Eurokomisař, který tlačí migrační pakt: Říkejte tomu třeba „efektivní solidarita“. Komise pracuje pro benefit všech

Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu Českého rozhlasu byl Margaritis Schinas, předkladatel migračního paktu a místopředseda Evropské komise pro podporu evropského způsobu života. Země Evropské unie začínají jednat o novém návrhu na reformu azylového systému. Může se to po letech sporů o uprchlické kvóty podařit? Co by migrační pakt pro Česko znamenal? Zastaví byznys pašeráků lidí? A proč se Evropská komise k migraci vrací uprostřed pandemie?

„Pandemie je pochopitelně velmi problematická situace. Je to asymetrický šok, ale za žádných okolností se nemůže stát důvodem pro globální paralýzu ve věcech, které mají zásadní důležitost. Pokud jde o migraci, dochází nám čas,“ míní Schinas. „Jak víte, Evropa migrační politiku nemá a nastal nejvyšší čas, abychom přestali žít v domě postaveném jen z poloviny. Ve směsici různých přístupů, které mají rozdílné výsledky. Cítíme, že nastal čas pokusit se o nový začátek. Proto jsme v září představili náš návrh,“ poznamenal Schinas.

A nemáme teď dost jiných problémů k řešení? „Dovolte mi nejprve zpochybnit tvrzení, že musíme pořád řešit migraci, že se o ní musíme dohadovat. Tím jsme si prošli v letech 2015 a 2016. Šlo o mimořádnou situaci, kdy do EU přišlo více než milion lidí. Tehdy to bylo pochopitelné. Situace je teď odlišná. Zažíváme výrazně nižší příliv migrantů a máme příležitost vystavět migrační politiku za normálních okolností. V době, kdy se nenacházíme pod tlakem. Myslíme, že je nejvyšší čas, aby migrace přestala tak polarizujícím a tak toxickým tématem. Náš návrh je výsledkem vůbec nejširších konzultací o migraci, které jsme v dějinách EU podnikli. Navštívili jsme všechna hlavní města, týdny jsme vše konzultovali také s europoslanci. A musím říct, že jsme během toho nevnímali žádnou negativitu. Proto velmi doufám, že uzrála doba pro střízlivý, pragmatický, a dokonce až trochu nudný přístup k migrační politice,“ sdělil Schinas.

Státy si podle nového návrhu budou moci vybrat mezi relokacemi a vyhoštěním. Padají definitivně pod stůl povinné kvóty? „V našem návrhu jsme se cíleně snažili opustit tuto falešnou dichotomii povinnosti versus dobrovolnosti, která zabila předchozí pokusy. Přicházíme se systémem, kterému můžeme říkat třeba efektivní solidarita. Ten umožní, aby se žádosti o solidaritu mohly kdykoliv propojovat s nabídkami o solidaritu. Ano, relokace zůstávají součástí tohoto mixu, ale teď k nim budou vždy patřit alternativy. Nabízíme alternativy, které budou smysluplné a umožňují ze systému pustit významným způsobem tlak, tedy právě ony návratové patrony. V žádném případě tím neopakujeme kroky z roku 2016. Neznamená to však ani, že teď nabízíme únikový východ pro ty, kteří se na řešení a společné odpovědnosti podílet nechtějí,“ sdělil s tím, že bude systém, který umožní solidaritu kdykoliv zajistit tam, kde bude potřeba. „A to způsobem, který bude odrážet přání těch, kteří pomáhají. To je hlavní myšlenka,“ dodal Schinas.

Návratové patronáty pak Schinas považuje za inovativní myšlenku. „V praxi by to znamenalo, že v případě nutnosti by stát byl požádán, aby do čtyř měsíců spustil návratové operace jménem EU. Ty by umožnily uvolnit tlak ze systému, který by za jiných okolností řešily relokace. Ale v tomto případě půjde o vyhošťování. Stát, který si tuto možnost zvolí, nezůstane osamocený. Pomůže mu Frontex, ze kterého se stane naše nová návratová agentura,“ slibuje Schinas. Mimo jiné i pozici koordinátora. „Musíme se jako Evropané sebrat sami a nepřehazovat problém na jiné, aby jej řešili za nás. To fungovat nebude,“ poznamenal Schinas.

Když pak hovořil o Evropské komisi, uvedl, že ta byla vždy stavitelem mostů mezi Východem a Západem. „Komise to má zakódováno ve svém DNA, tedy pracovat pro benefit všech,“ míní Schinas. „Evropu vnímáme jako celek. Západ a Východ jsou jako dvě plíce, které dýchají společně. Solidarita není slogan, je to něco, co nás spojuje. A tento návrh je příležitost, jak nás spojit,“ dodal.

