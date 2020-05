Emma Smetana nechala promluvit ženu, která „loví“ dezinformace pro Facebook. Nesmí prý udeřit na politiky, přesto padlo jedno jméno

reklama

Moderátorka Emma Smetana přivítala v pořadu DVTV Laďku Mortkowitzovou, fact-checkerku Facebooku, tedy tu, která odhaluje na Facebooku takzvané fake news. „Facebookový fact checkingový program dorazil na začátku března i k nám, přičemž odhalování dezinformací má na českém Facebooku na starost jediný člověk, novinářka zpravodajské služby AFP Laďka Mortkowitzová,“ představila Emma Smetana novinářku.

Ta vysvětlila, že Facebook si agenturu AFP najal pro vyvracení nepravd. Prý však Facebook spolupracuje i s jinými agenturami. Sami poté mají webovou stránku napravoumiru.afp.com, kde vysvětlují jednotlivé nepravdy a kde si je každý může přečíst. „Není to vždycky tak, že se jedná o naprostou nepravdu nebo hoax, i když těch je samozřejmě hodně, ale občas jsou věci prostě vytrženy z kontextu nebo jsou podány tak, že jsou prostě zavádějící. Takže my máme několik různých kategorií. Od hoaxů, nepravdy až po zavádějící nebo můžeme něco zkontrolovat a potvrdit, že to je pravda,“ shrnula novinářka.

Jelikož, je prý těch hoaxů na Facebooku moc, tak si vybírá jednotlivé zprávy, které bude vyvracet podle toho, jak moc jsou sdílené. „My máme omezené zdroje, navíc jsem tady za AFP jediná, takže se nemohu snažit vyvracet všechno, co na tom Facebooku najdu a o čem si myslím, že není pravda, takže když jste mluvila o těch kritériích, tak jedno z těch kritérií je počet sdílení, jaký to má dosah,“ vysvětlila. Doposud se jí prý podařilo vyvrátit patnáct článků. „Facebook má požadavek, abychom vyvrátili asi tak deset článků za měsíc,“ objasnila. Na dotaz moderátorky, zda to není málo ambiciózní, odpověděla, že se to tak může zdát, ale že AFP a Facebook mají velmi rigorózní požadavky na to, jak vyvracet ty fake news. „Ono to dá docela dost práce.“

„Můžete nám to nějak stručně přiblížit, jak to teda přesně funguje? Vy si všimnete nějakého článku nebo vám ho někdo odešle?“ tázala se Smetana.

„Ty články si vybíráme z několika různých zdrojů, já chci jenom předeslat, že jsme teprve v záběhu v České republice a na Slovensku, buď nám je Facebook podle nějakých určitých kritérií a algoritmů dodá, protože lidé mají možnost Facebooku říci, že tohle bude pravděpodobně fake nebo hoax, takže podle určitého algoritmu, kdy to lidé Facebooku signalizují a zároveň je tam dostatečný počet sdílení, tak nám mohou takovou zprávu předat a my se na to můžeme podívat,“ pověděla Mortkowitzová a za dostatečnou hranici sdílení má alespoň stovky.

„Já už mám vytipované servery, facebookové stránky, určité skupiny nebo i osoby, které jsou známé tím, že sdílejí, ať už jsou to dezinformace nebo polopravdy nebo hoaxy nebo i různá xenofobní vyjádření, kde je velká pravděpodobnost, že tam něco takového budou sdílet a na to máme různé nástroje, jeden z nich patří Facebooku a když si tam zadám tyto zdroje, tak oni mi je začnou monitorovat a já se mohu každý den podívat, co tam sdíleli, kolik to mělo sdílení…“ popsala.

Co se týče koronaviru, tak ten se do množství dezinformací zapojil prý strašně moc. Pouze dva nebo tři články z těch šestnácti, které vyvrátila, se netýkaly koronaviru. Většina koronavirových dezinformací prý byla převzata z anglickojazyčných nepravd a byly to údajně typově babské rady, přes dezinformace o nošení roušek až po spojování koronaviru a uprchlíků. Nepravdy prý šíří Aeronety a na ně nabalené facebookové skupiny a stránky.

„Co se po tom s takovou fake news stane?“ ptala se moderátorka. „Tady je to velmi zajímavé a řekla bych, že je to velký přínos té agentury AFP. Já nejsem nejzdatnější nebo nejlépe informovaná fact checkerka v České republice, už tady jsou jiní, kteří jsou na tom trhu nějakou dobu. Kolegové z Manipulátoru, z Demagogu jsou bezva a dělají skvělé věci a já je moc obdivuji a říkám, já jsem teprve v záběhu. Když nějakou zprávu označíme jako fake nebo nepravdivou nebo dezinformaci, tak Facebook nám dal přístup do jejich systému a my tu zprávu tak můžeme označit a hned v té sekundě tam to naskočí a ta zpráva není vidět. Je přes ní taková ta obrazovka, tady se objeví, že ta zpráva je nepravdivá a zde jsou důvody a tam je link na ten můj článek,“ vyložila. Dodala, že Facebook tu zprávu nesmaže, jen jí změní algoritmus a je mnohem méně sdílená.

Emma Smetana pak citovala studii MIT, která říkala, že rizikem fact-checkingu může být to, že vše, co není označené za fake news, tak uživatelé mohou brát za pravdu. „Vy se tohohle nebojíte?“ zeptala se. „Přiznám se, že mi to ani nepřišlo na mysl a nemyslím si, že uživatelé Facebooku jsou až tak natolik naivní, aby předpokládali, že vše, co uvidí na Facebooku, je pravda,“ myslí si Mortkowitzová. „No ne, v momentě, kdy jim Facebook řekne, my vám ty nepravdy označíme a teď se setkají s nepravdou, kde žádné označení, že je to vlastně lež, nenajdou, tak bych logicky chápala, že to budou považovat za ověřený, pravdivý obsah, vy ne?“ tázala se se moderátorka.

„Toho obsahu je tolik, že vše se fact-checkovat prostě nedá a jak říkám, já si nemyslím, že by většina uživatelů Facebooku byla až tak naivní, aby předpokládala, že vše, co není označeno, nehledě na to, že jak jsem už uvedla, tak ty zprávy jsou mnohem méně sdíleny, jen Facebook je postupně stahuje,“ řekla novinářka.

U politiků to však je jiné. „Jedna z velkých brzd, kterou ve své práci mám, je ta, že my nesmíme dělat to, čemu my říkáme strike, to znamená nesmíme označit tu zprávu nebo ten příspěvek jako nepravdivý na stránkách politických stran a nebo politiků,“ postěžovala si novinářka. Politikem je pak kdokoliv, kdo sedí ve volené funkci.

„Já mohu dát příklad. Europoslanec za SPD Ivan David, bývalý ministr zdravotnictví, který píše hodně příspěvků o uprchlících, evidentně tu situaci sleduje a píše z mého pohledu spoustu nepravd a polopravd za účelem vyvolání protiuprchlických nálad pochopitelně a tento článek, který jsem napsala, se konkrétně týkal jeho příspěvku, kde on psal, že sto tisíc řeckých farmářů vzalo traktory a ze všech koutů Řecka se sjíždí k turecké hranici, kde budou bránit jako domobrana tu hranici proti náporu uprchlíků. To samozřejmě nebyla vůbec pravda, kromě toho tam použil ilustrační foto, které vůbec nebylo z té doby, bylo už několik let staré a já jsem teda udělala fact-checking, vyvrátila jsem ji, ale nemohla jsem tu zprávu označit na jeho stránce. Já jsem se s ním spojila přes Facebook, napsala jsem mu, že toto tímto vyvracím a on mi napsal zpět několik velmi důrazných zpráv, no a já tu zprávu označila jako falešnou na hodně stránkách lidí, kteří ten příspěvek sdíleli, ale bohužel, protože on je zvolený demokraticky, já jsem nemohla jít přímo k tomu zdroji a vyvrátit to,“ opět si stěžovala novinářka z AFP.

Prý se však snaží o to, aby mohla upravovat i přímo zprávy politiků.

