Evropská unie by kvičela, samozřejmě... Okamura všem ukáže, že to jde i levně

Místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura vysvětlil, jak by bojoval proti růstu cen energií. Prý by ceny pro koncové spotřebitele zastropoval tak jako v Polsku a Maďarsku. „Samozřejmě Evropská unie kvičela, když to udělaly Maďarsko a Polsko,“ zmínil Okamura. Potraviny, které budou v rámci kampaně prodávat na jarmarcích, nijak nebudou dotovat. Kampaní chtějí ukázat, že v České republice lze produkovat bez problémů základní potraviny za levné ceny.

reklama

Anketa Je korektní, jak Andrej Babiš nadává Pirátům kvůli migraci? Ano 97% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 12795 lidí

Předseda SPD Tomio Okamura byl hostem Týdne podle Jaromíra Soukupa na Barrandově. Na úvod dostal Okamura dotaz na inflaci. Soukup nejprve upozornil na to, že benzín meziročně zdražil o dvacet procent, stejně jako stavební materiály. Ty dokázaly o dvacet procent vzrůst mezi lednem a červnem. „Hovoří se o tom, že tisíce korun měsíčně pravděpodobně si budeme muset připlatit za elektřinu, tisíci koruny měsíčně možná za plyn. Meziroční nárůst třeba plynu je přes šedesát procent a takhle bych mohl pokračovat a ty obavy z vlny inflace jsou čím dál častější,“ zmínil moderátor pořadu.

Okamura zdražování označil za velký problém, se kterým mají občané starosti. „Co se týče zdražování cen elektřiny, SPD navrhuje, ale vláda Andreje Babiše k tomu nemá odvahu, my navrhujeme, abychom postupovali stejně jako Maďarsko a Polsko, abychom zastropovali ceny elektrické energie pro koncového spotřebitele. Samozřejmě Evropská unie kvičela, když to udělaly Maďarsko a Polsko,“ povídal Okamura, když se Soukup začal smát termínu kvičet, který poslanec použil.

Fotogalerie: - Hrad v barvách NATO

Psali jsme: Všichni vidíme, proč to pan Okamura zastává, posmívala se Pekarová. Pak ji pobavilo „Babišovo Palermo“

„My bychom k tomuto kroku přistoupili, a tím bychom garantovali občanům ty ceny, které byly v loňském roce,“ shrnul Okamura.

To se ovšem moderátorovi nezdálo. „Ty velkoobchodní ceny, ty letí nahoru. Jak by to fungovalo? Vy byste zastropovali ty ceny, to znamená, že ti obchodníci by na tom měli ztrátu, protože velkoobchodní ceny, za které se to nakupuje, jsou zhruba o šedesát procent vyšší. Ty ceny nevytváří jenom naše burza, to jsou mezinárodní ceny, jak by to fungovalo? To by to stát dotoval?“ chtěl vědět Soukup.

„V podstatě ta polostátní firma ČEZ vytváří obrovské zisky a já si myslím, že tady přichází ten okamžik, kdy je potřeba v krizi se podělit o ty zisky s občany České republiky tím, že se nebude zdražovat a že ten stát využije svých práv a zastropuje tu cenu,“ odpověděl Okamura.

Anketa Je správné, že Facebook smazal stránku poslance Lubomíra Volného? Ano 11% Ne 85% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 14407 lidí

„Zastropuje cenu. No jo, ale to se nebojíte těch žalob, Česko má v ČEZ 67 %, tuším, ten zbytek mají ostatní akcionáři. Pokud by tam stát prosadil zastropování té ceny, to znamená, že by ČEZ vydělával méně, tak lze očekávat, že by tam byly žaloby těch menších akcionářů, protože by říkali, že by ze zisků, tedy i těch akcionářů, zadotovali ceny českým občanům, a to není fér. Takhle aspoň argumentují,“ rozporoval Soukup.

Okamura naznačil, že zde je řeč o tom státním podílu, který vydělává velké zisky, ze kterých by bylo možné zadotovat ony spotřební ceny tak, že by se to nedotklo soukromých držitelů akcií.

Dále se přešlo ke startu volební kampaně SPD, která prý byla zahájena pěkně zostra. Komentován byl kamion espéďák, který bude jezdit po Česku a zároveň bude dělat po městech jarmark, na kterém se budou prodávat levné potraviny. „Ti vaši kritici říkají, že lžete, že to není pravda. Že těm, kteří to tam budou prodávat, to nějak dotujete, protože to není možné, že za tyhle ceny se to nedá ani vyrobit, možná ještě hůř, že to zboží není z Česka, akorát se tady přebalilo. Jak to je?“ chtěl vědět Soukup.

Okamura s úsměvem pověděl, že se v uplynulém týdnu nad kritikou bavil. „My jsme nastavili zrcadlo zastáncům Bruselu a ukázali jsme, že čeští producenti jsou schopni produkovat. My to ani nedotujeme, ani z toho nemáme žádný zisk. My jsme se pouze s českými producenty potravin domluvili, že jim dáme k dispozici stánky, ať si to prodávají za ceny, za které oni chtějí a za které se jim to vyplatí,“ odpověděl. Kampaní chtějí ukázat, že v České republice lze produkovat bez problémů základní potraviny za levné ceny. Prý by též potravin mělo být dostatek, aby jen tak nedošly.

Fotogalerie: - Nad Pradědem, pod Pradědem

Psali jsme: A tohle víte? Politici vám chtějí ukrást ČT. Kalousek burcoval u Soukupa

Následně se řešila slova premiéra Andreje Babiše, který kritizoval Piráty za jejich údajně promigrantskou politiku. „Vytahuje na ně takovéto výroky, které se ve vzdálenější či bližší minulosti u Pirátů opravdu objevily, a mně tak přišlo, že zaútočil na vaše voliče, že vám to téma migrace chce tak trochu vzít,“ pověděl. Andrej Babiš se prý snaží podle Okamury najít nějaká témata, která mu však nikdo nebude věřit. Okamura se chystá vydat na služební cestu na turecko-řeckou hranici a na srbsko-maďarskou hranici.

Psali jsme: Václav Klaus: Zblbnutí lidstva. Piráti nevědí, co dělají. Z nákupních vozíků budou malé košíky „Jágr není nejostřejší tužka v penále.“ Pavel Novotný ho urazil za očkování Neomluvím se, vzkázal Babiš Pirátům. Takže na něj podali žalobu Maláčová: Privatizaci důchodů nepředkládám! Mou reformu opsala opozice

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.