Etzler a „č*bka Lipovská“: Redaktor vyslal víc. Šéf Rady ČT zasáhl

Včerejšek nebyl jen den, kdy z funkce odešel ministr zdravotnictví Blatný, ale také dnem, kdy proběhlo velmi vypjaté zasedání Rady ČT, na kterém byla přítomna policie, která měla za úkol chránit radní ČT Hanu Lipovskou. Což vyvolalo pozdvižení. Bývalý zpravodaj ČT Tomáš Etzler nesouhlasil s tím, že do ČT mohou policisté vstoupit. Policisty označil za „gorilky“, které do budovy přivedla „zmanipulovaná špinavá čubka“. Těmito slovy o Haně Lipovské pobouřil řadu lidí. „Zasloužil by pár facek,“ míní o Etzlerovi poslankyně ODS Jana Černochová. Ale asi ne radní Šarapatka. Ten Etzlerovu linii jel už mnohem dříve.

O přítomnosti policie v budově České televize informoval reportér Jiří Hynek, který tvrdil, že policie neměla žádné povolení ke vstupu do budovy, ale že se dva muži „oháněli průkazy“. Na to velice emotivně reagoval Tomáš Etzler, bývalý zpravodaj ČT v Číně: „Ale ani s průkazama, přece nemohou bez pověření vlézt kam se jim zlíbí, zvlášť když si je tam přivede nějaká zmanipulovaná špinavá čubka, co ani není zaměstnankyní ČT.“

Podle reakcí Etzler přestřelil. Sám Erik Tabery stroze napsal, že „to nejde“ a takové výrazy do debaty nepatří. Ovšem Etzler své urážky obhajoval s tím, že většinou takto nepíše. „Zároveň věřím, že Lipovská a jí podobní a celý ten gang, co je řídí, představují pro ČR obrovské nebezpečí, a že slušnost ctí stejně jako fakta či fair play hru, tedy nijak. Vím také, že s některými lidmi prostě není možné slušně a rozumně jednat. Oni na politickou korektnost u svých protivníků spoléhají, aby je při první příležitosti zlikvidovali ranou do zad. Myslím, že jsme v bodě, kdy je třeba sundat rukavičky a nazývat věci tím, čím jsou.“

Tabery namítl, že fair play udržuje kvůli sobě. A Etzler se mu omluvil. Lipovské ovšem ne.

Komentáře k Etzlerově urážce na sebe nenechaly dlouho čekat. „Pravda a láska... atd. ... a respekt k panu Tabery...“ ocenil šéfredaktora Respektu další člen Rady ČT Luboš Xaver Veselý. Dodejme, že za údajně nevybíravé komentáře o ženách byl Luboš Xaver Veselý kritizován také, nicméně kalibr „zmanipulovaná špinavá čubka“ ve svých vyjádřeních nikdy nepoužil.

"Bývalý zpravodaj ČT v Číně Tomáš Etzler na twitteru nejen prostoduše napadl přítomnost policie v prostorách ČT, ale ještě přidal sprosté urážky vůči Hance Lipovské,“ dodal. Lipovská na jednání Rady ČT obvinila ředitele televize, že je ve střetu zájmů, protože školení v ČT prováděla firma Gopas, kterou Petr Dvořák spoluvlastní.

Etzler se skutečně o příslušnících policie, kteří zřejmě jen plnili rozkazy, vyjadřoval nevybíravě. Nejdříve prohlásil: „Dnes Policie ČR opět národu potvrdila komu a čemu slouží. Ztrácí důvěru lidí, ale je jí to úplně jedno, protože pro běžné občany nepracuje. Navrátit jí nějakou kredibilitu bude stejně obtížné jako navrátit důvěru Strakovce nebo Hradu.“

Následně policisty osočoval, že byli neotestovaní a že jsou „gorilky“. Řekl doslova: „Pak si tam nastrčená figurka, co má za úkol ČT zlikvidovat, přivede dvě gorilky z policie bez testů.“

Hned několik politiků Etzlerova slova odsoudilo. „Mrzí mne, co je pácháno na Haně Lipovské, která se pouze snaží svědomitě plnit svoji práci. Je předmětem osobních urážek, je pod tlakem novinářů z České televize i mimo ni. Pokud policie vyhodnotila, že Haně Lipovské náleží policejní ochrana, tak je třeba to respektovat,“ mínila poslankyně ANO Barbora Kořanová. Člen Svobodných, Luboš Zálom k tomu dodal, že je dobře, že se lidé jako Etzler odhalí. Včetně své úrovně.

Rozčilovala se také poslankyně a starostka Prahy 2, Jana Černochová, i když by podle svých slov nemusela. „Ne, nesleduji aktuální kauzu Česká televize versus Hana Lipovská a ani to nemám v plánu, ale jestli se takto vyjadřuje o ženě jejich spolupracovník a dlouholetý redaktor, je to hanba a zasloužil by si pár pořádných facek,“ mínila.

Dodala: „Jestli mu urážení žen zvedá potenci a dělá mu dobře, ať si tak oslovuje svojí milou doma, ale netahá tento typ primitivního šovinismu do veřejného prostoru a nedělá ostudu slušným novinářům. Česká televize by se za pana Tomáše Etzlera měla veřejně omluvit. Tento způsob vyjadřování se o ženách je dno Mariánského příkopu!“ Zde doplňme, že ač je Etzler deklarovaným obráncem České televize, hájí svého bývalého zaměstnavatele, nikoliv současného. Byť stránky ČT neinformují o tom, že Etzler již není jejich zpravodajem v Pekingu a že ho nahradila Barbora Šámalová.

„Tyhle situace, kdy si dvakrát větší a dvakrát starší chlap dokazuje převahu nad holkou tím, že jí říká, že je ‚špinavá čubka‘, jsou na zvracení,“ shrnul lapidárně Etzlerovy výroky moderátor podcastu Insider Tomáš Jirsa. Poslanec a člen volebního výboru Patrik Nancher se také přidal s otázkou, zda jsou Etzlerovy výroky normální. „Etzler se zbláznil, to samé napsat někdo jiný, třeba o někom z ČT, už by se točily dvě reportáže...“ poznamenal.

Je tohle normální??? Etzler se zbláznil, to samé napsat někdo jiný, třeba o někom z ČT, už by se točily dvě reportáže... https://t.co/2dsWLDtDl7 — Patrik Nacher (@PatrikNacher) April 8, 2021

Závěrem uveďme, že ač jsou Etzlerovy výroky dle mnohých skandální a urážlivé, nejsou originální. Náznaky, že Hana Lipovská je slovy Etzlerovými „čubka“, už vypouštěl na konci března radní ČT Zdeněk Šarapatka přes fotografii Lipovské s Janou Bobošíkovou, ke které napsal: „Pes, přítel člověka“. Kdo je na fotografii v pozici psa, si komentující záhy domysleli a slovy o čubách se to jen hemžilo. Nemluvě o horších výrazech.

