Epidemiolog Smejkal: O Velikonocích za kamarády? Tohle teď fakt nejde!

„Hele, zaprvé...“ epidemiolog Petr Smejkal zavítal do Událostí, komentářů České televize a vzal to od podlahy. „Někdo si řekne, jsou Velikonoce, vezmu pomlázku a půjdu za kamarády. Tohle teď fakt nejde!“ pravil Smejkal před kamerami. Promluvil také o protiepidemickém systému PES, jeho štěňatech a o tom, jak je PSA třeba ostříhat a umýt.

reklama

Počet nově nakažených narůstá pomaleji, počet očkovaných roste rychleji, ale Velikonocemi si to nesmíme zkazit. Tak to vidí ministr zdravotnictví za hnutí ANO. I epidemiolog Petr Smejkal, který momentálně radí vládě Andreje Babiše (ANO), jak zvládat pandemii, nabádá k opatrnosti.

„My radíme: opatrně! Protože nejsme na těch číslech, na kterých jsme chtěli být. My strašně vnímáme to, že žáci se musí vrátit do škol. My jsme OK s tím, že děti půjdou do škol, ale musíme být opatrní. Proto chceme, aby děti šly do škol tam, kde R, reprodukční číslo, o kterém jsme dlouho neslyšeli, je pod 1,“ poznamenal Smejkal.

Počítá, že otevření škol 12. dubna se nebude týkat asi deseti okresů. A tam, kde děti budu chodit do škol, budou testovány dvakrát týdně. Smejkal doufá, že se bude časem testovat dvakrát týdně i ve firmách.

„Já jsem věčný optimista, já věřím lidem, ... takže já doufám, že budou zodpovědní a že naopak, když nebudou chodit do práce, že to ten pokles ještě urychlí. Ale možná, že jsem optimista. Může se stát úplný opak. Lidi půjdou na pomlázku, řeknou si, já už to fakt nevydržím, protože ta trpělivost těch lidí má taky určité hranice a my to taky vnímáme, takže to vlastně může jít oběma směry,“ přiznal Smejkal.

Celý rozhovor s epidemiologem Smejkalem naleznete zde

„Hele, zaprvé. Uvědomme si, že uzávěra měla velký vliv na zpomalení průchodu britské mutace Českou republikou. Někdo si řekne, jsou Velikonoce, vezmu pomlázku a půjdu za kamarády. Tohle teď fakt nejde!“

Pražany žádal, aby zůstávali v Praze, vyrazili do parků, ale nevyjížděli z hlavního města do jiných okresů.

Prohlásil také, že by se rád vrátil k protiepidemickému systému známému pod zkratkou PES.

„PES se nám zaběhl, protože si ministerstva vytvořila štěňata, to znamená, že si ministerstva upravila toho psa, jak se jim líbilo. Zadruhé tady máme novou variantu viru. Proto toho psa musíme předělat, ostříhat a umýt, ale PSA podporuji,“ vysvětloval Smejkal.

Psali jsme: Od 12. dubna se neotevřou školy v deseti až 20 okresech, shodují se odborníci Bartoš: Rakušan ministrem vnitra. Pokuty za roušky jako na Západě? Na to nemáme, lidi jsou už teď zruinovaní „To pro babičky a dědečky uděláme koncentrační tábory?!“ Kubek se po slovech Berana v Partii rozpálil do běla Tak k čemu to je? Testy pro firmy: Noviny rozmázly pravdu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.