Euro už jsme dávno měli mít. Slováci nás brzy překonají. Úspěšný podnikatel se pustil do Babiše a jeho známého nápadu

„Člověk, když začne podnikat, tak to první, co ho zajímá, je samozřejmě, aby ta jeho společnost prosperovala, aby se rozvíjela, a tak dále. V jistém okamžiku narazíte na své limity,“ uvedl Hausenblas a rozhovořil se právě o základech sdružení Podnikáme bez korupce. Čisté podnikání podle něj opravdu může existovat.

Anketa Schvalujete působení ministra zahraničí Tomáše Petříčka? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 13112 lidí

„Vy vlastně každý den rozhodujete o tom, jak budete fungovat. A buď prostě podnikáte poctivě, anebo nepodnikáte. Já jsem zjistil, že pro mě je důležitý, abych dobře spal. A zjistil jsem, že vlastně je taky pro mě důležitý, jak k těm penězům člověk přijde, protože samozřejmě spousta lidí vám, nebo spousta věcí vám projde, že se to nikdo nedozví, ale vy to všechno víte. No, a pro mě prostě bylo tohleto důležitý, to znamená, že jsem si vždycky vybíral cesty, který byly fér, čistý a vlastně, který jsem si sám před sebou byl schopen zodpovědně nějakým způsobem jako zodpovědět a říct, ano, takhle je to nejlepší, co můžu v tomhletom daném okamžiku. Neznamená to, že jsem nedělal žádné chyby, to tak není, samozřejmě člověk v každém okamžiku dělá to nejlepší co může, ale když tu chybu uděláte, tak je potřeba převzít zodpovědnost a napravit to, a ne si prostě odklonit zrak,“ míní Hausenblas.

Samozřejmě, že i v Česku jsou podle jeho slov silní oligarchové, ale pak jsou tady i stovky či tisíce drobnějších nebo středních podnikatelů. Následně se Hausenblas vyjádřil také k EET, které je podle něj výraz přístupu státu. „Stát buď může k občanům přistupovat na základě důvěry, to znamená, jsem tady pro vás a jsem vlastně v roli služebníka, anebo na základě nedůvěry, to znamená, a priori nikomu nevěřím a používám vlastně nedůvěru. Když stavíte firmu, a je to vlastně velmi podobné jako stát, tak jí budujete na bázi důvěry,“ sdělil.

On osobně je přesvědčen, že EET je krok špatným směrem. „Každý velký podnikatel musel jednou začít a vlastně EET dopadá na ty nejmenší, nejdrobnější podnikatele, což je de facto školka a škola podnikání, a to jsou ty lidi, který prostě budou vytvářet ty velké firmy zítra. A jestliže my si prostě, v uvozovkách, jako přeregulujeme a překontrolujeme a znesnadníme vlastně vstup do školky a do školy a do jeslí podnikatelských, tak potom samozřejmě méně lidí bude schopných jakoby tvořit smysluplné firmy, které potom vedou tu českou ekonomiku,“ dodal Hausenblas.

Fotogalerie: - Vzpomínka u Rozhlasu

A zároveň se nechal slyšet, že je pro přijetí eura. „Doba, kdy jsme měli přijmout euro, už je dávno za náma. Ale myslím si, že doba, jestli se mě ptáte, kdy ho přijmeme, tak se to stane v okamžiku, kdy Slovensko bude mít větší HDP na hlavu než Česká republika a k tomuhle okamžiku se rychle blížíme, to znamená, až se to stane, tak se, doufám, Češi chytnou za nos a řeknu, aha, tak my...“ poukázal Hausenblas.

A co jeho názor na to, zda se dá stát řídit jako firma? „Politika je veřejná služba – a firma je zřízena za účelem dosažení zisku, to jsou dvě úplně jiná tělesa. Já jsem taky vstoupil do politiky kdysi jako ranař prostě, měl jsem jako tvrdej tah na bránu a tak dále, a pak jsem pochopil, že takhle to vůbec nejde,“ uvedl muž, jenž je v současné době také zastupitelem města Ústí nad Labem.

Rozhovor najdete ZDE.

Psali jsme: Sochu ruského maršála Koněva dnes čistilo několik lidí SFŽP: Jedeme za vámi! Navštivte bezplatné semináře Nová zelená úsporám a Dešťovka Okamura v ráži: Kalousku! Hřibe! Silný slovník. Jde o Koněva Demonstranti chtěli v Plzni zastavit duhový průvod Pilsen Pride

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef