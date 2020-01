Ekologie, ekologie... Ale za kolik? 675 mld. s jádrem, přes 2 biliony bez. Vystavený účet od ekonoma Pikory

Ekonom Vladimír Pikora se obává, že nás Evropská unie donutí myslet ekologicky, ať už se nám to bude líbit, nebo ne. Jen nás to prý navíc přijde pořádně draho. Se zachováním jaderné energie se částka blíží 700 miliardám. A bez? „Jinak by to bylo asi přes 2 biliony nebo nějaký jiný šílený hausnumero,“ upozornil Pikora.

Vladimír Pikora má za to, že se to s bojem za uhlíkovou neutralitu dost přehání. Pokud pro to mnoho nedělají největší znečišťovatelé jako Čína a Indie, je prý celkem jedno, co bude dělat Pikora. Ale jednou k tomu pravděpodobně bude donucen. Anketa Prospěla existence TOP 09 české demokracii? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 4016 lidí

„Brzo přijde taková regulace, že tohle nebude možný a támhleto nebude možný, takže i kdybyste se chtěl chovat neekologicky, tak to bude velmi komplikovaný, protože prostě ty neekologický aktivity budou buď extrémně zdaněný, nebo budou nemožný,“ konstatoval ekonom v rozhovoru pro server Info.cz.

Stačí se prý podívat na Irsko, kde se plánuje, že už si v roce 2030 nekoupíte spalovací motor. A podobných omezení bude nepochybně víc. Jednou se prý klidně může stát, že přijdete do banky požádat o hypotéku, ale banka zhodnotí váš domek jako neekologický a nedostanete na něj v bance peníze.

Dneska je pro nás nedohlédnutelné, kde všude se to projeví. Nakonec se to projeví úplně všude,“ prohlásil bez obalu Pikora. Jedním dechem však diváky uklidňoval, že nakonec nebude tak zle, protože lidé opět zapojí rozum. Lidstvo se včas zastaví. Podle mě se za pár let ukáže, že to lidem vyhovuje, dá se brzda a řekne se, tudy nepůjdeme,“ uvedl Pikora. Fotogalerie: - Za klima a sněhuláky

Jako slepá se může ukázat i cesta elektromobility, může se ukázat, že vodíková auta budou podstatně lepší. Může se také objevit úplně nová technologie, kterou dnes ještě neznáme. Proto považuje za chybu, že stát dnes dotuje různé technologie, protože se za pár let mohou ukázat jako totálně špatné a bude se investovat do technologií zcela jiných, protože výroba elektomobilu není levná. Stejně tak nebude levná jejich recyklace. Nemluvě o tom, že pokud budeme auto dobíjet kupříkladu elektřinou vyrobenou z uhlí, uhlíková stopa elektromobilu rozhodně není správná.

Zezelenání průmyslu podle Pikory bude stát asi 675 miliard, a to ještě jen díky tomu, že je akceptováno využívání jaderné energie. „Jinak by to bylo asi přes 2 biliony nebo nějaký jiný šílený hausnumero,“ upozornil Pikora.

Zaplatíme si za to, že zastavíme naše uhelné elektrárny, zaplatíme si za to, že postavíme nové dobíjecí stanice pro auta. A v čem přesně to zaplatíme? Prý zkrátka a dobře v tom, že všechno podraží.

Česko pocítí zezelenání své ekonomiky ještě v jiném ohledu. Naši ekonomiku táhne automobilový průmysl a lidé kvůli bláznění kolem elektromobilů váhají, zda vůbec a případně jaké si mohou koupit auto.

„Já jako spotřebitel dneska nevím... Mám si koupit nové auto? Ty technologie jdou tak rychle vpřed, že za pět let to moje auto bude zastaralý a bude neprodejný,“ upozornil Pikora. „Nakonec se bojím, že Evropa jde směrem, aby ve městech vůbec nebyla auta. A pak si lidi řeknou, mám si koupit nové auto? Nemám opotřebovat to starý? A výsledkem bude, že lidé budou jezdit starými neekologickými auty. Kdyby si koupili nové auto, tak to bude ekologičtější,“ upozornil Pikora.

„Tlak na zelenou politiku na centrální úrovni má vlastně za následek, že lidé se chovají méně ekologicky.

To je prostě nová ideologie, že budeme všichni zelený a zachráníme svět, ale vůbec není jistý, že se ten záměr naplní,“ uzavřel Pikora.

