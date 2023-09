Eurokomisař Dominik Hašek? Berte to jako fór...

reklama

Anketa Dovládne Fialova vláda do voleb 2025? Bez ohledu na vaše přání Dovládne 10% Nedovládne 87% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 12065 lidí

„Každý ruský občan je reprezentantem své země a jejích činů. A tedy i ruští sportovci, kteří tu vystoupili, reprezentovali ruské zločiny a válku," zmínil Hašek ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Podle jeho slov je chybné, že nejsou pro tyto případy dobře nastavená pravidla.

Čeští ministři v tomto konkrétním případě argumentovali tím, že fotbalisté reprezentovali klub z Kazachstánu, nikoliv svou zemi. Tento argument však Hašek nebere. „Tito čtyři hráči jsou i ruští občané, takže reprezentují i tuto zemi. Za současných pravidel tak reprezentovali i ruské činy, to znamená válku a další zločiny, včetně genocidy. Bohužel tu dělali reklamu na válku," zmínil Hašek.

Fotogalerie: - Rusko je teroristický stát

Základ pravidel, která už jsou napsaná, není podle Haška špatně. „Především to, že sportovec, který chce nastoupit a sportovat na území Česka, by měl odsoudit to, co Rusko dělá. To znamená, že vede válku na Ukrajině a páchá zločiny," řekl.

Hašek se na svém účtu na sociální síti X rozepsal také k ruským hokejistů nastupujícím v NHL. Dle něj jde o „reklamu na ruskou válku a zločiny“ a NHL nese odpovědnost za mnoho ztracených ukrajinských i ruských životů. Dle sportovce se to ukázal i případ smrti hokejového brankáře Artema Gvozdyka, který je dalším ze řady sportovců, kteří padli při ruské agresi na Ukrajině.

Ruští hokejisté nastupující v NHL a samozřejmě samotná @NHL jsou reklamou na ruskou válku a zločiny a tedy nesou odpovědnost za mnoho ztracených ???? i ???? životů. Tentokrát to byl jejich spoluobčan a kolega hokejista, na jehož smrti nesou svůj podíl. Tak jest. https://t.co/OR6mVwFimX — Dominik Hasek (@hasek_dominik) August 29, 2023

Někdejší hokejový brankář v současné době také zvažuje své angažmá v politice, kdy jedná s TOP 09 o své kandidatuře do Senátu. „Určitě bych byl rád, pokud by se mi podařilo vstoupit do politiky a být senátorem. Dokázal bych ovlivňovat ještě mnohem více věcí než jako občan. Takže je to jeden z hlavních důvodů, proč bych do politiky, pravděpodobně do Senátu, chtěl vstoupit," řekl.

„Když místo bude, jsem na kandidátce. Ale vyjasnili jsme si, že ten zájem je z obou stran, ale zatím ještě konečně rozhodnutí nepadlo. Samozřejmě je třeba říct, že TOP 09 je součástí koalice SPOLU a to v tom také hraje určitou roli," dodal Hašek.

Právě z TOP 09 již mu zní podpora například o někdejšího šéfa této strany a exministra financí Miroslava Kalouska. „Určitě na to má. Má totiž srdce,“ vyjádřil se Kalousek k Haškovi a ten mu pak na oplátku Kalouska označil za „legendu české politiky“.

Hmmm, tak srdce?? To říká legenda české politiky… Co vím jistě, je to, že samotné srdce, aby se člověk (v něčem) prosadil, nestačí. Díky Mirku za mnohé důležité detaily politického života. https://t.co/Ntj70NbkJe — Dominik Hasek (@hasek_dominik) August 28, 2023

Podporu však má Hašek nejen od matadora TOP 09, ale zazněla též dokonce z nejsilnějšího opozičního hnutí ANO – přesněji od eurokomisařky Věry Jourové. Ve Dvaceti minutách Radiožurnálu pronesla , že by dle ní Hašek mohl být eurokomisařem pro mládež a sport, ovšem nevidí to příliš reálně. . „Já jsem nad tím přemýšlela, že kdyby takový člověk dostal do ruky mládež a sport, co by z toho dokázal udělat. Jak moc se potom volá, aby EU dělala víc pro mladé a pro sport. Berte to s rezervou, není to fór. Já jsem nad tím opravdu takto přemýšlela a myslím, že to reálné není, že tam bude jaksi rozhodovat vysoká politika,“ uvedla. Haška však po setkání vnímá s tím, že je „homo politicus“. Ti co budou rozhodovat o eurokomisařích by se dle ní měli dívat „šířeji“ a nešahat jen do politických vod.

Psali jsme: Ve jménu „hodnot“ zlikvidují vše, co ještě funguje. Ivan Hoffman vidí tragédii liberální demokracie Bek se podíval na platy pedagogů: Některým prý mohou závidět i politici Rakušan bude bojovat proti dezinformacím dál. „Vyznavači Kremlu“ ať prý puknou vzteky Třída Těreškovové? Přejmenovat, přikázalo ministerstvo vnitra

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama