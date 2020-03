Evropská solidarita? Jen pohádka! Číňan, náš bratr. Brusel se osype, co se děje kvůli viru

reklama

Koronavirus zachvátil již skoro celou Evropu a hned z několik směrů zní otázka, co s touto nemocí hodlá dělat Evropská unie. Na některé z těchto otázek odpověděla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve videu v neděli. Konstatovala, že Covid-19 je zatěžkávací zkouška zdravotnictví v Unii a že je třeba chránit pracovníky ve zdravotnictví ochrannými pomůckami.

„Pracujeme na třech frontách. Zaprvé, spolupracujeme s průmyslem, abychom podpořili produkci. Zadruhé, je potřeba, aby ochranné pomůcky zůstávaly v Unii. Proto jsme změnili pravidla exportu. Ochranné pomůcky mohou být exportovány pouze s povolením vlád v EU. Zatřetí, je potřeba sdílet tyto pomůcky v Evropské unii. Zákazy exportů do ostatních zemí EU nejsou správné. Musíme si pomáhat. Žádná země nedokáže sama vyrobit všechno, co potřebuje. Dnes je to Itálie, která toto vybavení potřebuje, ale za pár týdnů je budou potřebovat i ostatní státy. Zvýšením produkce, udržením pomůcek v EU a sdílením s ostatními dokážeme ochránit zdravotní pracovníky, pacienty a zastavit rozšiřování viru,“ prohlásila von der Leyenová.



Také se dotkla tématu obchodu mezi zeměmi EU, který musí pokračovat bez překážek. „Jen si představte, je třeba zvýšit produkci, ale firmy nedostanou materiály včas,“ varovala předsedkyně a dodala, že kamiony a autobusy stojící na hranicích představují další riziko nákazy. Dodala, že hrozí riziko, že v obchodech začne docházet zboží z ostatních států Unie. „V této krizi je nejdůležitější udržet vnitřní trh. Opatření na úrovni národních států budou účinná, jen pokud budou koordinovaná se sousedními zeměmi, zvláště na okraji EU,“ tvrdila.

Evropská komise prý spolupracuje s plným nasazením s vládami jednotlivých států. Oznámila, že se chystá společná objednávka ventilátorů a testů na virus a vlády také dostanou doporučení pro opatření související s ochrannou hranic. „Ochrana zdraví by neměla bránit tomu, aby se zboží a potřebné věci dostaly k pacientům, do zdravotnictví, do továren a obchodů. Uspějeme, pokud budeme urychleně spolupracovat na koordinované reakci na tuto krizi. Povaha této krize to vyžaduje,“ prohlásila na závěr.

Psali jsme: Kde jste byli za migrační krize? Zdeněk Zbořil zúčtoval s EU. A co vzkázal Janu Hrušínskému a Milionu chvilek... Tomáš Krystlík: Česká státnost selhává Rozvoral (SPD): Přiznala Angela Merkelová, že EU podcenila první signály o koronaviru?

European response to the #coronavirus: Protecting people‘s health and ensuring that goods flow in the internal market pic.twitter.com/9JNBzHjqvc — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 15, 2020

Nicméně, podle europoslance ODS Jana Zahradila je krize dobrou možností uvědomit si, jaké jsou limity evropské integrace. „Když je klid a mír, lze spřádat u zeleného stolu nekonečné úvahy o společných evropských politikách tam či onde. Když ale přijde krize a je nutno omezit některé ze čtyř základních svobod – kvůli migraci nebo epidemii – nastupuje zkrátka heslo o košili bližší kabátu a na scénu se v plné parádě vracejí národní vlády, které k tomu mají pravomoci i prostředky. Tak to prostě je a nemá cenu to lámat přes koleno. Teď je ta pravá chvíle, aby si to evropské instituce uvědomily,“ prohlásil.

Podle něho je další obětí koronaviru i Green Deal (Zelená dohoda), který se v Evropské unii projednával, protože po všech opatřeních, která přijdou státní kasu draho, nezbydou na taková omezení prostředky. „Nepatřím k těm, kdo nad tím budou ronit slzy," utrousil europoslanec.

Podle něho je další obětí koronaviru i Green Deal (Zelená dohoda), který se v Evropské unii projednával, protože po všech opatřeních, která přijdou státní kasu draho, nezbydou na taková omezení prostředky. „Nepatřím k těm, kdo nad tím budou ronit slzy,“ utrousil europoslanec.

Také varoval zastánce pravice: „Po každé takové krizi přichází více veřejných výdajů, více přerozdělování, větší role státu. Pro pravičáky nepříjemná zpráva, ale budou se s tím muset vyrovnat a najít si v tom nějaký prostor.“ Na závěr Zahradil konstatoval, že Evropa na koronavirové krizi ztratí, zatímco Asie spíše získá.

Se Zahradilem v tomto ohledu souzní jeho kolega Alexandr Vondra v deníku Echo24. Ten srovnává postupy v evropských zemích a v Asii, kde prý zvolili silné restrikce. „Není to řešení napořád. Může přijít další pacient 0 s řetězovou reakcí. Ale je to nakoupení času, než bude vakcína,“ říká Vondra o restrikcích s tím, že na vakcíně už se pracuje. Dodává, že evropské země také zavádějí restrikce, ale již pozdě.



„Nejde tu o ideje, ale o organizaci moci a využití technologií. Východ má navrch. I kvůli tomu, že díky konfuciánské tradici jsou tam společnosti disciplinovanější než individualizovaný a atomizovaný Západ. Těží z bonusu zodpovědně ‚stádního‘ chování,“ konstatuje Vondra s tím, že nakonec možná stádnost donutí i Západ k restrikcím, ale bohužel již pozdě. „Východ pak jako deus ex machina Západ ‚zachrání‘. Itálii už posílá dodávky zdravotnického materiálu Čína,“ připomenul Vondra. A zmínil možnost, že nakonec bude prezident Zeman vítat čínská letadla. „Anebo je předběhne Korea? Či dokonce Tchaj-wan?“ spekuloval nakonec europoslanec.

Náznaky tohoto scénáře už zde jsou, i když pocházejí ze země, která teprve jedná o přístupu do EU.

Další zemí, která vyhlásila stav nouze v reakci na šíření koronaviru je Srbsko. Po konzultaci s odborníky a s vládou to oznámil prezident Aleksandar Vučić ve svém nedělním projevu. Zákazy jsou podle něho nutné k záchraně starších občanů. Dle serveru France24.com bylo v Srbsku zatím 50 nakažených, nicméně počet testů a otestovaných pacientů je omezený. Dle deníku National Review se počet už vyšplhal na 55.

„Od zítřka nefungují školy, školky, univerzity, všechno je zavřené, žádné tréninky, sporty... Zavíráme, abychom zachraňovali životy, abychom zachránili své rodiče,“ řekl prezident v projevu. Nemocnice prý bude strážit armáda. Apeloval na starší 65 let, aby zůstali doma. „Vzkazuji cizincům, vyhýbejte se Srbsku, až na Číňany, jejich doktory a další, které tímto žádám o pomoc,“ pravil prezident Vučić. Pomoc Číny je dle něho klíčová za situace, kdy nefunguje evropská solidarita. „Evropská solidarita neexistuje. Jen to jen pohádka z dokumentů,“ prohlásil srbský prezident dle deníku National Review, k čemuž ho vedlo prohlášení předsedkyně Evropské komise, že zdravotnický materiál zůstane v Unii. Dle serveru Balkan Insight dokonce Vučić napsal prezidentu Si Ťin-pchingovi dopis, ve kterém ho nazval nejen přítelem, ale i bratrem a přítelem Srbska.



