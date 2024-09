Eurokomisař Síkela. Od Leyenové dostal klíčovou oblast. Co další jména?

Největší poprask u výběru způsobil italský plánovaný eurokomisař Raffaele Fitto. Ten pochází z italské pravicové strany Bratři Itálie. Mediálně se Fittovi zavedla nálepka pravicový populista. Fitto by se měl dostat k postu výkonného viceprezidenta úřadu komise a měl by převzít zodpovědnost za ekonomiku a obnovu po covidu. V jeho rozpočtu bude 700 miliard eur.

Dalším výkonným viceprezidentem komise by se měl stát Lotyš Valdis Dombrovskis. Ten by měl mít pod sebou agendu rozšiřování Evropské unie a rekonstrukce Ukrajiny. Socialistická politička Teresa Ribera Rodriguezová, dříve ministryně pro klimatické změny ve vládě Pedra Sancheze ve Španělsku, dostane agendu ochrany klimatu. V úřadu komise bude hrát vedoucí roli při podpoře legislativních návrhů na transformaci v sociální, digitální a ekologické oblasti. Dosluhující francouzský komisař Thierry Breton, o kterém v poslední době bylo slyšet stran dopisu majiteli sítě X Elonu Muskovi, by si svůj mandát měl prodloužit. Jeho agendou by měl být průmysl a strategická autonomie Evropské unie. Nizozemec Wopke Hoekstra by se měl starat o mezinárodní i vnitřní obchod.

Nakonec předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová zmínila i Josefa Síkelu, kterému by měla připadnout agenda energetiky, což je v době transformace celé evropské sítě naprosto klíčová oblast.

Stále zaznívají výtky proti tomu, že Evropskou komisi obsadí z větší části muži. „V prvním kole nominací do nejvyššího orgánu komisařů nominovalo ženu pouze 8 z 25 států EU, které mohly nominovat,“ píše k tomu deník Die Welt.

„Vláda se dnes rozhodla vybrat kandidáta do Evropské komise za Českou republiku pro další období. Tímto kandidátem bude ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Toto rozhodnutí vlády bylo jednomyslné,“ oznámil po jednání vlády na tiskové konferenci v závěru července předseda vlády Petr Fiala.

„Snažíme se dosáhnout portfolia, které bude silné, ve kterém bude mít komisař za Českou republiku skutečné pravomoci, a jsme přesvědčeni, že Jozef Síkela je tím pravým kandidátem, který může takové portfolio získat a úspěšně spravovat,“ konstatoval premiér Fiala. „Jozef Síkela je relevantní kandidát jak s praxí ze soukromé sféry, tak i z politické oblasti s exekutivními zkušenostmi, evropskými i mezinárodními zkušenostmi, a to vše hrálo v našem rozhodování roli,“ doplnil předseda vlády.

