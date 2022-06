Elektromobilita? Kalousek má plán: Rok 2035. Koupím poslední „benzin“ a dojezdím to do smrti

reklama

„Člověk holt musí plánovat. V roce 2035 mi bude (budu-li živ) 75 let. Krátce před tím si koupím své poslední auto na benzin a s ním už to dojezdím do smrti. Elektroauta a jejich sdílení přenechám těm mladším…“ poznamenal Kalousek na twitterovém účtu.

Reagoval tak na rozhovor serveru iDnes.cz s Pavlem Hrzinou z Fakulty elektrotechniky ČVUT. Ten uvedl, že do roku 2035 nebude elektromobilita dostupná všem. Domnívá se, že můžeme čekat stejné ceny jako dnes. Auto zkrátka podle něj nebude mít každý.

„Dnes si koupíte takovou starou šunku, která má dvojnásobnou hodnotu, když jí doplníte nádrž. Ale elektroauto si nebude moct dovolit nikdo ze střední třídy, pokud ho skutečně nebude využívat denně a mít z něj ekonomický užitek. Elektromobil není navržený na ježdění na víkend za babičkou. Sníží se počet aut a budou luxusnějším zbožím. Naopak se rozšíří to, co se dnes tlačí do mladých, a to je sdílená mobilita. Elektromobil si o to trochu říká, protože je možné získat přesné informace do telefonu, jako stav baterie. Auto můžete třeba odstavit na nabíječku v nákupním centru. Finančně pár korun za výpůjčku nebude žádný problém,“ zmínil.

„Elektromobil z druhé ruky bude pravděpodobně nepojízdný. Údržba elektromobilu je bezvadná, ale nebude mít možná baterii, která vydrží dost dlouho. Půjdou pravděpodobně sehnat ojetá auta z firemních flotil. Možná budou i baterie, které vydrží deset, patnáct let, ale spíš se to posune k rozvoji carsharingu a taxíků na menších městech. Zase to zvýší zaměstnanost a více lidí půjde do služeb, protože automatizace nám bude snižovat počet míst v průmyslu," dodal odborník na elektromobilitu.

