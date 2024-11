Elon Musk: Amerika bankrotuje

„Značné % lidí ani neví, že něco jako státní dluh existuje!“ zuřil Musk na sociální síti X, kterou vlastní. Musk má mít v budoucí Trumpově administrativě na starosti reformu státní správy, její zeštíhlení, zefektivnění a odbourání byrokracie.

A significant % of people don’t even know that there is such a thing as a national debt!



Those that do often don’t know how big it is or that our interest payments now exceed what we spend on our military.



Only a small % understand that government overspending causes inflation. — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2024

„Ti, kteří často nevědí, jak je to velké, nebo že naše úrokové platby nyní překračují to, co utrácíme za naši armádu. Jen malé procento chápe, že vládní nadměrné výdaje způsobují inflaci,“ dodal.

Government overspending is what creates inflation.



We need to make that link crystal clear to the American people! https://t.co/E97dzPFaw3 — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2024

Server konzervativní televize Fox News dokonce tvrdí, že americký dluh činí 36 bilionů dolarů.

„Amerika rychle bankrotuje,“ varoval Musk v dalším příspěvku.

„Přetlak vládních výdajů je to, co způsobuje inflaci! VŠECHNY vládní výdaje jsou formou daní. To je velmi důležitý koncept, který je třeba popsat. Je to buď přímé zdanění, jako je daň z příjmu, nebo nepřímé prostřednictvím inflace,“ prohlásil v tweetu už ze začátku tohoto měsíce.

„Pokud nevyřešíme státní dluh, veškeré daňové příjmy půjdou na placení úroků a nezbude nic na nic jiného,“ pokračoval Musk v popisu situace. Pokud se problém nevyřeší, „dolar nebude stát za nic,“ varoval Musk v tweetu na začátku tohoto roku.

Jako budoucí člen administrativy volá např. po zjednodušení daňového systému.

„Zjednodušení daňového řádu zvýší produktivitu místo toho, aby podněcovalo k bizarnímu vyhýbání se daňovým povinnostem,“ napsal Musk.

Simplifying the tax code will increase productivity, instead of incentivizing bizarre tax-avoidance behavior https://t.co/ElMgps0tQt — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2024

Vedle toho kritizoval Evropskou unii. Prohlásil, že EU jedná v podstatě nedemokraticky, když o věcech nerozhoduje Evropský parlament, ale členové Evropské komise.

This is undemocratic. The EU parliament should vote directly on matters, not give up authority to the EU commission. https://t.co/EtCa73M1M3 — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2024

