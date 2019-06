Exkluzivně na PL: Obchodní šikana ze strany USA bude zkázou pro celý svět, uvedl čínský velvyslanec

Od března 2018 v reakci na čínsko-americké obchodní napětí, které jednostranně iniciovala vláda Spojených států, musela Čína přijmout efektivní opatření, aby rezolutně ochránila zájmy své země a svých lidí. Problematika obchodního napětí mezi Čínou a USA se stala faktorem nejistoty ovlivňujícím vývoj světové ekonomiky a země včetně České republiky, této problematice věnují velkou pozornost. Stále více a více lidí z různých zemí světa kritizuje obchodní šikanu ze strany USA, která je zkázou pro celý svět.

2. června 2019 vydala čínská vláda bílou knihu „O čínském postoji k čínsko-americkým ekonomickým a obchodním jednáním“, ve které uvádí fakta a souvislosti ekonomických a obchodních třenic mezi Čínou a USA, základní stav ekonomických a obchodních jednání mezi oběma zeměmi a objasňuje principiální stanovisko čínské vlády k čínsko-americkým ekonomickým a obchodním jednáním.

1. Vyvolání ekonomických a obchodních třenic ze strany Spojených států vůči Číně poškozuje zájmy obou zemí i zájmy globální

V době ekonomické globalizace jsou ekonomiky Číny a Spojených států vysoce integrované a společně vytvářejí ucelený průmyslový řetězec. Ekonomiky obou zemí jsou úzce provázané a přinášejí zisk a prospěch oběma stranám navzájem. Opatření USA vedoucí k obchodním omezením vůči Číně nejsou příznivá ani pro Čínu, ani pro Spojené státy, a ani pro zbytek světa.

Obchodní válka nejenže nepřinesla Spojeným státům takzvané obnovení velikosti, ale naopak zvýšila výrobní náklady amerických podniků, zvýšila domácí ceny a ovlivnila růst americké ekonomiky a život svých občanů. Americká think-tank poradenská společnost Trade Partnership ve své výzkumné zprávě vydané v únoru 2019 uvádí, že pokud Spojené státy uvalí pětadvacetiprocentní clo na veškeré čínské vývozní artikly směřující do Spojených států, sníží se hrubý domácí produkt USA o 1,01 procenta, počet pracovních míst klesne o 2,16 milionu a výdaje čtyřčlenné rodiny se zvýší o 2 294 dolarů ročně.

V dalším pohledu ničí obchodní šikana ze strany USA multilaterální obchodní systém, vážně narušuje globální průmyslový a dodavatelský řetězec, poškozuje důvěru trhu a znamená vážné výzvy pro oživení globální ekonomiky. Čína rezolutně odmítá sankce vůči Huawei a dalším čínským společnostem, které USA uplatňují v rámci své doktríny „Long-arm jurisdiction“ (Pravomoc dlouhé ruky) zbytečně ve jménu takzvané národní bezpečnosti. Vzhledem k nejistým vyhlídkám čínsko-amerického obchodního napětí snížila Světová obchodní organizace v roce 2019 tempo růstu světového obchodu ze 3,7 procenta na 2,6 procenta. V lednu 2019 zveřejnila Světová banka „Globální ekonomický výhled“, ve kterém snížila prognózu globálního ekonomického růstu pro rok 2019 na 2,9 procenta, přičemž pokračující napětí v obchodních vztazích je jedním z hlavních rizik poklesu.

2. Během čínsko-amerických ekonomických a obchodních jednání braly Spojené státy svá slova zpět a nehovořily upřímně

Od zahájení ekonomických a obchodních jednání mezi Čínou a USA se podařilo dosáhnout velkého pokroku a obě země docílily konsenzu ve velké části obsahu, avšak došlo též k několika zvratům, které vždy vycházely z porušení konsenzů, z braní slov zpět a z nedodržování slibů ze strany Spojených států.

19. května 2018 vydaly Čína a Spojené státy společné prohlášení a dosáhly konsenzu o „nevedení obchodní války mezi oběma stranami“. Avšak po pouhých deseti dnech odvrhla americká vláda přes odpor domácí podnikatelské sféry a široké veřejnosti tento konsenzus a oznámila, že bude pokračovat v prosazování plánu navýšení celních sazeb. 6. května 2019, za situace, kdy obě strany dosáhly konsenzu ve většině otázek, nezodpovědně obvinily Spojené státy Čínu z „ústupu“ ze svého postoje se snahou vinit ji ze zodpovědnosti za nedokončená jednání, a bez ohledu na rezolutní odmítání Číny nehorázně přijaly opatření pro enormní růst cel a zahrnuly některé čínské podniky do seznamu pro kontrolu vývozu, čímž dále posílily obchodní napětí.

Ve skutečnosti vychází Čína z ochrany společných zájmů obou zemí a světového obchodního řádu a trvá na řešení problémů skrze dialog a konzultace, s maximální trpělivostí a upřímností reaguje na záležitosti, které leží na srdci Spojeným státům, aby se v souladu s hledáním společného základu a zachováním nezávislosti řádně vyřešily spory a překonaly veškeré obtíže. Čína navrhla pragmatická řešení, která představují značné úsilí pro podporu bilaterálních ekonomických a obchodních jednání. Spojené státy jsou však nenasytné a trvají na nepřiměřeně vysokých poplatcích a na tom, že budou v dohodě zaneseny některé mandatorní požadavky týkající se suverenity Číny. Dále trvají na tom, že nebudou zrušeny veškeré sazby cla uložené od vzniku ekonomických a obchodních třenic. Tlak, který vyvíjejí skrze zvyšování celních sazeb, vyústil v eskalaci oboustranného ekonomického a obchodního napětí. Jednání tak byla vážně narušena, přičemž odpovědnost je výhradně na vládě USA.

3. postoj, který Čína při jednáních vždy dodržovala, jsou rovnost, vzájemný prospěch a upřímnost

Výsledky dosažené mezi oběma stranami při předchozích jednáních jsou jak v zájmu Číny, tak i Spojených států a jsou výsledkem společného úsilí obou stran a jejich vzájemné vstřícnosti. Během jednání Čína opakovaně zdůrazňovala, že pokud obě strany dosáhnou dohody, bude Čína svědomitě a vážně plnit své závazky. Každá země však má své vlastní zásady. Co se týče otázky stěžejních zásad, Čína v nich nikdy neustoupí. Pokud chce americká strana skrze extrémní tlak a eskalaci obchodního napětí přinutit Čínu, aby se podrobila a ustoupila, je to naprosto nemožné. Čína se nebude bát žádného tlaku a je připravena čelit jakékoliv výzvě. Pro jednání jsou dveře otevřené, v případě boje však budeme bojovat až do konce.

Ve společném prohlášení Číny a Česka o navázání strategického partnerství mezi oběma zeměmi iniciovaly obě strany volný obchod, postavily se proti obchodnímu protekcionismu a prosazovaly řešení obchodních sporů prostřednictvím dialogu a vyjednávání. Toto stanovisko je uplatňováno i v čínsko-amerických ekonomických a obchodních vztazích. Spolupráce je pro Čínu a Spojené státy jedinou správnou volbou a jedině oboustranná výhra může vést k ještě lepší budoucnosti. Čína a Spojené státy dosáhly vzájemně prospěšné win-win dohody, která je v souladu se zájmy obou těchto zemí a splňuje očekávání všech zemí světa. Čínský národ je civilizací s historií dlouhou více než 5 000 let a čínská ekonomika má obrovskou vitalitu a potenciál. Jako zodpovědná velmoc má Čína důvěru, odhodlání a schopnost čelit různým rizikům a výzvám, půjde dále po zavedené cestě reforem a otevírání se světu a bude ještě více přispívat ke krásným zítřkům svým i celého světa.

Zhang Jianmin, velvyslanec Čínské lidové republiky

