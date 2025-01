Elon Musk opět zasáhl do dění: Zničit Hamás. Teroristy zabít, nebo uvěznit

Musk, který byl zvoleným americkým prezidentem Donaldem Trumpem jmenován jedním z vedoucích představitelů ministerstva pro vládní efektivitu, sdílel na síti X část svého projevu, ve kterém vyzval ke zničení Hamásu.

„Prostě nemůžete dovolit, aby tady byli lidé, kteří chtějí vyvraždit všechny v Izraeli, musíte to zastavit. Ty lidi je třeba buď zabít, nebo uvěznit, nebo se prostě pokusí zabít další Izraelce. K tomu to vede. A mimochodem, chtějí zabíjet i Američany,“ zdůraznil Musk. „Obecně se o Izraeli mluví jako o malém Satanovi, a Amerika, my jsme velký Satan. Tak nás nazývá ajatolláh.“

Musk poukázal na to, že v Gaze se lidé učí nenávisti už od dětství. „Děti se učí nenávidět, a to je skutečně věc, která musí dlouhodobě přestat.“ „Aby byl dlouhodobý mír,“ pokračoval Musk, „prostě nemůžete nechat děti učit nenávisti od chvíle, kdy se naučí mluvit. To je základ,“ je přesvědčen Musk, že je potřeba podniknout jasné kroky k úplnému zničení Hamásu.

„Je třeba podniknout tu obtížnou věc, kterou je skutečné odstranění Hamásu. Myslím si také, že každý, kdo učí nenávisti, v Gaze nebo kdekoli jinde, s tím musí přestat. To nemůže být nadále přijatelné. Musíme zastavit, aby se dokonce i děti v Americe učily nenávidět Ameriku,“ vyzval Musk.

Musk rovněž zdůraznil význam hospodářské prosperity v Gaze. „Je to velmi obtížné. Za předpokladu, že se děti nebudou učit nenávisti a bude zde dlouhodobá prosperita, myslím, že v Gaze bude mír,“ řekl nejbohatší muž světa s tím, že Spojené státy by měly Palestině v Pásmu Gazy pomoci s novým vybudováním země.

„Je to podobné jako v Japonsku nebo v Německu za 2. světové války. Oni byli naučeni nenávidět, ale po válce změnili vzdělávací systém. A na rozdíl od 1. světové války jsme jim pomohli znovu vybudovat zemi, místo pomsty Spojené státy pomohly s novým vybudováním obou zemí a nyní jsou to naši spojenci a nebyla mezi námi od té doby žádná válka,“ dodal Musk.

