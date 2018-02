Ekonomka Šichtařová se chytá za hlavu z toho, co platí od ledna na Islandu. Opět jde o rovnost pohlaví

02.02.2018 18:44

Ekonomka Markéta Šichtařová se zase jednou nestačí divit, co se to ve světě děje. Tentokrát ji zarazilo, co se odehrává na Islandu. Začal tam totiž platit zvláštní zákon, který má pomoct ženám. Ekonomka má ovšem za to, že z dlouhodobého hlediska zákon ženám spíše uškodí.