Evropská komise dementuje: Pan předseda Juncker nebyl opilý, jen dostal záchvat ischiasu

Záběry kymácejícího se Jeana-Clauda Junckera a jeho nejistých úkroků před středeční večeří lídrů na bruselském summitu NATO vzbuzují spíše pobavené úsměvy podobné těm, jaké na záběrech videa, kolujícího nejenom po sociálních sítích, při pohledu na Junckera bojujícícho s rovnováhou projevila britská premiérka Theresa Mayová.

Ve výrazně potácivé chůzi při sestupování z pódia, kde se zástupci aliančních států představovali veřejnosti, museli předsedovi Evropské komise pomáhat například i finský prezident Sauli Niinistö a ukrajinský prezident Petro Porošenko, který ho v chůzi podpíral ještě o pár metrů dále. Okolo Juckera v tu chvíli také procházel americký prezident Donald Trump, problémy předsedy Evropské komise ale nechal bez povšimnutí.

Mluvčí Evropské komise Margaritis Schinas včera uvedl, že Junckerova vrávoravá chůze nebyla důsledkem požití alkoholu, nýbrž bolestivým záchvatem ischiasu, který často bývá doprovázen silnými křečemi, píše Mladá fronta Dnes. Tato nemoc se projevuje jako palčivá bolestí v bederní oblasti, bránící člověku v normálním pohybu. Na Junckerův stav upozornila agentura AP, zprávu pak převzala další zahraniční média.

O tom, že má Juncker dlouhodobé zdravotní problémy, hovoří i nizozemský premiér Mark Rutte, kterému se se svými potížemi se zády prý svěřil sám Juncker již před časem. „Nejsem si vědom, že by měl nějaký vážný zdravotní problém, ale nějakou dobu má problém se zády,“ řekl médiím Rutte s tím, že Juncker má někdy bolestivé ataky. Stejně pak hovořil i portugalský premiér Antonio Costa, jenž ve čtvrtek potvrdil, že si mu Juncker stěžoval na bolest zad. Jaké léky konkrétně Juncker užívá a jestli podstoupí operaci, se však zatím neví.

I přes tato vysvětlení ale zůstávají ve vzduchu pochyby. Jedním z důvodů je například i dřívější článek britského bulvárního deníku The Sun, který v loňském roce psal o tom, že Juncker se na summitu pro lidská práva a demokracii, který se konal v březnu 2017 v Ženevě, objevil opilý. I tam měl prý problém s rovnováhou a vrážel do lidí i do nábytku.

Ještě předtím, v roce 2015, se odehrála památná scéna na summitu EU, kde rozparáděný Juncker vítal přijíždějící politiky rozvernými gesty a hláškami. Například na Viktora Orbána již z dálky halekal „A tady přichází diktátor“.

O Junckerově alkoholismu se poprvé začalo mluvit, když z diplomatické komunity unikla informace, že předseda Evropské komise si svůj první ranní koňak dává už k snídani. Juncker to tehdy rozhořčeně popíral.

„To jediné, čím trpím, je únava. Být předsedou Evropské komise není totéž jako být předsedou Lucemburska. Musím pracovat 14 až 15 hodin denně a na to jsem nebyl zvyklý,“ řekl tehdy britským novinářům během rozhovoru. Jak ale dotyční novináři poznamenali, efekt jeho ujišťování byl dost snížen tím, že během rozhovoru stihl vypít čtyři sklenky šampaňského.

autor: nab