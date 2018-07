Europoslanec Štětina: Pane Babiši, mám na migraci jiný názor než vy, proto ty volby do Evropského parlamentu vyhraju

Jaromír Štětina se od roku 2004 pohybuje v nejvyšších patrech politiky. V roce 2004 se jako nestraník s podporou Zelených stal senátorem. A senátorem byl až do roku 2014. V roce 2009 sice kandidoval do Evropského parlamentu, ale neuspěl. Úspěch se dostavil až o pět let později, kdy se stal europoslancem za TOP 09. Teď věří, že se mu jeho úspěch podaří zopakovat. Čím by toho chtěl dosáhnout? Kupříkladu svým lidským přístupem k uprchlíkům, kteří prchají ze svých zničených či velmi chudých zemí. Tímto lidským přístupem chce čelit politice předsedy české vlády Andreje Babiše, který znovu a znovu opakuje, že v zájmu ochrany Evropy prostě nemůžeme přijímat žádné migranty.

„Právě proto, pane Babiši, jdu příští rok znovu do evropských voleb. Mám na migraci a její řešení jiný názor než vy; proto ty volby do EP vyhraju. Je nás dost,“ zdůraznil na sociální síti twitter. Štětina věří, že je uprchlíkům třeba ukázat soucit. Není správné se za soucit stydět, jak se to podle Štětiny poslední dobou děje.

Europoslanec sdílel také status Jakuba Jandy ze spolku Evropské hodnoty, který čtenářům připomínal, že Ukrajina vede už čtyři roky válku proti ruskému agresorovi, jenž podporuje separatisty na jihovýchodě země. Je to také už čtyři roky od doby, co Rusko obsadilo ukrajinský poloostrov Krym. Janda ve svém statusu zmínil také novináře serveru ParlamentníListy.cz Jana Rychetského.

Štětina doplnil, že takto se chovají kolaboranti.

