrátu s podnikatelem Michalem Redlem, mužem známým z kauz Radovana Krejčíře. Přitom zlínskému podnikateli lékaři vystavili potvrzení o vážné duševní chorobě, kvůli níž nebyl schopen chápat průběh vyšetřování a soudního řízení a státnímu zástupci nezbylo nic jiného než jeho stíhání v kauzách tunelování a daňového úniku zastavit. Teď se tedy tomuto muži, který se do Evropského parlamentu na společné kandidátce TOP 09 a STAN vždy vmáčkne se suverénně nejslabším výsledkem ze všech zvolených (čtvrtý ze čtyř v roce 2014 a třetí ze tří v roce 2019), dostalo v médiích kvůli útoku na prezidenta zatím největší pozornosti.

Od úctyhodného europoslance přeskočíme v Týdnu v médiích neobvykle k píárku americké ambasády. „To se v této rubrice nestává často, ale mám pocit, že jsem se o toto téma už kdysi otřel. Americká ambasáda se tváří, že podporuje svobodomyslné či dobročinné záležitosti v České republice. Kdo chce najít opravdu všechny akce, které velvyslanectví Spojených států v České republice podporuje, to může zjistit na veřejných stránkách, kde jsou vyvěšeny všechny organizace, které požívají finanční podporu od americké ambasády. Není tam, bohužel, napsáno, jak vysokou. Až tak se americká ambasáda necítí být vázána naším zákonem o transparentním sdělování informací nebo našimi pravidly a zvyklostmi. Ale dobrá. I tak se tam dozvíte docela zajímavé instituce, které začínají někde u Sdružení pro integraci pana Rumla a končí to samozřejmě u pánů Jandů, Rozumků a podobných rozumbradů,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Český senátor moderuje propagandu za peníze americké ambasády

Tentokrát by chtěl upozornit na akci „Kybernetická (ne)bezpečnost?!“ Jedná se již o pětatřicátou konferenci z cyklu „Člověk a média“ a koná se ve čtvrtek 24. října. „Tuhle konferenci tam dlouhodobě moderuje David Smoljak. Připomněl bych, možná to lidé přehlédli, že tento ‚velmi významný a každému známý člověk, osobnost všeobecně respektovaná, kterou bychom jistě všichni stavěli na piedestal mravnosti a obdivuhodnosti‘, se stal senátorem. A tento člověk se nechá platit americkou ambasádou za práci vykonávanou pro americkou ambasádu. Mě by docela zajímalo, jestli má Senát nějaká – dávám to jako otevřenou otázku – vnitřní pravidla na to, zda senátor může dělat moderátora za peníze americké ambasády a pracovat na území Spojených států, protože ambasáda je územím USA. Určitě stojí za zamyšlení, jestli může český ústavní činitel za peníze Spojených států a na jejich území moderovat nějakou konferenci,“ míní mediální analytik.

Přitom podle něj vůbec nezáleží na tom, o čem sešlost pojednává a co probírá. „I kdyby byla o čemkoli, je to jedno. Tato konference je o médiích a jak celkem bez překvapení zjistíme, jejími hlavními řečníky jsou například pan Šlerka a pan Vrábel, takže o nějaké názorové vyváženosti nebo objektivitě nelze mluvit. Tady lze mluvit toliko o propagandě, a to americké, když se koná na americké ambasádě. Nepředpokládám, že by si nechala na svém vlastním území dělat propagandu pro někoho jiného. Takže náš senátor bude moderovat naše údajně odborníky na kybernetickou bezpečnost na území Spojených států. V té souvislosti je docela správné, že pan Šlerka usoudil po několika marných pokusech, že asi není dobré, když pracuje pro takové podobné zaměstnavatele, aby dále pokračoval ve svých snahách státi se členem Rady České tiskové kanceláře. Tak jsem uvítal, že jeho nominace byla stažena z volby, ze které vzešel ve středu jako nový radní pan David Soukup,“ připomíná Petr Žantovský.

Mnohonásobný střet nevadil, aby s podporou Pirátů kandidoval

Nicméně je známo, že se o to Josef Šlerka s podporou Pirátské strany dvakrát pokusil. „A přitom byl dvakrát v mnohonásobném střetu zájmů z hlediska toho, kdo ho platí, jaké zájmy hájí, jaké organizace spoluzakládal a tak dál. Čili bych jen chtěl upozornit na to, že ve středu Prahy se nám odehrávají propagandistické akce, na nichž se podílejí lidé, kteří jsou prezentováni jako nestranní odborníci, a moderují to naši ústavní činitelé. To je ryzí Kocourkov. Neumím si představit, že by senátor nebo kongresman Spojených států na ambasádě České republiky moderoval nějakou konferenci – dejme tomu – o české mediální politice nebo o čemkoli jiném. Myslím, že přetrvává takový zlozvyk devětaosmdesátého, kdy se k nám najednou nahrnuli diletanti ze všech zemí, kteří se spojili, jak v tom starém úsloví, a obsadili všechna důležitá místa, jako že všemu rozumí a všechno umí. A teď se všude cpou, do všeho mluví a ovlivňují veřejnost. Naštěstí ten jejich ‚vliv‘ je tak průhledný a transparentní, že mnoho úspěchů neslaví. Ale strašně to otravuje,“ upozorňuje mediální odborník.

Na závěr obrací pozornost k Evropskému parlamentu a Evropské unii, o níž v Týdnu v médiích už nejednou zaznělo, že to je organizace, která má nějaké zadání, nějaké úmysly, záměry a praktiky. „Nedávno se mi do rukou dostal text usnesení Evropského parlamentu z 19. září, tedy relativně velmi aktuální, o němž, jak jsem se tak díval do různých našich mainstreamových médií, nebylo nijak zvlášť referováno. Tak bych na tento veřejně dostupný dokument chtěl upozornit. Tohle usnesení se týká – jak se v něm uvádí – významu evropské paměti pro budoucnost Evropy. Je to dokument, který nás seznamuje s tím, že byla nějaká druhá světová válka, že té druhé světové válce předcházely nějaké události. Má to osm stran standardního řádkování, čili je to materiál poměrně obšírný. Ale dozvíme se z něj samé banality. Jako to, že byla válka, byl holocaust, byl Norimberský proces, byl nacismus, byl stalinismus, tedy to základní, co známe ze školy,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Dokument EU se pokouší naprosto dramaticky přepisovat dějiny

Možná, že poslanci Evropského parlamentu, kteří o tom hlasovali, do školy nechodili, a tak si potřebovali ty vědomosti alespoň tímto způsobem vštípit. „Nevím, nechci být ironický. Ale co jsem se mimo jiné dozvěděl nového? Je to takové plíživé, jak se říkalo plíživá kontrarevoluce, tak v tomto jakože dobromyslně přijatém dokumentu je několik plíživých konstatování. Například se z něj dozvídáme, že ruské orgány popřely odpovědnost za dohodu Molotov-Ribbentrop a hlavně v současné době – cituji – ‚podporují názor, že skutečnými iniciátory druhé světové války byly Polsko, pobaltské státy a Západ‘. Nevím, jak je definován Západ, v tomto dokumentu ho nedefinují, ale myslím, že na Západ patří a patřilo vždy i Německo. A mám takový pocit, aspoň si to pamatuji z dějepisu, že Německo bylo tím, kdo rozpoutal válku přes rakouský anšlus, polské Gliwice, okupaci části Francie, protektorát v české kotlině a tak dál. Obvinit dnešní Rusko, že tvrdí, že iniciátorem druhé světové války bylo i Polsko, je přece hovadina,“ nebere si mediální analytik servítky.

V životě z žádného zdroje neslyšel, že by Polsko bylo iniciátorem druhé světové války. „Podle mého názoru bylo Polsko jednou z nejdramatičtějších obětí druhé světové války. Varšavu srovnali se zemí, na Westerplatte bylo obrovské povstání krvavě potlačené, uskutečnila se operace Reinhard – podle Heydricha – která v podstatě zlikvidovala veškeré polské židovstvo. Polsko bylo obětí druhé světové války, nikoli iniciátorem. A jestliže nám Evropská unie dnes tvrdí tyhle nesmysly, tak naprosto dramaticky přepisuje dějiny. A to není zdaleka všechno. Mezi těmi údajně historizujícími úvahami je spousta zajímavých sdělení vedoucích jakoby do současnosti. Cituji: ‚Vzhledem k tomu, že otevřeně radikální, rasistické a xenofobní skupiny a politické strany podněcují k nenávisti a násilí ve společnosti, například šířením nenávistných projevů na internetu, což často vede k nárůstu násilí, xenofobie a nesnášenlivosti‘. Všimněte si, že násilí, xenofobie a nesnášenlivost se v jednom souvětí vyskytne třikrát, nebo čtyřikrát,“ poukazuje Petr Žantovský.

Přidělujte náležité finance těm, kdo historii vykládají správně

Tahle tři slova jsou mantry, které autoři dokumentu opakují pořád dokola, aniž by se na vteřinu zabývali jejich dokazováním. „Aby na konkrétních příkladech ukázali, kde se stalo to násilí, kde se projevila xenofobie, kde nesnášenlivost. Ne, to se jen vytáhne nálepka. Tak to známe: ‚všichni přece vědí‘, že je to násilí, xenofobie a nesnášenlivost. Na to navazuje sdělení, že ‚Evropský parlament touto rezolucí: odsuzuje historický revizionismus a glorifikaci nacistických kolaborantů v některých členských státech Unie; je hluboce znepokojen rostoucím přijímáním radikálních ideologií a návratem k fašismu, rasismu, xenofobii a dalším formám nesnášenlivosti v Evropské unii a je zneklidněn zprávami z některých členských států o tajných dohodách mezi politickými představiteli, politickými stranami a donucovacími orgány a radikálními, rasistickými a xenofobními hnutími různé politické orientace‘. Povšimněte si v tomto dosti poměrně složitým jazykem konstruovaném souvětí se několikrát vyskytuje domicil v Evropské unii,“ poznamenává mediální odborník.

Netuší, které členské země mělo toto memorandum při své kritice přesně na mysli. „Nepochybně Slovensko, nepochybně Maďarsko, nepochybně nás. To si umím představit, ale nebudu konstruovat, není to tam napsáno. Ale zajímalo by mě, proč si toho nevšímají třeba v souvislosti s Ukrajinou, zemí, která má nakročeno do Evropské unie. Tam se staví pomníky Banderovi, což byl průkazně fašista, spojenec německých SS, organizátor velmi násilných ukrajinských jednotek podporujících boj Německa proti tehdejšímu Sovětskému svazu a tak dále. Ale to, že se staví pomníky Banderovi, je asi v pořádku. Když jsme u těch pomníků, v jednom z dalších bodů se píše: ‚Evropský parlament žádá Komisi, aby účinně podporovala projekty historické paměti a komemorace v členských státech a činnost Platformy evropské paměti a svědomí a aby přidělovala náležité finanční zdroje v rámci programu Evropa pro občany na podporu vzpomínkových a pamětních akcí k uctění obětí totality‘," žasne Petr Žantovský nad požadavkem na stejnou paměť nás všech.

Usnesení EU by měl zveřejňovat mainstream, ať lidé vidí, v čem žijí

Z výše uvedeného je patrné, že nejde zase o nic jiného než další přehrávání peněz určitým partám, určitým institucím nebo NGO. „Vedle této skutečnosti najdeme v následujícím bodu velice aktuální a pro nás zajímavou zmínku. Evropský parlament v ní konstatuje, že ‚skutečnost, že v některých členských státech stále zůstávají na veřejných prostranstvích (v parcích, na náměstích, na ulicích apod.) pomníky a památníky oslavující totalitní režimy, připravuje půdu pro překrucování historických faktů o důsledcích druhé světové války a pro propagaci totalitního politického systému‘. Ejhle, Koněv! Takže Evropský parlament se zabývá naším dejvickým Koněvem, který zřejmě tím, že už tam čtyři desítky let stojí a celou dobu se nepohnul, takže žádnou půdu k ničemu nepřipravoval, se teď asi rozpohybuje a začne připravovat půdu pro překrucování historických faktů o druhé světové válce. Mám velice nepříjemný pocit, že fakta o druhé světové válce nám teď překrucuje Evropský parlament,“ přiznává mediální analytik.

Poslední zmínku v materiálu vidí už snad jen v rovině nějaké patafyziky. „V předposledním bodě se totiž dočteme, že ‚Evropský parlament zdůrazňuje, že evropská tragická minulost by měla i nadále sloužit jako morální a politická inspirace tváří v tvář výzvám současného světa, k nimž patří boj za spravedlivější svět, za otevřenou a tolerantní společnost a komunitu, jež integruje etnické, náboženské a sexuální menšiny‘. Takže druhá světová válka a její výklad v podání Evropské unie je též návodem k tomu, jak chápat sexuální menšiny. Jak všechno souvisí se vším. Četl jsem hodně blbostí v dobách komunismu, hodně různých souborů opatření, různých závěrů sjezdů a podobných nesmyslů, ale něco tak zhůvěřilého a neuvěřitelně sprostého, jako je tohle, včetně přepisování výsledků druhé světové války a příčin a historie obecně, si nevybavím, že bych někdy četl. To by se mělo zveřejňovat v našem mainstreamovém tisku i jiných médiích každý den, protože by to občany možná poučilo o tom, v čem opravdu žijí, a jestli to opravdu chtějí,“ dodává Petr Žantovský.

autor: Jiří Hroník