Ekonomický analytik se obává: Drahoš je mimo realitu. Mentálně líný, jen opakuje, co mu někdo napsal. Zde je hned několik důkazů

Ekonomický analytik Petr Ježek se pořádně obul do prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše. To, co pan profesor říká, je prý až příliš často v rozporu s realitou. Drahoš často hovoří o „dezinformačních webech“, ale Ježek si mimo jiné položil i otázku, zda prezidentský kandidát nepovažuje za dezinformační ty weby, které na rozdíl od prezidentského kandidáta říkají pravdu.

Celá řada lidí politice a ekonomice nerozumí a jen o ní mudrují. Analytik Petr Ježek však zdůrazňuje, že člověk, který kandiduje na nejvyšší politický post v zemi, by měl mít v těchto oblastech přehled. A pokud ho nemá, měl by na post prezidenta České republiky zapomenout. Platí to prý i o profesoru Jiřím Drahošovi, který podle analytika nerozumí ani jedné z těchto oblastí.

„No a co, řeknete si, vždyť takový Ronald Reagan byl pouhý herec, a ještě ne špičkový! Jenže za Reaganem stála plejáda silných osobností s ekonomickou i politickou erudicí, za všechny uveďme např. Paula Craiga Robertse, kteří Reaganovi psali všechny klíčové podklady pro prezentace i legislativní činnost v době, kdy byla ekonomika i politika ještě jakžtakž vývojově stabilní a nestála před zásadními adaptačními výzvami, “napsal Ježek.

Celý komentář naleznete zde.

„Profesor Drahoš ale selhává i tam, kde by jiní projevili jistou dávku kritického odstupu a snahy se dobrat pravdy, když jsou mediálně a politicky zprostředkované informace až příliš často v rozporu s realitou, a prokazují tak svůj minimální informační obsah. Odvolávat se na jakési blíže nezkoumané analytické práce ohledně tzv. dezinformačních webů je důkazem, že pro některé lidi je profesorský titul spojen s mentální leností a pohodlným spoléháním se na dokonalý informační servis. Což si ale takto položit zvídavou otázku, co je příčinou růstu počtu tzv. dezinformačních webů jako hub po dešti? Nejde náhodou o přirozenou reakci na rostoucí rozpor mezi oficiálním zpravodajstvím a tím, co plyne z osobní zkušenosti lidí po celém světě a následného férového analytického a syntetického zpracování?“ ptal se dál.

Jiří Drahoš není podle Ježka schopen rozlišit, co je dezinformace a co informace. Stačí se prý podívat na to, jak Drahoš podporuje přijetí společné evropské měny v České republice i navzdory tomu, že data z eurozóny vypovídají o reálných problémech celého společenství. Ježek má za to, že místo těchto reálných faktů Drahoš pracuje se strachem z Ruska a Číny.

„Růst mezinárodní pozice Číny a RF na úkor USA a EU se lidem, které ovládá iracionální strach, jeví jako nepochopitelný, resp. jako jakýsi důsledek jakýchsi agresivních sil nerespektujících svobodu a demokracii. Má se snad prezident ČR řídit svými obavami z neznámého? Má se snad obklopovat takovými rádci jako v i jemu jistě známých českých pohádkách?“ otázal se analytik.

V nerealistickém vidění světa Drahoš údajně není sám. Ježek má za to, že stejně pomýleně hledí na svět i většina Drahošových protikandidátů – např. Michal Horáček, Marek Hilšer nebo Pavel Fischer. Voliči těchto kandidátů z prvního kola by podle Ježka měli otevřít oči a volit muže, který se na svět dívá realisticky. Měli by volit Miloše Zemana. Ježek důrazně apeluje na své spoluobčany, aby dali přednost člověku, který trvá na tom, že tato země je naše. Miloš Zeman na tom trvá.

autor: mp