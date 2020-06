Europarlament je náš, řekl Schwarzenberg. A schytal odpověď z ODS

Ministryně Dostálová se obořila na europoslance, že se vměšují do českých záležitostí. Narážela na rezoluci Evropského parlamentu, podle které může být český premiér Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů a české kontrolní orgány by měly dohlížet na to, jak se rozdělují evropské dotace. Karel Schwarzenberg poté ministryni vzkázal, že Evropský parlament je i naším parlamentem, protože jsme již 16 let členy EU. Jenže přišla reakce, se kterou možná nepočítal. Ozval se bývalý poslanec za ODS. Velmi důrazně.

Ministryně pro místní rozvoj za hnutí ANO Andreje Babiše Klára Dostálová se ostře ohradila proti rezoluci Evropského parlamentu o možném střetu zájmů jejího vládního šéfa Babiše.

Europoslanci konstatovali, že Babiš může být ve střetu zájmů a vyzval české kontrolní orgány, aby této možnosti věnovaly pozornost a důsledně sledovaly, zda jsou evropské dotace v Česku přidělovány v souladu s Evropskými pravidly.

Dostálová prohlásila, že se touto rezolucí europoslanci vměšují do českých záležitostí.

Čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg ministryni připomněl, že Evropský parlament je i naším parlamentem, takže má právo přijímat rezoluce k situaci v Česku. Česko je již 16 let členem Evropské unie a v Evropský parlament je i naším parlamentem. Češi už čtyřikrát přišli k volbám do Evropského parlamentu a zvolili si své zástupce. Volby do Evropského parlamentu proběhly v letech 2004, 2009, 2014 a 2019.

Schwarzenberg Dostálové vysvětlil, že když se ohradila proti výroku Evropského parlamentu, je to asi totéž, jako kdyby se hejtman Olomouckého kraje rozčiloval, proč se vláda v Praze plete do věcí jeho kraje.

„Někdo by měl příležitostně paní ministryni Dostálové vysvětlit, že jsme už šestnáct let členy Evropské unie a že Evropský parlament je náš společný parlament. Tudíž se samozřejmě vyjadřuje nejen k dění například ve Španělsku či Německu, ale také u nás. Její stanovisko zní podobně, jako kdyby zástupce Olomouckého kraje prohlásil: ‚Proč se míchá český Parlament do záležitostí Olomouckého kraje?‘ Pokud o tom paní ministryně ještě neslyšela, tak já ji mohu ujistit, že jsme členy Evropské unie opravdu už mnoho let. A i ostatní čeští politici by to pomalu měli brát na vědomí,“ napsal Schwarzenberg na sociální síti Facebook.

Proti tomuto názoru se postavil někdejší primátor Olomouce a bývalý poslanec za ODS v letech 2013 až 2017 Martin Novotný a upozornil Schwarzenberga, že jeho paralela s Olomouckým krajem značně kulhá.

„Karel Schwarzenberg nedávno pravil, že Evropský parlament je náš parlament a diví-li se někdo jeho stanoviskům vůči ČR, je to podobné, jako kdyby zástupce Olomouckého kraje prohlásil: ‚Proč se míchá Parlament ČR do záležitostí Olomouckého kraje?‘ Je to trefná analogie nebo fatálně kulhající omyl?“ zeptal se.

Připomněl Schwarzenbergovi, že kraj je vyšší územní samosprávný celek, který smí některé kroky činit naprosto nezávisle na centrální vládě v Praze a Parlament ČR do nich nemá co mluvit, ale na straně druhé kraj některá rozhodnutí vůbec přijímat nesmí. Nepřísluší mu např. rozhodovat o změnách Ústavy ČR.

Novotný zdůraznil, že jako občan České republiky věří, že jak kraje, tak celý český Parlament hájí české zájmy, a to i v případě, že se jeho politická strana nalézá právě v opozici. V tu chvíli české zájmy hájí jiná partaj a Novotný to jako demokrat respektuje.

V případě Evropského parlamentu je to podle Novotného jinak.

„V Evropském parlamentu volím 21 poslanců ze 705, to jsou necelá 3 procenta. Když se spojí zástupci Německa, Francie, Itálie a Španělska, nepotřebují už příliš mnoho spojenců k získání absolutní většiny. Samozřejmě, poslanci nejsou organizováni dle národů, nýbrž dle frakcí, to však uvedený princip neoslabuje, spíše naopak. Ideologický tón frakcím udávají nejsilnější strany z nejsilnějších zemí. EP je takový podivný parlament, spolu s Evropskou komisí podivně míchá zákonodárnou a výkonnou moc naprosto nestandardním způsobem. Stále více však vstupuje spolu s komisí do prostoru právního řádu mé země a z hlediska podílu na regulacích se už stává rovnocenným orgánem s národním Parlamentem. Jsem stejně loajální k jeho rozhodnutím, jako jsem loajální jako obyvatel Olomouckého kraje k rozhodnutím Parlamentu ČR? Otevřeně říkám: nejsem,“ napsal Novotný bez obalu taktéž na sociální síti Facebook.

„Bude-li vzhledem k národním tradicím a stereotypům v převažujících zemích EU převládat ideologie, která preferuje regulace neodpovídající mým představám (a národní stereotypy, třeba francouzské levičáctví, trvají staletí), nemám skoro žádnou šanci to za svůj život změnit. Mám-li zásadně jiný postoj k zahraniční politice než třeba Francouzi k izraelsko-palestinskému problému, nevidím důvod se podřídit jejich postoji. Žádná evropská polis, evropský politický národ, neexistuje. Existuje evropský duchovní a civilizační okruh, to je však něco jiného. Nepovažuji za efektivní přesvědčovat o svých představách celou Evropu, když mi dosud stačilo přesvědčit většinu občanů své země. Respektive: O takovém světě svobody pro mou zemi jsem snil v době komunismu. V Evropě chci spolupráci, tisíce věcí vyžaduje koordinaci, ovšem na principu já pán, ty pán. Po pádu komunismu to chvíli vypadalo, že takový model v Evropě zvítězil, záhy se však ozvaly hlasy, že Evropa suverénních národních států, spolupracujících na principu rovnosti v prostoru volného obchodu je málo. Mír a pokrok prý chtějí víc. Je to mír a pokrok nebo staré ideologie v nových převlecích a staré velmocenské zájmy, tradiční veteš evropských dějin?“ otázal se.

Nakonec zdůraznil, že nechce, aby se celé Česko proměnilo jen v jakousi gubernii EU, v jakýsi Olomoucký kraj, který má sice řadu pravomocí, ale nemůže rozhodovat o zásadních otázkách dalšího směřování České republiky.

„Že to přeháním? Pirátská europoslankyně Gregorová chce být guvernérkou Česka v Evropské federaci. Měla by říct naplno, že tím zároveň chce, aby míra suverenity ČR byla podobná, jako míra suverenity Olomouckého kraje v České republice,“ uzavřel svůj text.

