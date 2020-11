Exministr Němeček u Moravce ostře: Jsme svědky rozpadu státu

Hosty Otázek Václava Moravce byli tři lékaři, bývalí ministři zdravotnictví – Zuzana Roithová, Leoš Heger a Svatopluk Němeček. V diskusi představili své náhledy na současnou situaci. Kde je podle nich největší problém, a jak je to s naplněností nemocnic? Zdravotnictví to zatím zvládá.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka měla prý vláda tlačit ministerstvo zdravotnictví k přijetí nového pandemického plánu. „Je to podle bývalých ministrů jedna z chyb?“ ptal se Moravec. My nemáme jenom ten pandemický plán, ale my doposud nemáme ani všechny ty prostředky v té Správě hmotných rezerv. A to přesto, že během té první vlny se ukázalo, že v tomhle směru máme velký deficit, ale bohužel po první vlně se v tomto směru stav moc neposunuli.

Podle Leoše Hegera je to problém. Doposud jsme, podle něj, byli připraveni jen na těžké nemoci s menším okruhem nakažených, jako je třeba ebola. Ke covidu Heger řekl: „Tam se musí orientovat zcela jinak, na tu plošnou logistiku, obrovské množství lidí, vytížení hygienických stanic a praktických lékařů, a to se moc v začátku té epidemie neřešilo.“

Svatopluk Němeček vytýká vládě její nečinnost: „Když my si shrneme, co tato vláda udělala, po skončení první vlny, co udělala pro reálnou přípravu na tu situaci, kterou máme teď, tak když to hodně zjednoduším, tak řeknu, že skoro nic, protože první vlnu jsme zvládli s velkou dávkou štěstí,“ myslí si Němeček, s tím, že se měl hlavně, podle něj, navýšit počet pracovníků hygienických stanic pro trasování.

„My jsme v současnosti v podstatě svědky rozpadu státu, a bohužel ten covid je velmi neúprosný a nejde to jen tak okecat, jak jsme na tom dobře, když máme skoro nejhorší čísla na světě,“ pokračoval Němeček.

Heger k hygienickým stanicím řekl: „Já si myslím, že v těch hygienických stanicích byl dost slabý bod, protože už od začátku se na ně naložilo poměrně hodně práce, na kterou oni nejsou stavění: Prostě ta hygiena má nějaké běžné agendy, samozřejmě i protiepidemickou činnost, ale ta se zatím v takové plošné míře objevovala u chřipek, které měly nějaký spontánní průběh.“

Zuzana Roithová upozornila na to, že ministerstvo zdravotnictví nepřipravilo legislativu, na základě které by mohly začít fungovat ony zřízené polní nemocnice v pražských Letňanech a v Brně. Bez této legislativy jsou nemocnice, podle ní, v zákonném vakuu, a nelze je řádně užívat.

Heger ke stavu kapacit v nemocnicích zmínil své zkušenosti z královéhradecké nemocnice nebo z pražské Bulovky: „Situace v Hradci Králové, tak tam je to docela v pohodě, s tím, že ta nemocnice je z půlky zaplněná covidovými pacienty, ale zvládá to. Taky mě hrozně mile překvapil Jan Kvaček tady z Bulovky, on to tam teď vede docela pěkně, a říkal, že ty rezervy mají, a že je budou moci rozumně nafukovat.“

Němeček se vyjádřil k naplněnosti nemocnic na severní Moravě: „Mohu hovořit zejména za naši nemocnici, ale mám informace od kolegů z jiných nemocnic, a ten systém to zvládá, rezervy tam samozřejmě jsou. Ale je třeba říci, že ta situace v regionech může být odlišná od toho, co nám třeba hlásí velké pražské nemocnice.“ A dodal, že nápor na lékaře je to obrovský, a nevyloučil ani potřebu nějakého lockdownu v případě, že by čísla nakažených neklesala. Největším problémem je podle něj personální poddimenzovanost v nemocnicích.

