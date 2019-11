Eriku žumpo. Mrzáku. Pitomče! Topolánka vytočila novinářova slova

Na serveru Info.cz v zábavném pořadu Topol Show, kterou moderuje expremiér Mirek Topolánek, byl tématem nejen Barack Obama. „Průměrný Američan si nemyslí, že musíme svrhnout systém a předělat ho,“ prohlásil Barack Obama. Na to Topolánek poznamenal, že tím musel zradit demokraty. „Caligula jmenoval svého oblíbeného koně senátorem. Lukašenko udělal poslankyni ze své kobylky,“ vzkázal Topolánek v narážce na poslanecké volby v Bělorusku. Na přetřes však přišel i novinář Best.

V posledním dílu Topol Show na Info.cz, tedy zábavného pořadu expremiéra Miroslava Topolánka, byl tématem nejen bývalý americký prezident Barack Obama. Na začátku pořadu vyprávěl expremiér vtip. „Mezi pacienty a doktory v blázinci je jediný rozdíl. Doktor má klíče,“ čímž uvedl první téma, neboť poté pokračoval: „A ty klíče dal premiér Andrej Babiš Ditě Protopopové,“ čímž narážel na psychiatričku, která pečovala o syna premiéra Andreje Babiše. „Teď se jako tajemnice vládní rady bude starat o duševní zdraví nás všech. Místopřísežně zde prohlašuji, že se cítím zcela duševně zdráv a rozhodně nestojím o ozdravný pobyt na Krymu. Minimálně do té doby, než bude vrácen Ukrajině,“ zažertoval Topolánek.

Další téma neslo název „Obamova trefa do černého“. Téma uvedl slovy, že máloco dokáže zabolet tak, jako když vás zradí váš idol. „Právě to teď prožívají američtí demokraté. Jejich hrdina, první afroamerický prezident USA Barack Obama se na ně rozzlobil a vzkázal jim, aby neposlouchali levicové aktivisty,“ vysvětlil Topolánek kontext. „Průměrný Američan si nemyslí, že musíme svrhnout systém a předělat ho,“ prohlásil Barack Obama. Topolánek k tomu řekl, že si progresivisté snad pohrdavě odfrknou, že prý mluví jako nějaký bílý heterosexuál. „Podle mě ale Obama trefil do černého a má u mě palec nahoru,“ zakončil Topolánek téma o exprezidentovi USA.

„Levičáci z francouzského Le Monde o nás píší, že jsme v Info.cz pravicoví extremisté. Hmm, médium, jemuž Sověti familiárně přezdívali Vestnik a kde KGB již tehdy vesele publikovala protizápadní propagandu, určitě ví, o čem mluví. Pro ně je zřejmě fašistou každý, kdo je proti manželství homosexuálů, odmítá nelegální migranty a vysmívá se bludu, že do dvanácti let umřeme na kysličník uhličitý. Dávám novinářům z Le Monde palec dolů a slibuji jim, že se určitě nepolepšíme. Budeme psát a mluvit tak, jak se nám svobodně zachce,“ pronesl s výraznou výsměšnou gestikulací.

Poté přišlo na téma elektromobilů a dotací. V ilustračním obrázku bylo dokonce nově představené elektrické auto Elona Muska, úvodní popisek totiž zněl: Bez dotace to nejezdí.

„Vláda dá na nákup elektromobilů až 40 % jeho ceny. No, nekup to. To by bylo, abychom ty diesely, benzíňáky nezrušili. Je to přesně v duchu Reaganova popisu socialismu: ‚Hýbe se to? Zdaň to. Ještě se to hýbe? Zreguluj to. Přestalo se to hýbat? Dotuj to.‘ Napřed se danilo – spotřební daň, silniční daň, dálniční známky. Pak se regulovalo – nesplnitelné emisní limity; a teď dotujeme. Elektromobily jsou fakt super. Akorát se jim bez dotací netočí kola,“ popsal Topolánek.

Dále v pořadu řekl, že se v Bělorusku měla konat parodie na parlamentní volby. Expremiér informoval o tom, že opoziční kandidáty nenechal prezident Lukašenko kandidovat. „Vláda tak má ze 110 mandátů, hádejte kolik, no 110,“ informoval. Prý jeden z nich získala i miss Běloruska. Ta je prý i prezidentovou milenkou. „Caligula jmenoval svého oblíbeného koně senátorem. Lukašenko udělal poslankyni ze své kobylky,“ s úsměvem pověděl Miroslav Topolánek. To nebylo vše, Lukašenko totiž prý využívá soukromý eskort servis, což má prý být potencionálně hromada dalších poslankyň.

Předposledním tématem bylo rozšíření chodníku kolem magistrály, tomu se dosud mělo přezívat „chodníček smrti“. Prý se tímto činem chlubí radní na magistrátu, že byl vyřešen dlouhodobý dopravní problém. „Nic vám neuniklo, nebojte se, není řeč o okruhu. Jen se rozšířil chodník kolem magistrály, kterému na radnici přezdívají chodník smrti. Víte ke kolika nehodám na tomto údajně smrtícím chodníku došlo? Ani k jediné. Tak snad ten nový bude stejně úspěšný jako ten starý,“ vzkázal Topolánek. „Jestli spíš není smrtící ta partička v čele hlavního města,“ rýpl si.

Svůj pořad zakončil Topolánek „pitomcem na konec“, jak řekl. Šlo o novináře Besta. Topolánek pověděl následující:

„Hvězda dezinformačních webů a Českého rozhlasu Erik Best se nejapně pokusil udělat si srandu z náhlého úmrtí manželky lidovce Marka Výborného. Smát se osudu tří dětí, které přišly o mámu, může jen naprostý morální mrzák a lump. Eriku, vy nejste Best, leda tak best of žumpa. K tomu metálu, co jste dostal od Miloše Zemana, vám připínám na hruď pomyslný řád ‚pitomec na konec‘,“ zakončil s vážnou tváří Mirek Topolánek svoji show.

