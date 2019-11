Emma Smetana napjatě poslouchala: Tohle si Zeman a Ovčáček nesmí dovolit!

Z debat o svobodě slova prý Štingl cítí obavy ve společnosti. Především v posledních letech se mu zdá, že přibývá pokusů o manipulaci s veřejností. „U nás ten trend tý manipulace je daleko horší než v okolních zemích,“ poznamenal dokumentarista. Vychází z toho, že kupříkladu na Slovensku se soukromé televize snaží informovat diváka lépe než české soukromé televize. „Jsou prostě důvěryhodnější,“ poznamenal na konto slovenských soukromých televizí.

V Česku prý k manipulacím s divákem dochází před volbami. Jako příklad televize, která manipuluje s divákem, Štingl zmínil TV Barrandov Jaromíra Soukupa.

„Jestliže je tady nějaká televize, která jednoznačně dá prostor prezidentovi a prezident za tu televizi doslova kope, pořád ji chválí, tak to není vůbec v pořádku. To přece prezident nemůže dělat. Nebo nemůže mít prezidentův mluvčí svůj soukromý program – talk show v nějaké konkrétní televizi a být přitom nestranným mluvčím prezidenta. To prostě není úplně v pořádku. To by v některých zemích reakce na to byla velice intenzivní,“ poznamenal Štingl.

„Já teď nechci dopodrobna rozebírat TV Barrandov, ale ta je dneska asi nejstrašnějším příkladem toho, jak se dá manipulovat, jak se dá servilně komentovat jeden politický názor,“ pokračoval dokumentarista.

Ocenil by, kdyby se zrodila např. nějaká důvěryhodná novinářská asociace, která by sledovala český mediální prostor a zveřejňovala by zprávy o tom, jak který politik zneužívá to či ono médium. Členy asociace by podle Štingla měly být uznávané osobnosti českého veřejného prostoru, jejichž slovo má váhu.

„Pořád je to takový, že se ví, že premiér (Andrej Babiš) možná má, možná nemá vliv na Mafru,“ poznamenal dokumentarista s odkazem na mediální dům, který si šéf hnutí ANO koupil. Do jeho majetku od té doby patří MF Dnes, Lidové noviny či deník Metro.

